Цифра дня. Про женскую математику

Стоимость минимального базового набора товаров и услуг для мужчин и женщин в России отличается в три раза.

Женские товары в превалирующем большинстве случаев стоят дороже, чем мужские. Например, товары для ухода за собой: бритвенный станок, туалетная вода и даже гель для душа для женщин дороже, чем аналогичные товары для мужчин.

Причем платить больше женщинам приходится с детства. По данным Росстата, чтобы собрать в школу девочку, нужно примерно 27 тысяч рублей против 22 тысяч рублей для мальчика. Похожая ситуация и с детскими игрушками.

По мнению исследователей цены диктует спрос, а женщины сами готовы платить за оригинальный или более привлекательный товар, тогда как для мужчин внешний вид товара не имеет особого значения.