Праздник дня. День теплого одеяла

Получили поздравление с грядущим 8 Марта на работе? Есть повод вечером завернуться в теплое одеялко и продолжить праздновать или всласть отоспаться, чтобы встретить с улыбкой завтрашний день.

Одеяло является неотъемлемым элементом для сна в каждом доме. История возникновения одеял тянется с первобытных времен, когда древние люди укрывались шкурами животных возле костра, чтобы согреться.

Со временем люди стали обзаводиться домашними животными, в том числе овцами, шерсть которых была более приятной на ощупь и износостойкой. История шерстяного одеяла начинается в 1340 году в Англии. Ткач Томас Бланкетт разработал шерстяную, сильно ворсистую ткань, чтобы укрываться по ночам.

Праздник неофициальный, но приятный. Есть повод поваляться и понежиться в тепле. Согласны?