Криптовалюта

Обзор Bitget 2024

Основанная в 2018 году, Bitget собрала глобальную базу пользователей, превышающую 20 миллионов зарегистрированных учетных записей по всему миру. Она выделяется как крупнейшая платформа для копирования криптовалют и третья по величине биржа криптовалютных деривативов.
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Обзор Bitget 2024
Иллюстрация: Shubham Dhage/unsplash

Ежедневный объем торгов на Bitget превышает 10 миллиардов долларов США, что отражает значительное присутствие компании на рынке.

Специализируясь на копи-трейдинге и инструментах умной торговли, Bitget предлагает широкий спектр криптоуслуг, включая торговлю криптовалютами, спотовую торговлю, торговлю фьючерсами, маржинальную торговлю, копи-трейдинг, торговых ботов с искусственным интеллектом и Launchpad.

Платформа позволяет пользователям отслеживать элитных трейдеров и копировать их стратегии, помогая оптимизировать инвестиционные портфели и максимизировать прибыль.

Кроме того, компания расширяет свои услуги за пределы CeFi, интегрируясь с Bitget Wallet для безопасного хранения криптовалюты, а также предлагая разнообразные варианты инвестирования в цифровые активы, а также Bitget Swap для услуг беспрепятственного обмена.

Плюсы и минусы Bitget

Плюсы:

  • Высокая ликвидность

  • Низкая стоимость и скидки в BGB.

  • Кредитное плечо до 125X для определенных торговых пар.

  • Доступно более 600 монет.

  • Копирование торговли с преимуществами как для подписчиков, так и для копируемых трейдеров.

  • VIP-уровни с оптовыми скидками на комиссии.

  • Фонд защиты на сумму более 424 миллионов долларов США.

  • Общий коэффициент резервирования 175%

  • Регистрация поставщика услуг виртуальных активов (VASP) в Польше и Литве.

Минусы:

  • KYC обязателен.

  • Услуги, не предоставляемые пользователям из определенных регионов (США, Иран, Куба, Северная Корея и т. д.)

Кому рекомендуется Bitget

Bitget — это криптовалютная биржа, которую выбирают как опытные трейдеры, так и новички, благодаря обширному списку продуктов для торговли и инвестирования.

Профессиональные трейдеры могут извлечь выгоду из широкого предложения фьючерсной и маржинальной торговли, в то время как новички на рынке криптовалют могут извлечь максимальную выгоду из своей торговой деятельности, копируя сделки более опытных пользователей.

Основные возможности Bitget

  • Широкий выбор торгуемых криптовалют.

На Bitget доступно более 600 монет и 700 торговых пар.

Ликвидность Bitget является одной из самых высоких на рынке криптовалют: за последние 24 часа объем торгов BTC/USDT достиг 500 000 000 долларов США.

  • Копирование торговли.

Флагманский сервис Bitget позволяет пользователям повышать свою доходность, копируя приказы профессиональных трейдеров.

Благодаря сообществу, насчитывающему более 130 000 элитных трейдеров и более 650 000 подписчиков, показатель прибылей и убытков Bitget (PnL) достиг 430 000 000 долларов США.

Доступно как для спотового, так и для фьючерсного рынка.

  • Торговля ботами на базе искусственного интеллекта.

Пользователи могут использовать ботов AI, предоставленных Bitget, или создавать свои собственные, охватывая различные стратегии, такие как спотовая сетка, фьючерсная сетка, Мартингейл, CTA и спотовое автоматическое инвестирование.

Используя возможности искусственного интеллекта, пользователи могут получить доступ к передовым инвестиционным стратегиям и использовать их.

Примечательно, что торговля с помощью ботов Bitget осуществляется без дополнительных комиссий, при этом все сделки подлежат стандартным комиссиям тейкера и мейкера.

  • VIP Trading Club со скидками на комиссии.

Bitget обслуживает активных пользователей через свою VIP-программу, состоящую из пяти подуровней, определяемых объемом торгов пользователя.

Для достижения уровня VIP I необходимо продемонстрировать >1 000 000 долларов США в спотовой торговле, поддерживать баланс активов не ниже 50 000 долларов США или иметь более 100 000 BGB.

Чтобы получить VIP 5, пользователям необходим объем спотовой торговли, превышающий 8 000 000 долларов США, баланс активов более 3 000 000 долларов США или баланс BGB не менее 6 000 000 долларов США.

VIP-персоны на Bitget получают одни из самых низких комиссий за торговлю на рынке, сохраняя при этом большую часть своей прибыли. Кроме того, VIP-участники получают доступ к эксклюзивным продуктам с повышенной доходностью, включая 4,5% годовых для сбережений, 12% годовых для управления активами и более 200% годовых для двойных инвестиций.

Все VIP-пользователи получают премиальную поддержку, предоставляемую специальным менеджером по работе с клиентами.

  • Маржинальная торговля.

Пользователи Bitget могут увеличить свою прибыль, используя кредитное плечо с максимальным кредитным плечом 125X для пары BTC\USDT. Другие более волатильные активы имеют более низкие уровни кредитного плеча, установленные между 20X и 80X, чтобы уменьшить подверженность трейдера экстремальным движениям цен.

На Bitget доступно более 50 пар маржинальной торговли.

  • Торговля фьючерсами.

Рынок фьючерсов на Bitget включает контракты на BTC, ETH, XRP, DOT, DOGE, LTC, EOS, TRX, LINK и UNI, разделенные на три категории: USDT-M для контрактов с депозитами в USDT, USDC-M для контрактов с депозиты в USDC и COIN-M, который включает как бессрочные, так и поставочные контракты с депозитами в конкретном торгуемом активе.

  • P2P-рынок.

Сервис поддерживает около 70 фиатных валют и шесть основных монет (BTC, ETH, USDC, BGB, DAI, USDT).

Принимаемые способы оплаты включают банковские переводы, PayPal, WebMoney, различные глобальные электронные кошельки и несколько систем онлайн-платежей.

Тип биржи: криптовалютная биржа.

Регулирование и лицензирование: криптовалютная биржа, зарегистрированная на Сейшельских островах, зарегистрированная в качестве VASP в Польше и Литве.

Доступные услуги: торговля криптовалютами, спотовая торговля, торговля фьючерсами, маржинальная торговля, копи-трейдинг, на базе искусственного интеллекта.

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