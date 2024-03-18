Праздник дня. Всемирный день сна

Всемирный день сна каждый год отмечают в пятницу накануне дня весеннего равноденствия. В этом году он выпадает на 15 марта.

Праздник учредила в 2008 году Международная ассоциация медицины сна.

Третью часть своей жизни человек проводит во сне. По данным ВОЗ, взрослому человеку нужно спать не менее 6-8 часов, а детям — более 10 часов в сутки. Во сне восстанавливаются силы, которые были потрачены на различные активности в течение дня.

От нарушений сна страдает более половины всего населения Земли. Хроническое недосыпание ускоряет старение организма и разрушительно действует на работу мозга.

А как обстоят дела у вас, коллеги-бухгалтеры, вы успеваете выспаться за выходные?