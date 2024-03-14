Карьера бухгалтера

Сколько платят главбухам в Москве и в регионах или есть ли жизнь за МКАДом

Клерк решил сравнить зарплаты бухгалтеров в столице и в регионах. Да, ожидали увидеть разброс, но не такой. Добавили опрос к этой статье, пожалуйста, проголосуйте и помогите нам разобраться — действительно в регионах настолько не ценят труд бухгалтера?
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Сколько платят главбухам в Москве и в регионах или есть ли жизнь за МКАДом
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Почему вообще нас заинтересовала эта тема. Наш главный редактор пообщалась недавно с бухгалтером из своего города, который находится в местности, приравненной к Крайнему Северу.

Бухгалтер пожаловалась, что ее зарплата — 30 000 рублей, на ней учет в двух организациях + ИП — полный учет, в том числе кадры. При этом ее подруга, которая трудится кассиром в «Пятерочке» получает те же 30 000. И ее ответственность куда как меньше, кроме того, после работы никто не пытает ее вопросами и рабочими задачами по телефону.

Обсудили ситуацию с редакцией — справедлива ли зарплата у бухгалтера? Пришли к выводу, что нет и решили исследовать рынок.

Мы обратились к данным портала hh.ru и нашему сервису Клерк.Работа.

По вакансиям в Клерк.Работе и на хедхантере видна тенденция — главному бухгалтеру в Москве платят от 100 000 рублей в месяц, достаточно много предложений на 200 и даже 300 тысяч.

А теперь давайте оценим уровень заработка главбуха в одном из региональных центров, например, в Архангельске.

Уже другой уровень. И если в Москве 100 000 — это скорее нижняя планка и в основном зарплата выше этого уровня, то для регионов 70-80 тысяч — это и есть средний доход главбуха в месяц. Причем это региональный центр, если речь о провинциальном городке, то там зарплата еще снижается.

Кто-то может сказать, что можно жить в любом регионе, а работать на московскую компанию удаленно. Но, сейчас уже далеко не время пандемии, когда работодатели готовы были держать сотрудников на удаленке, тренды поменялись. Сейчас многие компании, предлагающие удаленную работу, указывают в вакансиях, что необходимо присутствие главбуха в офисе хотя бы 1-2 раза в неделю, а также требуется очное участие в каких-то значимых событиях, вроде годовой инвентаризации или проверки от ФНС.

А теперь опрос для главных бухгалтеров (проголосуйте также те, кто фактически ведет бухгалтерию, как главный бухгалтер, пусть даже не имеет такой должности, например у ИП).

Какая у вас зарплата?
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    До 50 000 рублей

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    от 50 до 100 тысяч

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    Более 200 000 рублей

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Комментарии

2
  • Елена_N

    У меня голосование не работает

Наталия Лукина

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