Что такое прогрессивное налогообложение, к которому хотят прийти власти

Дифференцированная налоговая ставка применялась в стране в 1991 году, после распада СССР. Тогда НДФЛ был 12% на доходы до 42 тыс. рублей. Те, кто зарабатывал от 42 до 84 тыс. рублей должен был заплатить 5,04 тыс. рублей + 15% от суммы, которая превышает 42 тысячи.
Максимальная ставка была установлена для доходов свыше 420 тыс. рублей — 144 тыс. 540 рублей + 60% от суммы, свыше 420 тыс. рублей.
В 1992 году ставка 12% стали применять к годовым доходам до 200 тыс. рублей. На следующий год лимит для минимальной ставки в 12% подняли до 1 млн рублей, в 1994 году — до 10 млн рублей, в 1996 году — до 12 млн рублей.
Деноминация в 1998 году привела к тому, что налог 12% стали удерживать с годового дохода размером до 20 тыс. рублей. Если получали до 40 тыс. рублей, ставка была 15%; до 60 тыс. — 20%, до 80 тыс. — 25%, до 100 тыс. — 30%, более 100 тыс. рублей — 35%.
К концу 2000 года закон предусматривал только три варианта НДФЛ:
те, кто в год получали до 50 тыс. рублей платили 13%;
годовые зарплаты от 50 до 150 тыс. облагались налогом в 6 тыс. рублей и + 20% с суммы, превышающей 50 тыс. рублей;
те, кто получал доход более 150 тыс. рублей в год платил 26 тыс. рублей и 30% с суммы, превышающей 150 тыс. рублей.
С 1 января 2001 года в стране применяют плоскую шкалу НДФЛ, когда ставка налогообложения не зависит от дохода. Все платят строго 13%.
В январе 2021 года власти частично вернулись к прогрессивной шкале. Ввели повышенный налог в размере 15% на доходы для тех, кто заработал за год больше 5 млн рублей. Но не со всей суммы, а с «излишков», которые больше 5 млн рублей.
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