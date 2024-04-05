Праздник дня. Международный день супа

Международный день супа отмечается 5 апреля. Праздник учредили, чтобы люди не забывали о важности первых блюд в рационе питания.

Слово «суп» — французского происхождения и означает размоченный в отваре хлеб. Сегодня это многокомпонентное блюдо, в состав которого входят жидкая и твердая части. Суп – это сбалансированный набор белков, жиров и углеводов, а также витаминов, минералов и клетчатки.

В мире насчитывается приблизительно 150 типов супов, которые подразделяются на более чем тысячу видов, при этом каждый вид имеет варианты.

В зависимости от ингредиентов блюда и личных предпочтений, супы подают на завтрак, обед или ужин. Например, молочный суп обычно подают на завтрак, а овощной и мясной — днем либо вечером.

Отмечайте праздник любимым супчиком и приятного аппетита!