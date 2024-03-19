Что такое прогрессивное налогообложение, к которому хотят прийти власти

Дифференцированная налоговая ставка применялась в стране в 1991 году, после распада СССР. Тогда НДФЛ был 12% на доходы до 42 тыс. рублей. Те, кто зарабатывал от 42 до 84 тыс. рублей должен был заплатить 5,04 тыс. рублей + 15% от суммы, которая превышает 42 тысячи.

Максимальная ставка была установлена для доходов свыше 420 тыс. рублей — 144 тыс. 540 рублей + 60% от суммы, свыше 420 тыс. рублей.

В 1992 году ставка 12% стали применять к годовым доходам до 200 тыс. рублей. На следующий год лимит для минимальной ставки в 12% подняли до 1 млн рублей, в 1994 году — до 10 млн рублей, в 1996 году — до 12 млн рублей.

Деноминация в 1998 году привела к тому, что налог 12% стали удерживать с годового дохода размером до 20 тыс. рублей. Если получали до 40 тыс. рублей, ставка была 15%; до 60 тыс. — 20%, до 80 тыс. — 25%, до 100 тыс. — 30%, более 100 тыс. рублей — 35%.