Общество

15 лучших компаний по ремонту квартир в Санкт-Петербурге

Ремонт квартиры всегда хочется отложить: трата денег, времени, нервов. Куча вопросов: делать своими руками, нанимать рабочих или обращаться в компанию? Как сделать ремонт максимально быстро и дешево? Как не разочароваться в результате? Чтобы вопросов стало меньше, мы изучили рынок и составили список надежных ремонтных компаний в Санкт-Петербурге. 
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15 лучших компаний по ремонту квартир в Санкт-Петербурге
Иллюстрация: DOMEO

Как строится рейтинг подрядчиков по ремонту квартир

Рейтинг лучших компаний по ремонту квартир в СПб составлен на основе независимой информации о подрядчиках и 60+ критериев, из которых самые главные: 

  1. Репутация подрядчика. Основа — отзывы клиентов и мнения экспертов. Мы внимательно изучили отзывы на независимых площадках, так как они показывают реальную репутацию компании на рынке.

  2. Качество официального сайта. Изучили, насколько полно на сайте компании представлены услуги и примеры работ, доступность информации о мастерах, контактные данные, а также наличие офиса и склада.

  3. Офис компании. Подрядчик с офисом априори вызывает больше доверия. Это также позволяет проверить юридическую информацию компании.

  4. Официальный договор подряда. Наличие договора гарантирует качество работы и решение возможных проблем в правовом поле. Независимые бригады или частные мастера, работающие под «черным флагом», игнорируют этот момент, что зачастую приводит к бракам и недочетам. Исправлять ошибки придется уже владельцу квартиры. 

  5. Комплект услуг. Наличие в штате дизайнеров интерьера, отделочников, плиточников и других специалистов считаем плюсом. Оптимальный вариант — это услуга ремонта «под ключ» силами одной компании.

  6. Цены и гарантии качества. Некоторые компании предлагают бесплатный расчет сметы и разработку дизайн-концепции квартиры на начальном этапе работ. Учитываем также порядок оплаты, срок гарантии на ремонт, программу лояльности к заказчикам работ «под ключ». 

В Санкт-Петербурге более тысячи фирм предлагают услуги по ремонту квартир. Мы внимательно проанализировали рынок и выбрали для вас 15 лучших подрядчиков. 

15 лучших компаний по ремонту квартир в Санкт-Петербурге на 2024 год

1. DOMEO (рейтинг 9.8) 

Сайт: domeo.ru.

Оценка клиентов: 4.9.

Domeo — лидер в области ремонта и дизайна интерьера, что подтверждается положительными отзывами и результатами исследований независимых экспертов. Компания на рынке более 13 лет, успешно завершила свыше 5 000 проектов, в том числе в эксклюзивных жилых комплексах Санкт-Петербурга. 

Особенности Domeo:

  • Все специалисты с высокой квалификацией (никаких разнорабочих), сертифицированы у Knauf и Rehau.

  • Ремонт контролируется технадзором с проверкой качества по 90+ критериям каждые 7 дней.

  • Предоставляются ежедневные фото- и видеоотчеты о прогрессе работ.

  • Скидки до 25% на стройматериалы и мебель благодаря партнерству с ведущими производителями и поставщиками.

Преимущества для клиентов:

  • Рассрочка платежа на 18 месяцев под 0%.

  • Фиксированная цена в договоре, без изменений в процессе работы.

  • Оптимизация стоимости ремонта под бюджет и сроки клиента, достигается экономия до 36% от общей сметы на ремонт.

  • Все мастера и прорабы сертифицированы у Knauf, Rehau, Tikkurila.

  • Строгое соблюдение сроков сдачи работ с штрафом за задержку 0,1% в день от стоимости ремонта.

  • Гарантия на выполненные работы до 5 лет.

Рассчитайте стоимость ремонта в квартире бесплатно на domeo.ru.

2. СК СИТИ (рейтинг 9.5) 

Сайт: sk-citi.ru.

Оценка клиентов: 4,8.

СК СИТИ занимает второе место среди лучших ремонтных компаний СПб. С 2010 года компания специализируется на комплексном ремонте квартир «под ключ», охватывая все этапы — от дизайна до уборки после ремонта.

Компания СК СИТИ осуществляет пятиуровневый контроль качества на каждом этапе работы, что соответствует стандартам ГОСТ и СНиП. В штате — 20 профессиональных бригад с сертифицированными специалистами и 9 менеджеров для консультаций.

Отличительная черта СК СИТИ — полная прозрачность в работе. Компания страхует объекты, предлагает фиксированные цены без скрытых платежей и работает без предоплаты по официальному договору. В портфолио СК СИТИ более 2300 разноплановых проектов. Клиентам предоставляется трехлетняя гарантия на все выполненные работы.

3. Stella (рейтинг 9.1) 

Сайт: stella-pro.ru.

Оценка клиентов: 4,7.

Stella выделяется на рынке современным подходом к дизайну жилых и коммерческих помещений. Компания регулярно занимает места в топ–10 подрядчиков Санкт-Петербурга, что подтверждается отзывами клиентов и оценками экспертов.

Преимущество Stella — это сочетание доступных цен с высоким качеством выполнения работ.

Компания берет на себя весь процесс ремонта: от разработки дизайн-проекта до финальной сдачи. Комплект услуг включает подбор и закупку материалов, доставку их на объект и непосредственное выполнение ремонта квартиры «под ключ».

В портфолио Stella более 300 проектов разного масштаба — от косметического ремонта до капитальных преобразований и создания уникальных дизайнерских интерьеров.

4. EuroHouse (рейтинг 9.0)

EuroHouse, работающая с 2009 года, является одной из успешных и надежных компаний в сфере ремонта квартир. Отличительная черта компании — выполнение ремонтов квартир «под ключ» с привлечением узкопрофильных специалистов вместо бригад. Каждый специалист отвечает за определенный этап, что гарантирует высокое качество работ.

В EuroHouse уделяют внимание тому, чтобы ремонт был удобным и комфортным для клиентов. На старте работ создается чат в WhatsApp для отправки фото- и видеоотчетов о процессе ремонта.

Компания предоставляет 7-летнюю гарантию на все выполненные работы, а вызов замерщика осуществляется бесплатно.

EuroHouse предлагает клиентам полный спектр услуг — от дизайна интерьера до подбора и закупки материалов. Это исключает необходимость искать отдельных специалистов на каждый этап ремонта. 

5. Ютта (рейтинг 8.8)

Ютта успешно работает в сфере строительства и ремонта уже более 25 лет. У подрядчика есть своя служба технадзора и контроля качества, а стоимость услуг соответствует среднему уровню по городу. Прайс-лист доступен на официальном сайте компании.

Компания предоставляет детализированную смету с перечнем материалов и работ, позволяя клиентам точно знать стоимость каждого квадратного метра. Выезд замерщика, консультация и составление сметы проводятся бесплатно, как и страхование ремонта.

В услугу ремонта «под ключ» входит разработка авторского дизайн-проекта. Компания учитывает новейшие тенденции в дизайне и готова работать с любым бюджетом, включая элитные проекты. 

Ютта обещает до 6 лет гарантии на выполненные ремонтные работы, регулярно проводит акции, позволяющие сэкономить, особенно для новоселов и пенсионеров.

6. Мастер СПб (рейтинг 8.7)

«Мастер СПб» начал свою деятельность в 2007 году, сейчас в штате компании работают более 60 человек: администраторы, дизайнеры, прорабы, сантехники, электрики, маляры и другие специалисты.

Компания обещает качественный ремонт любой сложности. Они проводят бесплатный замер и составляют смету в течение 24 часов, а также помогают с закупкой необходимых строительных и отделочных материалов.

За годы работы «Мастер СПб» выполнил сотни ремонтов квартир, домов и коммерческих объектов. Контроль качества на всех этапах отделки осуществляется прорабом-технологом. Компания предоставляет гарантию на свои работы до трех лет.

7. Периметр Ремонта (рейтинг 8.5)

«Периметр Ремонта» предлагает услуги дизайнерского проектирования, ремонта и отделки квартир в новостройках и вторичном фонде. В компетенцию компании входит закупка и доставка всех необходимых материалов для ремонта. Оформляют официальный договор подряда и учитывают все пожелания клиента.

Смета и сроки ремонтных работ фиксируются в договоре, а за каждый день задержки предусмотрена компенсация (0,1 % от стоимости ремонта). Клиенты получают еженедельные отчеты о прогрессе ремонта.

Гарантия на ремонтные работы2 года, предлагают удобные схемы оплаты — по этапам. В портфолио компании более 70 разноплановых проектов. 

8. INSIDE (рейтинг 8.3)

Подрядчик зарекомендовал себя выгодными предложениями и командой опытных дизайнеров интерьера. В портфолио «Инсайд-ремонт» более 500 разнообразных проектов.

Клиентам доступны готовые дизайн-решения в скандинавском, неоклассическом или винтажном стилях, а также услуги персонального проектирования интерьера. Компания помогает оптимизировать пространство в квартирах небольшой площади или провести перепланировку для устранения недостатков.

INSIDE работает без предоплаты. Одно из преимуществ компании — трехлетняя гарантия на выполненные работы. Стоимость проекта зависит от его объема и сложности.

Цены на ремонт квартиры в INSIDE соответствуют среднему уровню по Санкт-Петербургу. Регулярно проводят акции, что позволяет клиентам существенно сэкономить на ремонтных услугах.

9. Тетрапилон (рейтинг 8.2)

Компания «Тетрапилон» на протяжении многих лет специализируется на капитальных и косметических ремонтах, а также отделке квартир в новостройках и вторичном фонде.

Подрядчик применяет современные строительные материалы, оборудование и инструменты, придерживается строительных норм, ГОСТ и международных стандартов. В «Тетрапилон» также возможно заказать постройку коттеджей.

Работы по ремонту квартиры начинаются после подписания договора с клиентом. Компания предлагает комплексную гарантию на все строительно-отделочные работы или отдельные услуги, сроком от одного до пяти лет. Оплат берется по этапам и только после приемки работ, что обеспечивает качество работ на всех стадиях ремонта. 

10. РЕСТРОЙМАСТЕР (рейтинг 8.1)

Подрядчик предлагает разнообразный спектр услуг: от ремонта стен, потолков и полов до сантехнических и электромонтажных работ. Кроме того, в РЕСТРОЙМАСТЕРЕ есть услуги по дизайну интерьера, помогающие клиентам реализовать свои идеи и предпочтения.

Цены на ремонт в новостройках начинаются от 3800 рублей за квадратный метр, а во вторичном жилье — от 5700 рублей за квадратный метр. На сайте компании можно изучить официальный договор подряда и примеры выполненных проектов. 

РЕСТРОЙМАСТЕР собрал множество положительных отзывов от своих клиентов. Они высоко оценивают уровень обслуживания, точное соблюдение сроков и прозрачность цен. Компания также предлагает двухлетнюю гарантию на предоставляемые услуги.

11. Profstroy (рейтинг 8.0)

Profstroy успешно реализовал 1200+ проектов в области ремонта и отделки квартир в Санкт-Петербурге и области. Каждый мастер в компании отвечает за свой этап работы, что обеспечивает высокое качество ремонта и соблюдение сроков.

Особенностью компании является установка камеры видеонаблюдения во время ремонта, благодаря чему клиенты могут следить за процессом в реал-тайм.

Клиенты имеют возможность посещать текущие объекты, чтобы лично оценить качество ремонтных работ. Отзывы о Profstroy в основном положительные. Клиенты высоко оценивают профессионализм команды, внимание к деталям и качество отделки квартиры.

12. Artum Studio (рейтинг 7.8)

Artum Studio специализируется на полном цикле реализации проектов — от разработки идеи до выполнения ремонта в квартире «под ключ». Компания на рынке с 2010 года и утверждает, что готова принять любые задачи, независимо от объема и сложности. 

В услуги Artum Studio входит авторский надзор, что обеспечивает соответствие выполнения работ замыслу идеи. Компания также занимается приемкой квартир от застройщиков.

Они предоставляют гарантию на ремонтные работы сроком на 5 лет. Для клиентов доступна услуга разработки дизайн-проекта с 3D-визуализацией и планировкой инженерных систем в квартире.

13. РЕБЯТА-МОЛОТКИ (рейтинг 7.6)

Компания на рынке с 2018 года, предлагает полный комплект строительных и ремонтных услуг в новостройках и квартирах-вторичках. Сотрудничество начинается с консультаций по дизайну и планировке, включает в себя работы по реконструкции и финишной отделке. 

Команда состоит из высококвалифицированных специалистов, готовых реализовать даже самые смелые идеи клиентов. Опытные мастера компании выполняют различные виды ремонтных работ: от электрических и сантехнических услуг до укладки плитки, мозаики, поклейки обоев и покраски стен.

Ремонт проводится поэтапно. Все начинается с подписания договора и согласования графика работ. Клиентам предоставляется помощь не только в выборе, но и в закупке материалов для ремонта.

14. ARTA (рейтинг 7.5)

ARTA работает в сфере ремонта квартир в СПб с 2007 года, берется за проекты любой сложности: от косметического ремонта до капитального и дизайнерского «под ключ». Компания предоставляет 3 года гарантии на ремонтные работы. Все специалисты ARTA имеют соответствующее образование и регулярно проходят аттестацию.

Берут на  себя подбор и доставку отделочных материалов, а также уборку и вывоз мусора после работ.

В портфолио ARTA представлены разнообразные проекты, от классических до современных стилей отделки интерьера. В штате компании профильные дизайнеры, инженеры и мастера с необходимыми ремонтных знаниями и навыками.

15. НЕВСКИЕ ЗОРИ (рейтинг 7.3)

Мастера компании выполняют широкий спектр работ: отделку кухонь и ванных комнат, монтаж напольных покрытий, окрашивание стен и потолков, монтаж сантехнических приборов и электромонтажные работы. Стоимость косметического ремонта в квартире начинается от 4500 рублей за квадратный метр.

Особенность подрядчика — это различные акции, благодаря которым клиенты могут обновить интерьер квартиры на лучших условиях.

Специалисты компании бесплатно проведут замеры помещения, составят смету, разработают дизайн-эскиз и окажут консультации по выбору материалов и технологий.

Пенсионерам и новоселам предоставляются скидки. Также «Невские Зори» предлагают беспроцентную рассрочку платежа на срок до двух лет.

Итоги

Наш рейтинг 15 лучших ремонтных компаний Санкт-Петербурга за 2024 год создан на основе реальных отзывов клиентов, проверенной репутации подрядчиков и качества их работ. Этот список — больше, чем просто названия компаний. Он послужит вам удобным ориентиром по выбору надежного подрядчика для ремонта квартиры в СПб. 

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