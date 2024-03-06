Как зарегистрировать товарный знак в 2024 году: актуальные проблемы заявителей и их решение

В 2024 году регистрировать товарные знаки могут все: компании, индивидуальные предприниматели, самозанятые и обычные граждане. Это правило стало действовать в середине 2023 года.

С этого момента количество заявок на регистрацию товарного знака стало расти быстрыми темпами. Уже в октябре прошлого года Роспатент зафиксировал, что их подано свыше 100 000 тысяч. В 2022 году ведомство получило всего 90 000 заявок за весь период.

Процедура вызывает у предпринимателей и обычных граждан интерес, потому что дает каждой категории заявителей свои сильные преимущества.

В этой статье управляющий партнер компании «Лирейт» Юрий Горбачев расскажет, как зарегистрировать товарный знак в России в 2024 году, какие новшества ждут заявителей, где чаще всего ошибаются предприниматели при самостоятельной подаче заявки.

Какие преимущества дает регистрация товарного знака в 2024 году

Главное преимущество регистрации товарного знака — отсутствие рисков. К вам не придет претензия от другого предпринимателя, не придется выплачивать компенсацию и менять обозначение. Никто не сможет законно использовать точно такое же или очень похожее обозначение.

Бизнес таким образом защищает себя даже от рейдерства. Ведь в отношении товарных знаков действует правило: кто быстрее, тот и победил.

Если ваше обозначение кто-то зарегистрирует раньше, вы потеряете его навсегда. Этим пользуются недобросовестные предприниматели и лица, которые организовали целый бизнес на регистрации чужих брендов для последующей продажи изначальным владельцам.

Товарный знак — это инструмент монетизации. Его можно передавать в пользование другим лицам за деньги, продать, когда необходимость в нем пропадет.

Товарный знак используют, чтобы снижать налоги и получать дополнительные заемные средства на развитие бизнеса. С помощью него можно масштабировать свой бизнес. Хороший вариант — запустить сеть франшиз.

Есть мнение, что товарный знак нужен только крупным игрокам рынка. Это не так. В 2023 году законодатель наделил правом иметь товарный знак даже обычных граждан. Это произошло не просто так. Для каждой категории есть свои преимущества владения брендом:

Самозанятые могут использовать товарный знак для защиты своего имени или обозначения , что поможет им привлекать больше клиентов и соперничать с ИП и компаниями.

Физические лица могут протестировать свою бизнес-идею, закрепив приоритет на свое обозначение, принять наследство, заранее зафиксировать право на бренд, пока еще не запустили собственное дело.

Предприниматели, которые хотят выйти на маркетплейсы, теперь могут зарегистрировать товарный знак на себя в качестве физлиц или самозанятых. Необязательно открывать сразу ИП или юридическое лицо.

В 2023 году ужесточились требования к использованию вывесок на иностранном языке. Есть ограничения — если нет регистрации в Роспатенте, придется разместить рядом перевод или транслитерацию.

Конечно, это выглядит не очень здорово, поэтому постепенно такое положение дел приводит предпринимателей к обращению в Роспатент.

Еще товарный знак поможет избежать ввоза подделок на территорию России. Для этого после регистрации нужно подать заявку на внесение обозначения в ТРОИС.

Тогда на таможне сотрудники будут проверять и останавливать контрафакт. Нарушитель не сможет избежать ответственности, а вы точно будете оповещены о ситуации, значит, сможете на нее повлиять.

Как узнать зарегистрирован ли товарный знак

Прежде чем перейти к регистрации товарного знака, нужно проверить, нет ли в реестре аналогичных или очень похожих обозначений. Для этого не нужно искать список товарных знаков, зарегистрированных в РФ. В 2024 году Роспатент запустил новый сервис, который помогает проверить обозначения достаточно быстро.

С поиском схожих обозначений проблем возникнуть не должно, если правильно сделать запрос. Сложности начинаются в момент оценки товарных знаков. Нужно сравнить обозначения и понять, схожи они или нет. Причем делать это надо по трем критериям: фонетическому, графическому и смысловому.

Для правильной оценки нужно изучить методические рекомендации, которыми пользуются сами эксперты Роспатента, а также основания для отказа, указанные в ГК, и руководство по экспертизе.

Когда времени на изучение нет, рисковать не хочется, можно обратиться в патентное бюро.

Если ваш товарный знак неуникален или не соответствует требованиям законодательства, то его нужно доработать — устранить основания для отказа, добавить новые элементы или убрать их, создать новое обозначение.

Как зарегистрировать название бренда или логотип

После проверки товарного знака, когда вы уже убедились, что ваше обозначение уникальное и охраноспособное, можно составлять заявочную документацию и приступать к процедуре. Она строго регламентирована. Уже много лет порядок регистрации не меняется. В 2024 году все будет также.

При самостоятельном прохождении процедуры вам нужно изучить:

требования патентного ведомства;

способы подачи заявки;

пошаговую инструкцию;

алгоритм рассмотрения заявки.

Заявка выглядит стандартно для всех категорий заявителей, но есть небольшие особенности. Например, у граждан нет КПП и ОГРН (ОГРНИП), поэтому в заявке нужно проставить нули в этих графах.

В заявке вам нужно указать свою фамилию, имя, отчество, место проживания или нахождения. В определенное поле нужно добавить заявленное обозначение в том виде, в котором вы планируете его использовать в деятельности. Также требуется словами описать обозначение, чтобы экспертам было легче проанализировать товарный знак.

Обозначения могут быть разных видов, в заявке нужно указать, какой товарный знак хотите зарегистрировать вы.

Популярные варианты:

словесное обозначение — это слово или фраза без графических элементов, выполненные стандартным шрифтом: Акулов, ADMIRAL ORIGINAL, LIPLAY;

изобразительное обозначение — это логотип, в котором нет словесной части: персонаж, картинка, значок;

комбинированное обозначение — это комбинация графики и словесной части: Ш-КОЛА, PROFI PAINTS, УЗТРИКОТАЖ.

Актуальна регистрация имен как среди популярных артистов, так и среди небольших предпринимателей, которые понимают ценность личного бренда.

Недавно заявку на товарный знак с собственным именем подали Дмитрий Нагиев и Лариса Гузеева.

Дополнительно нужно указать перечень классов МКТУ. Выбирать надо среди тех видов деятельности, в которых вы уже работаете или только планируете вести бизнес. Потом добавить новые классы невозможно, надо заново подавать тот же знак на регистрацию.

Нельзя забывать об оплате государственной пошлины. Сумма может быть разной в каждом отдельном случае, поэтому нужно делать индивидуальный расчет. Помогут калькулятор ведомства и таблица.

Документы направляют в Роспатент. Можно это сделать через сайт ФИПС, тогда сумма пошлины будет меньше на 30%. Однако в этом варианте есть свои сложности — необходимость квалифицированной электронной подписи и соответствие техническим требованиям.

Если вы отправите документы через госуслуги, почтой или лично принесете в Роспатент, пошлину придется платить в полном объеме.

Экспертиза проходит в 2 этапа. Сначала смотрят, заплатил ли заявитель пошлины, если нет, документы не примут. Потом проверяют, верно ли заполнена заявка. Недочеты придется исправить. Только после этого эксперты проводят проверку товарного знака.

Возможно, вам придется пообщаться с экспертами ФИПС. Они могут направить уведомление, в нем будет указана причина, почему регистрация товарного знака невозможна или у сотрудников Роспатента есть сомнения.

Нужно составить ответ с учетом того, что указали эксперты.

Чаще всего претензия в том, что обозначение не обладает различительной способностью.

Однако доказать обратное можно, потому что экспертиза предполагает субъективное мнение сотрудника Роспатента. Если есть сильные доводы, можно повернуть ситуацию в свою сторону.

При положительном исходе заявитель обязательно получает электронное свидетельство, но можно доплатить за бумажное. Оно выглядит презентабельно, его можно демонстрировать партнерам или клиентам.

Регистрация в Роспатенте не распространяет свое действие на территорию других государств. Защитить товарный знак в другой стране можно только с помощью международной регистрации.

Какие ошибки при регистрации товарного знака допускают заявители

Ошибки приводят к отказу в регистрации. Для любого заявителя это потеря денег и времени.

На практике мы видим, какие основные ошибки совершают заявители. Предлагаем рассмотреть их, чтобы исключить возможность их появления у вас.

Одна из основных проблем — неправильный выбор классов товаров и услуг, для которых будет регистрироваться товарный знак.

Классов МКТУ 45, из них 34 касаются товаров, а остальные — услуг. В каждом классе сгруппированы разные виды деятельности, их количество может достигать 200.

В этом разнообразии заявители часто теряются, выбирают совсем не те группы.

В последующем это приводит к незащищенности товарного знака для нужных видов деятельности, ограничению в использовании и даже потере обозначения.

Вторая частая проблема — уведомления. Многим заявителям кажется, что достаточно подать заявку и подождать несколько месяцев, чтобы товарный знак зарегистрировали. Это не так.

Регистрация — это процесс, в котором иногда заявителю приходится проявлять активность. Ведомство может прислать запрос, который требует ответа. Причем обратное письмо должно содержать сильные контраргументы, ссылки на практику и законы. Подготовка такого письма у заявителя может отнять значительное время и потребовать дополнительных затрат на услуги специалистов.

Мы рекомендуем предпринимателям и физическим лицам заранее ознакомиться с требованиями и правилами регистрации, оценить свои возможности и риски. Если есть сомнения или нет времени углубляться, обратитесь к опытным специалистам по регистрации интеллектуальной собственности, которые помогут справиться с любыми возможными проблемами.

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