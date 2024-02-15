Какие документы нужны бухгалтеру, чтобы оформить работнику НДФЛ-вычет на обучение в 2024 году

НДФЛ-вычет по расходам на обучение предусмотрен подпунктом 2 пункта 1 статьи 219 НК.

Размер налогового вычета на образование с 2024 года увеличен. Теперь максимальный размер вычета составляет:

образование детей — не более 110 рублей на одного ребенка (ранее 50 000 рублей).

Если работник хочет получить вычет в текущем налоговом периоде через бухгалтерию компании, сначала он должен получить от ИФНС подтверждение своего права на вычет.

Для этого ему нужно подать в налоговую инспекцию по месту жительства заявление о подтверждении права на получение социальных налоговых вычетов. Ответ налоговый орган подготовит в течение 30 календарных дней и направит в компанию уведомление о праве работника на вычет по ТКС. Затем вы можете рассчитывать НДФЛ к удержанию с зарплаты работника с учетом вычета.

Работнику, который обратился в бухгалтерию за вычетом по расходам на обучение в 2024 году и не знает, с чего начать, посоветуйте:

Получить справку «Справка об оплате обучения» от образовательного учреждения и уточнить, не отправит ли эту справку в налоговую само образовательное учреждение. Оформить заявление о подтверждении права на вычет через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.

Справку об оплате обучения работнику нужно направить в ИФНС одновременно с заявлением о праве на вычет.

Еще один нюанс. Справку можно не подавать при условии, что ее направит в ИФНС непосредственно образовательная организация или ИП. Если это так, справка появится в интернет-сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».