Обзор Bitget 2024

Основанная в 2018 году, Bitget собрала глобальную базу пользователей, превышающую 20 миллионов зарегистрированных учетных записей по всему миру. Она выделяется как крупнейшая платформа для копирования криптовалют и третья по величине биржа криптовалютных деривативов.

Ежедневный объем торгов на Bitget превышает 10 миллиардов долларов США, что отражает значительное присутствие компании на рынке.

Специализируясь на копи-трейдинге и инструментах умной торговли, Bitget предлагает широкий спектр криптоуслуг, включая торговлю криптовалютами, спотовую торговлю, торговлю фьючерсами, маржинальную торговлю, копи-трейдинг, торговых ботов с искусственным интеллектом и Launchpad.

Платформа позволяет пользователям отслеживать элитных трейдеров и копировать их стратегии, помогая оптимизировать инвестиционные портфели и максимизировать прибыль.

Кроме того, компания расширяет свои услуги за пределы CeFi, интегрируясь с Bitget Wallet для безопасного хранения криптовалюты, а также предлагая разнообразные варианты инвестирования в цифровые активы, а также Bitget Swap для услуг беспрепятственного обмена.

Плюсы и минусы Bitget

Плюсы:

Высокая ликвидность

Низкая стоимость и скидки в BGB.

Кредитное плечо до 125X для определенных торговых пар.

Доступно более 600 монет.

Копирование торговли с преимуществами как для подписчиков, так и для копируемых трейдеров.

VIP-уровни с оптовыми скидками на комиссии.

Фонд защиты на сумму более 424 миллионов долларов США.

Общий коэффициент резервирования 175%

Регистрация поставщика услуг виртуальных активов (VASP) в Польше и Литве.

Минусы:

KYC обязателен.

Услуги, не предоставляемые пользователям из определенных регионов (США, Иран, Куба, Северная Корея и т. д.)

Кому рекомендуется Bitget

Bitget — это криптовалютная биржа, которую выбирают как опытные трейдеры, так и новички, благодаря обширному списку продуктов для торговли и инвестирования.

Профессиональные трейдеры могут извлечь выгоду из широкого предложения фьючерсной и маржинальной торговли, в то время как новички на рынке криптовалют могут извлечь максимальную выгоду из своей торговой деятельности, копируя сделки более опытных пользователей.

Основные возможности Bitget

Широкий выбор торгуемых криптовалют.

На Bitget доступно более 600 монет и 700 торговых пар.

Ликвидность Bitget является одной из самых высоких на рынке криптовалют: за последние 24 часа объем торгов BTC/USDT достиг 500 000 000 долларов США.

Копирование торговли.

Флагманский сервис Bitget позволяет пользователям повышать свою доходность, копируя приказы профессиональных трейдеров.

Благодаря сообществу, насчитывающему более 130 000 элитных трейдеров и более 650 000 подписчиков, показатель прибылей и убытков Bitget (PnL) достиг 430 000 000 долларов США.

Доступно как для спотового, так и для фьючерсного рынка.

Торговля ботами на базе искусственного интеллекта.

Пользователи могут использовать ботов AI, предоставленных Bitget, или создавать свои собственные, охватывая различные стратегии, такие как спотовая сетка, фьючерсная сетка, Мартингейл, CTA и спотовое автоматическое инвестирование.

Используя возможности искусственного интеллекта, пользователи могут получить доступ к передовым инвестиционным стратегиям и использовать их.

Примечательно, что торговля с помощью ботов Bitget осуществляется без дополнительных комиссий, при этом все сделки подлежат стандартным комиссиям тейкера и мейкера.

VIP Trading Club со скидками на комиссии.

Bitget обслуживает активных пользователей через свою VIP-программу, состоящую из пяти подуровней, определяемых объемом торгов пользователя.

Для достижения уровня VIP I необходимо продемонстрировать >1 000 000 долларов США в спотовой торговле, поддерживать баланс активов не ниже 50 000 долларов США или иметь более 100 000 BGB.

Чтобы получить VIP 5, пользователям необходим объем спотовой торговли, превышающий 8 000 000 долларов США, баланс активов более 3 000 000 долларов США или баланс BGB не менее 6 000 000 долларов США.

VIP-персоны на Bitget получают одни из самых низких комиссий за торговлю на рынке, сохраняя при этом большую часть своей прибыли. Кроме того, VIP-участники получают доступ к эксклюзивным продуктам с повышенной доходностью, включая 4,5% годовых для сбережений, 12% годовых для управления активами и более 200% годовых для двойных инвестиций.

Все VIP-пользователи получают премиальную поддержку, предоставляемую специальным менеджером по работе с клиентами.

Маржинальная торговля.

Пользователи Bitget могут увеличить свою прибыль, используя кредитное плечо с максимальным кредитным плечом 125X для пары BTC\USDT. Другие более волатильные активы имеют более низкие уровни кредитного плеча, установленные между 20X и 80X, чтобы уменьшить подверженность трейдера экстремальным движениям цен.

На Bitget доступно более 50 пар маржинальной торговли.

Торговля фьючерсами.

Рынок фьючерсов на Bitget включает контракты на BTC, ETH, XRP, DOT, DOGE, LTC, EOS, TRX, LINK и UNI, разделенные на три категории: USDT-M для контрактов с депозитами в USDT, USDC-M для контрактов с депозиты в USDC и COIN-M, который включает как бессрочные, так и поставочные контракты с депозитами в конкретном торгуемом активе.

P2P-рынок.

Сервис поддерживает около 70 фиатных валют и шесть основных монет (BTC, ETH, USDC, BGB, DAI, USDT).

Принимаемые способы оплаты включают банковские переводы, PayPal, WebMoney, различные глобальные электронные кошельки и несколько систем онлайн-платежей.

Тип биржи: криптовалютная биржа.

Регулирование и лицензирование: криптовалютная биржа, зарегистрированная на Сейшельских островах, зарегистрированная в качестве VASP в Польше и Литве.

Доступные услуги: торговля криптовалютами, спотовая торговля, торговля фьючерсами, маржинальная торговля, копи-трейдинг, на базе искусственного интеллекта.