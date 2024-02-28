Цифра дня. Про подарки

В этом году россияне масштабнее, чем в прошлом, будут праздновать День защитника Отечества.

На маркетплейсах в топах продаж — электроника, автотовары и наборы товаров для гигиены. Вырос интерес к товарам для ЗОЖ, абонементам в фитнес-центры.

Пользователи чаще стали искать исполнителей и для создания оригинальных подарков. Так, в среднем за 1,6 тыс. рублей можно связать именные носки, за 900 рублей — сделать красивую вышивку на мужском халате. За торт к 23 февраля пользователи готовы заплатить 2 107 рублей.

Еще ищут тех, кто сможет придумать оригинальный подарок мужчине или танец-поздравление, собрать букет из рыбы и пива, и даже приготовить 10 кг шашлыка.

А как вы поздравляете своих мужчин в этом году?