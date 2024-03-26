Кто обязан провести обязательный аудит годовой отчетности за 2023 год

Обязательный аудит введен в отношении публичных акционерных обществ, организаций с доходом свыше 800 млн. руб. за год и компаний, располагающих активами стоимостью более 400 млн. руб.

Требование проводить обязательный аудит годовой бухгалтерской отчетности установлено законом от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и отраслевыми законами.

Общие условия, при которых аудит годовой бухгалтерской отчетности становится обязательным, приведены в статье 5 закона № 307-ФЗ:

сумма активов баланса по состоянию на конец года составляет более 400 млн рублей;

доход компании за год составляет более 800 млн рублей.

Ежегодно проводить аудит обязаны все публичные АО и общества, доли которых принадлежат государству.

Для всех остальных АО аудит отменен с 1 января 2023 года. Для определенных видов деятельности обязательный аудит введен законами отраслевого значения.

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В таблице приведен не полный перечень. Все типы компаний и видов деятельности, подлежащие обязательному аудиту приведены на сайте Минфина.

Куда подавать результаты обязательного аудита

Компании, подлежащие аудиту, публикуют сведения об аудиторской проверке в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс).