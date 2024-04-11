Экспорт не подтвержден в течение 180 дней: почему не будет ни уточненки, ни пеней

Чтобы применить нулевую ставку НДС и получить право на вычет НДС, уплаченного поставщикам товаров, которые были приобретены для поставки на экспорт, экспортеру сырьевых товаров нужно подтвердить реальный экспорт. Для этого они должны представить в налоговую инспекцию соответствующие документы.
Напомним, что два главных документа — это внешнеторговый контракт и таможенная декларация (ДТ).
Дополнительно могут также потребоваться транспортные и товаросопроводительные документы, морские и грузовые накладные и др. (в налоговую же инспекцию теперь представляют не сами документы, а специально разработанные электронные реестры).
В зависимости от того, когда пакет документов будет собран, определяют ставку, которую нужно применить к экспортной реализации.
Если фирма соберет документы в течение 180 календарных дней после таможенного оформления, то в последний день квартала, в котором собран полный пакет документов, нужно начислить НДС по ставке 0% и принять к вычету сумму НДС (при экспорте сырьевых товаров).
Это правило продолжает действовать.
При неподтвержденном экспорте, как и раньше, применяется общая ставка налога — 10% или 20%.
Но с 1 января 2024 года вступил в силу закон от 19 декабря 2022 г. № 549-ФЗ. В статью 165 НК были внесены изменения, которые изменили порядок определения налоговой базы по неподтвержденному экспорту.
Моментом определения налоговой базы по реализации таких товаров (работ, услуг), является последнее число квартала, на который приходится истечение срока, отведенного на сбор подтверждающих документов (так же, как и по подтвержденному экспорту).
До 1 января 2024 года базу по НДС при неподтверждении экспорта определяли на дату отгрузки товаров и оформляли в связи с этим уточненную декларацию за период отгрузки. Соответственно, налог в установленные сроки оказывался не уплаченным, поэтому начисляли пени.
А с 2024 года применение этой санкции отпадает.
При неподтвержденном экспорте подавать уточненную декларацию за период отгрузки и платить пени не придется.
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