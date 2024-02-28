Страховые взносы

Пример расчета страховых взносов в МСП по ставке 15%

Малый и средний бизнес вправе применять пониженный тариф страховых взносов 15%. Эта льгота введена с 2020 года: сначала временно, затем бессрочно. По ставке в 15% рассчитываются страховые взносы только с суммы зарплаты, превышающей МРОТ.
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Пример расчета страховых взносов в МСП по ставке 15%
Иллюстрация: andreas/freepik

Компании малого и среднего бизнеса рассчитывают и платят страховые взносы по пониженному тарифу в размере 15%.

Пониженный тариф можно применять не ко всей зарплате работников, а только к той части ежемесячной выплаты, которая превышает федеральный МРОТ. С суммы в размере МРОТ взносы начисляются по ставке 30%.

МРОТ с 1 января 2024 года составляет 19 242 руб.

Бухгалтерия может рассчитывать страховые взносы по льготному тарифу при условии, что компания включена в реестр МСП. Начало и окончание применения пониженного тарифа «привязаны» к первому числу месяца.

Применять тариф в 15 % можно с 1 числа месяца, в котором компания включена в реестр МСП. Перейти на общий тариф 30% нужно с 1 числа месяца, в котором компанию исключили из реестра МСП.

Как рассчитывать пониженный тариф страховых взносов

Бухгалтерия МСП должна рассчитывать страховые взносы:

  • с зарплаты в размере МРОТ по ставке 30%;

  • с зарплаты свыше МРОТ по ставке 15%.

МРОТ в 2024 году — 19 242 руб.

Расчет страховых взносов для МСП в 2024 году

А.О. Григорьев работает в ООО «Престиж». Компания включена в реестр МСП и применяет пониженный тариф для страховых взносов в 15%. Зарплата Григорьева составляет 80 000 рублей. МРОТ в 2024 году равен 19 242 рубля.

За январь 2024 года страховые взносы с зарплаты Григорьева нужно рассчитать так:

  • 19 242 руб. x 30% = 5 772,60 руб.

  • 60 758 руб. (80 000 руб. – 19 242 руб.) x 15% = 9 113,70 руб.

Итого за январь к уплате страховых взносов: 14 886,3 руб.

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Пример расчета страховых взносов в МСП по ставке 15%

Малый и средний бизнес вправе применять пониженный тариф страховых взносов 15%. Эта льгота введена с 2020 года: сначала временно, затем бессрочно. По ставке в 15% рассчитываются страховые взносы только с суммы зарплаты, превышающей МРОТ.

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