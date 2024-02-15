Какие документы нужны бухгалтеру, чтобы оформить работнику НДФЛ-вычет на обучение в 2024 году

НДФЛ-вычет по расходам на обучение предусмотрен подпунктом 2 пункта 1 статьи 219 НК.
Размер налогового вычета на образование с 2024 года увеличен. Теперь максимальный размер вычета составляет:
на собственное образование — 150 000 рублей (ранее 120 000 рублей);
образование супруги (супруга) — 150 000 рублей (ранее 120 000 рублей);
образование детей — не более 110 рублей на одного ребенка (ранее 50 000 рублей).
Если работник хочет получить вычет в текущем налоговом периоде через бухгалтерию компании, сначала он должен получить от ИФНС подтверждение своего права на вычет.
Для этого ему нужно подать в налоговую инспекцию по месту жительства заявление о подтверждении права на получение социальных налоговых вычетов. Ответ налоговый орган подготовит в течение 30 календарных дней и направит в компанию уведомление о праве работника на вычет по ТКС. Затем вы можете рассчитывать НДФЛ к удержанию с зарплаты работника с учетом вычета.
Работнику, который обратился в бухгалтерию за вычетом по расходам на обучение в 2024 году и не знает, с чего начать, посоветуйте:
Получить справку «Справка об оплате обучения» от образовательного учреждения и уточнить, не отправит ли эту справку в налоговую само образовательное учреждение.
Оформить заявление о подтверждении права на вычет через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.
Справку об оплате обучения работнику нужно направить в ИФНС одновременно с заявлением о праве на вычет.
Еще один нюанс. Справку можно не подавать при условии, что ее направит в ИФНС непосредственно образовательная организация или ИП. Если это так, справка появится в интернет-сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Выдача таких Справок со стороны образовательных учреждений или ИП и направление их в ИФНС не может быть платной услугой по нормам НК.
Обратите внимание. «Справка об оплате образовательных услуг для представления в налоговый орган» нужна только тем лицам, кто оплачивал обучение в 2024 году.
Форма Справки и порядок ее заполнения утверждены приказом ФНС от 18.10.2023 № ЕД-7-11/755@. Она заполняется образовательным учреждением на основании заявления о ее выдаче. Пояснила ФНС в письме от 29.01.2024 г. № ЗГ-2-11/1162.
Тем, работникам, кто хочет получить НДФ–вычет за 2023 год нужно обращаться непосредственно в ИФНС. Бухгалтерия компании не может оформить вычет по закрытым налоговыми периодам.
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