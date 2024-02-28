Какие законы и изменения вступают в силу с 1 марта 2024 года

С 1 марта вступит в силу ряд важных изменений в законодательстве. Читаем внимательно, внедряем, избегаем штрафов.
Запрет рекламы VPN-сервисов
С 1 марта запрещается популяризировать сервисы, предназначенные для обхода блокировок (VPN-сервисы). Право на такой запрет получил Роскомнадзор в Постановлении Правительства от 14.11.2023 № 1905.
Станут жестче требования к ипотеке
С 1 марта ЦБ повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, чтобы ограничить риски закредитованности граждан.
Из-за предоставления большого количества льготных кредитов, низкого первого взноса выросла доля заемщиков с высокой долей риска (тех, кто сильно закредитован, чей показатель долговой нагрузки (ПДН) более 80%).
Если ситуация на рынке кредитования на покупку жилья стабилизируется, банки вернутся к прежним стандартам и надбавки могут быть смягчены.
Лицензирование производства и продажи сигарет
С 1 марта 2024 года вступит в силу закон о введении госрегулирования производства и оборота табачной и никотинсодержащей продукции.
Лицензированию подлежат:
производство,
хранение,
поставка табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для их выпуска;
импорт и экспорт такой продукции и сырья;
закупка для реализации в магазинах беспошлинной торговли табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для их выпуска.
Новые требования к этикеткам вина
С 1 марта 2024 года на этикетке должна быть указана информацию о производителе, а данные о месте происхождения, годе сбора урожая и сорте винограда нужно будет указывать более крупным шрифтом.
Продукция со старыми этикетками может продаваться до полной реализации или окончания срока годности.
Изменения внесены в ст. 26 ФЗ «О виноградарстве и виноделии в РФ» Федеральным законом от 13.06.2023 № 246 ФЗ.
Сельхозживотных начнут маркировать, а зоомагазины станут чище и внимательнее к «товару»
С 1 марта согласно Постановлению Правительства от 05.04.2023 № 550 «Об утверждении Правил осуществления учета животных и перечня видов животных, подлежащих индивидуальному или групповому маркированию…» вводится обязательная маркировка сельхохозяйственных животных.
Уникальный идентификационный номер будут присваивать конкретному животному или группе животных. Под маркировку домашние питомцы не подпадают.
С 1 марта зоомагазинам нужно будет особенно позаботиться о чистоте и климате помещения и правильном содержании животных согласно Постановлению Правительства от 6 июня 2023 года № 934. Например, кошкам надо будет предоставить когтеточки, а щенкам— прорезыватели для зубов.
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Новый формат электронных доверенностей
ФНС обращает внимание налогоплательщиков, что с 1 марта 2024 года вступят в силу положения, внесенные Федеральным законом от 31.07.2023 № 389-ФЗ в статью 29 НК.
Представители налогоплательщиков, которые предоставляют документы в ФНС в электронном виде, должны будут перейти на электронные доверенности в машиночитаемом виде (МЧД).
Приказом ФНС России от 19.09.2023 № ЕД-7-26/648@ утвержден новый формат электронной доверенности (формат 5.02). В отличие от формата, утвержденного приказом ФНС России от 30.04.2021 № ЕД-7-26/445@ (формат 5.01), формат 5.02 предоставляет возможность создания электронной доверенности с возможностью последующего передоверия, а также предоставления полномочий нескольким уполномоченным представителям.
Доверенности старого формата 5.01 продолжат действовать в период с 01.03.2024 по 28.02.2025, но по ним полномочия не могут быть передоверены другому лицу.
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