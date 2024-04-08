Разбираемся с письмами Минфина за март и воинским учетом. Дайджест разборов

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Как сообщить в военкомат о приеме или увольнении работника
Для соблюдения правил ведения воинского учета работодателю необходимо подавать в военкомат уведомление о приеме или увольнении сотрудника. Как и в какой форме это сделать, рассказываем в мини-курсе.
Как узнать о проверке бизнеса в 2024 году
О плановых проверках можно и нужно узнавать заранее. Как это сделать и где искать информацию, рассказываем в мини-курсе.
Как считать срок исковой давности по кредиту
Сколько составляет срок исковой давности по кредиту и с какого момента он отсчитывается, разбираем в сегодняшнем мини-курсе.
Какие электронные доверенности (МЧД) можно использовать с 1 марта 2024 года
О том, какие изменения, касающиеся использования электронных доверенностей вступили в силу весной 2024, рассказываем в мини-курсе.
Единая упрощенная декларация за I квартал 2024 года: сроки сдачи, образец
Рассказываем, когда и как сдавать единую упрощенную декларацию, даем образец заполнения.
Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в марте 2024 года
Подготовили для вас обзор разъяснений марта по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
Как продлить командировку: порядок и образцы документов
Законодательство не устанавливает единого порядка продления командировки. Поэтому список оформляемых документов зависит от причины, почему возникла необходимость продлить поездку. Рассказываем об особенностях продления и о том, какие документы потребуются.
Социальный контракт 2024: как получить 350 тыс. рублей на открытие бизнеса
Государство заинтересовано в новых налогоплательщиках, поэтому в каждом регионе страны желающие могут заключить соцконтракт и получить финансовую поддержку на открытие своего дела. В 2024 году процедура получения поддержки изменилась, давайте разбираться.
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