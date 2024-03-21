ФСБУ «Нематериальные активы»: что нужно знать в 2024 году

Минфином принят новый стандарт. С бухотчетности за 2024 год учет нематериальных активов необходимо вести по ФСБУ 14/2022. В нашей статье рассмотрим основные его правила. Разберем, что является нематериальными активами по данному стандарту. Поговорим об оценке, амортизации, списании нематериальных активов. Сравним положения ПБУ 14/2007 и нового стандарта, а также выясним, как перейти на обновленный ФСБУ.

Когда вступило в силу ФСБУ «Нематериальные активы»

Прежнее положение по бухучету ПБУ 14/2007, утвержденное приказом Минфина от 27.12.2007 № 153 прекратило свое действие с первого января 2024 года. А начиная с бухотчетности за 2024 год коммерческим организациям и частным коммерсантам, необходимо руководствоваться новым стандартом ФСБУ 14/2022, утвержденным приказом Минфина от 30.05.2022 № 86н.

Но перейти на него можно было и заранее в добровольном порядке, не дожидаясь указанного срока. Действие нового стандарта не распространяется на организации бюджетной сферы.

Что относится к нематериальным активам по ФСБУ

По принятому Минфином стандарту для бухучета нематериальным активом (далее — НМА) называют объект, который отвечает следующим признакам (п. 4 ФСБУ 14/2022):

не обладает материально-вещественной формой;

требуется для применения в процессе повседневной деятельности фирмы, в том числе для производства, реализации продукции, оказания услуг или выполнения работ, для административных нужд и тому подобного;

предназначается для эксплуатации на период длительнее 12 месяцев или обычного производственного цикла, если он продолжается дольше;

может дать компании доход в будущем времени;

отделяется от других активов.

Как видим, по сравнению с ПБУ 14/2007 принятый Минфином стандарт содержит меньше критериев для признания объекта НМА — всего лишь пять.

К объектам НМА согласно пункту 6 ФСБУ 14/2022 относят:

результаты интеллектуальной деятельности: программы для ЭВМ, научные и литературные произведения, изобретения, полезные модели и прочее;

средства индивидуализации — товарные знаки, коммерческие обозначения и знаки обслуживания;

лицензии и разрешения на отдельные виды деятельности.

Единицей учета в этой ситуации служит инвентарный объект, которым являются правомочия компании на актив, возникшие по договору или иному правоподтверждающему документу.

Инвентарным может быть и сложный объект, включающий в себя несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, к примеру, театрализованное представление или кинолента.

Стандарт не применяется, в частности, к следующим объектам (п. 8 ФСБУ 14/2022):

финансовым вложениям;

результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации, приобретенным или самостоятельно созданным для реализации в процессе повседневной деятельности компании;

правам пользования по договору аренды;

самостоятельно созданным фирмой средствам индивидуализации;

квалификации, интеллектуальным и деловым качествам сотрудников фирмы;

информации о заказчиках, покупателях и партнерах фирмы.

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Оценка нематериальных активов по ФСБУ

Когда объект признают в бухучете, его нужно оценивать по первоначальной стоимости. Это общая сумма капвложений, связанных с объектом, произведенных до признания объекта нематериальных активов в бухучете (п. 13 ФСБУ 14/2022).

После признания актива может быть использован один из следующих способов оценки (п. 15. ФСБУ 14/2022):

по первоначальной стоимости;

переоцененной стоимости.

Таблица. «Особенности способов оценки активов»:

Способ оценки Особенности По первоначальной стоимости Стоимость и сумма накопленной амортизации не изменяется, помимо предусмотренных стандартом ФСБУ 14/2022 случаев. По переоцененной стоимости Можно применять к активам, для которых есть активный рынок по МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы». Нельзя прибегать к этому способу для оценки средств индивидуализации, разрешений (лицензий) на осуществление отдельных видов деятельности.

Выбранный способ оценки необходимо применять ко всей группе таких активов.

Амортизация нематериальных активов по ФСБУ

По каждому объекту нематериальных активов компания должна определиться со сроком полезного использования. Это период, в течение которого НМА служит для целей фирмы (п. 1 ст. 258 НК).

Для отдельных объектов срок полезного использования устанавливается на основании количества продукции либо объема работ или услуг в натуральном выражении, которое компания планирует получить от использования такого актива.

Срок полезного использования определяют на основании:

длительности действия прав или лицензии;

предполагаемого времени использования либо морального износа;

периода полезного использования иного актива, с которым НМА связан.

Когда срок полезного использования определить невозможно, амортизацию не насчитывают.

В общем порядке амортизацию начинают насчитывать со дня признания объекта в бухучете, а перестают в день его списания. Начисление может быть приостановлено, если ликвидационная цена объекта будет такой же, как и его балансовая стоимость или превысит ее.

Способ амортизации зависит от того, каким периодом задается срок полезного использования. Если это период, когда актив будет приносить экономические выгоды, то выбирают линейный способ или способ уменьшаемого остатка. Если же руководствуются количеством продукции, объемом работ либо услуг, которые ожидают получить от использования НМА, то амортизируют пропорционально этому количеству или объему.

Списание нематериальных активов по ФСБУ

Нематериальный актив списывают с бухучета, когда он выбывает или становится неспособным доставлять экономические выгоды в будущем.

Разницу между суммой балансовой стоимости НМА и затрат на его выбытие, с одной стороны, и поступлениями от его выбытия, с другой стороны, признают доходом или расходом.

Рассмотрим процесс списания по принятому Минфином стандарту подробнее.

Причины списания фирмой нематериального актива могут быть следующими:

выбытие НМА из компании . Это может произойти в случае реализации, мены, внесения в уставный капитал и так далее;

выявление неспособности актива давать юрлицу экономические выгоды в будущем . Так происходит, когда НМА перестает использоваться вследствие морального износа или истекает срок действия прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации;

выбытие материального носителя , в котором выражены результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации;

прекращение фирмой деятельности, в которой использовался объект НМА, при отсутствии возможности его использования в продолжающейся деятельности, в том числе в связи с истечением срока действия лицензии.

Нематериальный актив списывают в том отчетном периоде, в котором он выбывает или становится неспособным приносить компании экономические выгоды.

Если при выбытии НМА происходит переход исключительного права на него, которое подлежит госрегистрации, то операции по списанию отражают в бухгалтерском учете на дату госрегистрации перехода исключительного права на актив — это и будет дата его выбытия.

Если компания является правообладателем, лицензиаром и предоставила актив в пользование, сохранив у себя права на него, объект с учета не списывается. При этом он должен соответствовать признакам, установленным п. 4 ФСБУ 14/2022.

Теперь разберем, какими документами требуется оформить списание нематериальных активов.

При продаже НМА необходимы документы, подтверждающие переход исключительного права на него:

договор об отчуждении исключительного права;

уведомление о государственной регистрации распоряжения по договору исключительным правом или другие документы, содержащие сведения о госрегистрации, если переход права на объект требует таковой.

Дополнительно можно составить бухгалтерскую справку, содержащую обязательные реквизиты первичного учетного документа. Если продажа актива сопровождается передачей материальных носителей или документации, такую передачу можно оформить передаточным актом либо другим двусторонним документом.

Для списания неиспользуемых, морально устаревших активов нужно подготовить заключение комиссии в произвольной форме о нецелесообразности их дальнейшего использования и отсутствии возможности реализовать.

Это может сделать специально созданная отдельная комиссия или можно возложить такую обязанность на постоянно действующую инвентаризационную комиссию. В нее должны входить специалисты, обладающие специальными знаниями и опытом, которые смогут оценить перспективы дальнейшего использования НМА в деятельности организации, возможность его продать и тому подобное.

На основании заключения составляют приказ руководителя компании о списании нематериального актива. Если в этот приказ включают обязательные реквизиты первичного учетного документа, в частности, отметку о списании и подпись лица, ответственного за оформление списания, можно списать НМА с бухгалтерского учета непосредственно на основании приказа.

Если такие реквизиты в приказе отсутствуют, то для списания НМА необходимо составить бухгалтерскую справку или акт о списании.

Акт о списании нематериального актива составляют в произвольной форме в двух экземплярах — для бухгалтерии и лица, ответственного за сохранность документов, подтверждающих права организации на НМА.

Помимо обязательных реквизитов первичного учетного документа: наименования, даты составления и других, в акте указываются:

сведения о списываемом активе, в частности, его наименование и инвентарный номер;

первоначальную (переоцененную) стоимость НМА, сумму начисленной по нему амортизации, обесценения, ликвидационную стоимость, балансовую стоимость;

причины и основания списания актива.

Акт можно объединить с заключением комиссии по списанию и с приказом о списании НМА с учета. В этом случае акт подписывает комиссия и утверждает руководитель организации или иное уполномоченное на это лицо.

Отметку о списании актива вносят в карточку учета НМА.

Применяемые формы первичных документов нужно утвердить в учетной политике компании.

Независимо от причины списания нематериального актива для отражения этого в бухучете необходимо сделать следующее.

1. Начислить амортизацию по списываемому объекту за период его использования в последнем месяце до момента выбытия или за весь последний месяц его использования, в зависимости от применяемого порядка начисления амортизации, если в отношении НМА определен срок полезного использования.

2. Определить балансовую стоимость списываемого актива. Для этого первоначальную или переоцененную стоимость списываемого объекта нужно уменьшить на суммы накопленных по объекту амортизации и обесценения (при наличии).

В бухгалтерском учете формирование балансовой стоимости списываемых НМА отражают такими записями.

Содержание операции Дебет Кредит Списана сумма накопленной амортизации по НМА 05-амортизация 04 Списана сумма накопленного обесценения по НМА 05-обесценение 04

3. Списать балансовую стоимость актива. При этом если списывается неиспользуемый НМА, то его балансовую стоимость включают в прочие расходы в том периоде, в котором его использование прекращено. Если есть затраты, связанные со списанием, к примеру, затраты на консультационные услуги, то их также включают в прочие расходы в том периоде, в котором они понесены.

Проводки по списанию балансовой стоимости НМА и отражению затрат, связанных с таким списанием, могут быть следующими.

Содержание операции Дебет Кредит Признаны затраты на услуги, связанные со списанием НМА 91-2 60 Отражен НДС, предъявленный контрагентом со стоимости услуг, связанных со списанием НМА 19 60 НДС, предъявленный контрагентом, принят к вычету (если НМА использовался в деятельности, облагаемой НДС) 68 19 Списана балансовая стоимость НМА 91-2 04 Оплачены услуги, связанные со списанием НМА 60 51

Если нематериальный объект продается, то разницу между суммой балансовой стоимости списываемого объекта НМА и затрат на его выбытие, с одной стороны, и поступлениями от выбытия этого объекта, с другой стороны, признают доходом или расходом периода, в котором списывают объект НМА.

4. Сумму накопленной дооценки или ее оставшуюся часть, если накопленную дооценку списывают по мере начисления амортизации, относят на нераспределенную прибыль. Это нужно сделать в том случае, если с бухгалтерского учета списывается НМА, по которому есть накопленная дооценка.

Содержание операции Дебет Кредит Списана сумма накопленной дооценки 83 84

Разберем, как по новому стандарту отразить в бухгалтерском учете продажу нематериальных активов.

При продаже НМА, который компания не прекращала использовать в своей деятельности, в периоде его выбытия нужно признать:

прочий доход, если поступления от продажи без учета НДС (при условии, что операция по реализации НМА не освобождена от налогообложения НДС) превышают сумму балансовой стоимости и затрат на выбытие;

прочий расход, если сумма балансовой стоимости НМА и затрат на выбытие больше поступлений от продажи без учета НДС (при условии, что операция по реализации НМА не освобождена от налогообложения НДС) этого объекта (п. 3 ПБУ 9/99, п. 11 ПБУ 10/99).

Бухгалтерские записи при продаже НМА с прибылью.

Содержание операции Дебет Кредит Списана балансовая стоимость реализованного объекта НМА 62 04 Начислен НДС (если реализация НМА не освобождена от налогообложения НДС) 62 68 Отражены затраты, связанные с продажей НМА (например, на оценку НМА) 62 60 Отражен НДС, предъявленный контрагентом по услугам, связанным с продажей НМА 19 60 НДС, предъявленный контрагентом, принят к вычету (если реализация НМА не освобождена от налогообложения НДС) 68 19 Уплачена патентная пошлина 76 51 Отражены затраты на уплату патентной пошлины 62 76 Отражен прочий доход от продажи НМА в размере превышения поступлений от продажи объекта НМА над суммой его балансовой стоимости и затрат на выбытие 62 91-1 Списана сумма накопленной дооценки (если по выбывающему объекту есть дооценка) 83 84 Поступила оплата от покупателя 51 62 Оплачены услуги, связанные с продажей НМА 60 51

Продажу нематериального объекта можно отразить с применением счета 91 «Прочие доходы и расходы», показывая по кредиту всю сумму поступлений от продажи актива, а по дебету — его балансовую стоимость, затраты на продажу, а также сумму начисленного НДС, если реализация НМА не освобождена от обложения НДС.

При этом нужно помнить, что доходы и расходы в любом случае следует признавать в периоде списания объекта, а результат от продажи (прибыль или убыток) отражать в отчете о финансовых результатах свернуто: если получена прибыль — по строке 2340 «Прочие доходы» (п. 48 ФСБУ 14/2022).

Бухгалтерские записи при продаже НМА с убытком.

Содержание операции Дебет Кредит Списана балансовая стоимость реализованного объекта НМА 62, 91-2 04 Начислен НДС (если реализация НМА не освобождена от обложения НДС) 62 68 Отражены затраты, связанные с продажей НМА (например, на оценку НМА) 62, 91-2 60 Отражен НДС, предъявленный контрагентом по услугам, связанным с продажей НМА 19 60 НДС, предъявленный контрагентом, принят к вычету (если реализация НМА не освобождена от налогообложения НДС) 68 19 Уплачена патентная пошлина 76 51 Отражены затраты на уплату патентной пошлины 62, 91-2 76 Списана сумма накопленной дооценки (если по выбывающему НМА есть дооценка) 83 84 Поступила оплата от покупателя 51 62 Оплачены услуги, связанные с продажей НМА 60 51

В дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» списывают балансовую стоимость НМА и затраты на его реализацию в размере, в совокупности не превышающем сумму поступлений от продажи, за вычетом НДС. Сумму превышения относят в дебет счета 91, субсчет 91-2 «Прочие расходы».

Нематериальные активы в отчетности по ФСБУ 14/2022

Теперь коснемся вопроса о том, какие данные по новому стандарту ФСБУ 14/2022 следует раскрывать в отчетности.

С учетом существенности в бухотчетности требуется раскрыть:

балансовую стоимость, рассчитанную на начало и окончание отчетного периода;

сверку остатков по группам;

балансовую стоимость амортизируемых и неамортизируемых объектов и причины невозможности надежного определения срока полезного использования НМА;

результат от списания за отчетный период;

показатель обесценения и восстановления обесценения, включенный в расходы или доходы отчетного периода;

результат переоценки, включенный в доходы или расходы отчетного периода;

показатель переоценки, включенный в капитал в отчетном периоде;

сумма обесценения, отнесенного в отчетном периоде на уменьшение накопленного результата переоценки;

балансовая стоимость объектов, в отношении которых есть ограничения имущественных прав компании, в том числе НМА, находящихся в залоге, на отчетную дату;

способы оценки по группам;

элементы амортизации активов и их изменения;

название, балансовая стоимость, оставшийся срок полезного использования и иная информация в отношении объектов, без знания которой заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового положения фирмы или финансовых результатов ее работы;

размер затрат на создание собственными силами компании средств индивидуализации и иные сведения о таких средствах индивидуализации, без знания которых заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового положения компании или финансовых результатов ее работы.

Кроме того, относительно НМА, оцениваемых по переоцененной стоимости, представляются сведения по группам таких объектов, включающие: