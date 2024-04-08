Разбираемся с письмами Минфина за март и воинским учетом. Дайджест разборов

На этой неделе эксперты «Клерка» дали подробные комментарии и ответили на следующие вопросы: как сообщить в военкомат о приеме или увольнении работника, как считать срок исковой давности по кредиту и как продлить командировку: порядок и образцы документов. ​

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Для соблюдения правил ведения воинского учета работодателю необходимо подавать в военкомат уведомление о приеме или увольнении сотрудника. Как и в какой форме это сделать, рассказываем в мини-курсе.

О плановых проверках можно и нужно узнавать заранее. Как это сделать и где искать информацию, рассказываем в мини-курсе.

Сколько составляет срок исковой давности по кредиту и с какого момента он отсчитывается, разбираем в сегодняшнем мини-курсе.

О том, какие изменения, касающиеся использования электронных доверенностей вступили в силу весной 2024, рассказываем в мини-курсе.

Рассказываем, когда и как сдавать единую упрощенную декларацию, даем образец заполнения.

Подготовили для вас обзор разъяснений марта по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

Законодательство не устанавливает единого порядка продления командировки. Поэтому список оформляемых документов зависит от причины, почему возникла необходимость продлить поездку. Рассказываем об особенностях продления и о том, какие документы потребуются.

Государство заинтересовано в новых налогоплательщиках, поэтому в каждом регионе страны желающие могут заключить соцконтракт и получить финансовую поддержку на открытие своего дела. В 2024 году процедура получения поддержки изменилась, давайте разбираться.

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