Кто обязан провести обязательный аудит годовой отчетности за 2023 год

Требование проводить обязательный аудит годовой бухгалтерской отчетности установлено законом от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и отраслевыми законами.
Общие условия, при которых аудит годовой бухгалтерской отчетности становится обязательным, приведены в статье 5 закона № 307-ФЗ:
сумма активов баланса по состоянию на конец года составляет более 400 млн рублей;
доход компании за год составляет более 800 млн рублей.
Ежегодно проводить аудит обязаны все публичные АО и общества, доли которых принадлежат государству.
Для всех остальных АО аудит отменен с 1 января 2023 года. Для определенных видов деятельности обязательный аудит введен законами отраслевого значения.
Спешим порадовать подписчиков Клерк.Премиум — в подписке добавился новый онлайн-курс по одному из самых сложных участков работы бухгалтера — заработной плате. Более 20 самых важных изменений 2024 года в расчете и учете зарплаты, отчетности, налогах и взносах разбирает в девяти модулях курса признанный эксперт — Елена Воробьева.
А еще смотрите вебинар, подготовленный по конференции «Клерка», которая прошла 14 марта в Москве, четыре топ-спикера расскажут об изменениях в налогах, ФСБУ, отчетности и проверках.
Если вы еще не подписчик Клерк.Премиум — самое время ее купить!
Тип компании
Основание для проведения обязательного аудита
Акционерное общество, акции которого находятся в собственности РФ
Закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ, статья 5, часть 1, пункт 5
Кредитные организации
Закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1, статья 42
Страховые компании
Закон от 27 ноября 1992 г. № 4015-1, статья 29, часть 1. Закон от 27 июля 2010 г. № 208-ФЗ, статья 5, часть 1.
Клиринговые организации (лицо, осуществляющее функции центрального контрагента)
Закон от 7 февраля 2011 г. № 7-ФЗ, статья 5, часть 12.
Компании, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы.
Закон от 21 ноября 2011 г. № 325-ФЗ, статья 5, часть 11
Центральный депозитарий
Закон от 7 декабря 2011 г. № 414-ФЗ, статья 18, часть 1
Негосударственные пенсионные фонды
Закон от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ, статья 2
Микрофинансовые компании
Закон от 2 июля 2010 г. № 151-ФЗ, статья 15, часть 4
Организаторы азартных игр
Закон от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ, статья 6, часть 12
Туроператоры, осуществляющие деятельность в сфере выездного туризма (если общая цена туристского продукта в сфере выездного туризма за предыдущий год составила более 400 млн. руб.)
Закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ, статья 17.7
В таблице приведен не полный перечень. Все типы компаний и видов деятельности, подлежащие обязательному аудиту приведены на сайте Минфина.
Куда подавать результаты обязательного аудита
Компании, подлежащие аудиту, публикуют сведения об аудиторской проверке в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс).
Начать дискуссию