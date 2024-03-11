Праздник дня. День теплого одеяла

Одеяло является неотъемлемым элементом для сна в каждом доме. История возникновения одеял тянется с первобытных времен, когда древние люди укрывались шкурами животных возле костра, чтобы согреться.
Со временем люди стали обзаводиться домашними животными, в том числе овцами, шерсть которых была более приятной на ощупь и износостойкой. История шерстяного одеяла начинается в 1340 году в Англии. Ткач Томас Бланкетт разработал шерстяную, сильно ворсистую ткань, чтобы укрываться по ночам.
Праздник неофициальный, но приятный. Есть повод поваляться и понежиться в тепле. Согласны?
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