Экспорт не подтвержден в течение 180 дней: почему не будет ни уточненки, ни пеней

Чтобы применить нулевую ставку НДС и получить право на вычет НДС, уплаченного поставщикам товаров, которые были приобретены для поставки на экспорт, экспортеру сырьевых товаров нужно подтвердить реальный экспорт. Для этого они должны представить в налоговую инспекцию соответствующие документы.

Напомним, что два главных документа — это внешнеторговый контракт и таможенная декларация (ДТ).

Дополнительно могут также потребоваться транспортные и товаросопроводительные документы, морские и грузовые накладные и др. (в налоговую же инспекцию теперь представляют не сами документы, а специально разработанные электронные реестры).

В зависимости от того, когда пакет документов будет собран, определяют ставку, которую нужно применить к экспортной реализации.

Если фирма соберет документы в течение 180 календарных дней после таможенного оформления, то в последний день квартала, в котором собран полный пакет документов, нужно начислить НДС по ставке 0% и принять к вычету сумму НДС (при экспорте сырьевых товаров).