Какие законы и изменения вступают в силу с 1 марта 2024 года

С 1 марта 2024 года на этикетке должна быть указана информацию о производителе, а данные о месте происхождения, годе сбора урожая и сорте винограда нужно будет указывать более крупным шрифтом.

Продукция со старыми этикетками может продаваться до полной реализации или окончания срока годности.

Изменения внесены в ст. 26 ФЗ «О виноградарстве и виноделии в РФ» Федеральным законом от 13.06.2023 № 246 ФЗ.