Праздник дня. Международный день супа

Слово «суп» — французского происхождения и означает размоченный в отваре хлеб. Сегодня это многокомпонентное блюдо, в состав которого входят жидкая и твердая части. Суп – это сбалансированный набор белков, жиров и углеводов, а также витаминов, минералов и клетчатки.
В мире насчитывается приблизительно 150 типов супов, которые подразделяются на более чем тысячу видов, при этом каждый вид имеет варианты.
В зависимости от ингредиентов блюда и личных предпочтений, супы подают на завтрак, обед или ужин. Например, молочный суп обычно подают на завтрак, а овощной и мясной — днем либо вечером.
Отмечайте праздник любимым супчиком и приятного аппетита!
Комментарии5
окрошка на айране!
Суп-солянка🍛
Стикера со скрепкой в солянке нет😏
Это игра? )
Борщ - это суп
Вот думал я думал..написать про борщ или нет))) А то ща началось бы, борщ - не суп, а борщ😄Мммм...борщец
Посмотрим в авторитетных источниках:
Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы
У меня есть фотка моего супа-пюре из лука порея с греночками, может быть уже прикрепляла. Ну и второй раз в честь дня супа не грешно будет )