Экспорт

Экспорт не подтвержден в течение 180 дней: почему не будет ни уточненки, ни пеней

С 1 января 2024 года вступила в силу норма, принятая еще в 2022 году. Она касается нового порядка определения налоговой базы по НДС по неподтвержденному экспорту.
16 7
Экспорт не подтвержден в течение 180 дней: почему не будет ни уточненки, ни пеней
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Чтобы применить нулевую ставку НДС и получить право на вычет НДС, уплаченного поставщикам товаров, которые были приобретены для поставки на экспорт, экспортеру сырьевых товаров нужно подтвердить реальный экспорт. Для этого они должны представить в налоговую инспекцию соответствующие документы.

Напомним, что два главных документа — это внешнеторговый контракт и таможенная декларация (ДТ).

Дополнительно могут также потребоваться транспортные и товаросопроводительные документы, морские и грузовые накладные и др. (в налоговую же инспекцию теперь представляют не сами документы, а специально разработанные электронные реестры).

В зависимости от того, когда пакет документов будет собран, определяют ставку, которую нужно применить к экспортной реализации.

Если фирма соберет документы в течение 180 календарных дней после таможенного оформления, то в последний день квартала, в котором собран полный пакет документов, нужно начислить НДС по ставке 0% и принять к вычету сумму НДС (при экспорте сырьевых товаров).

Это правило продолжает действовать.

При неподтвержденном экспорте, как и раньше, применяется общая ставка налога — 10% или 20%.

Но с 1 января 2024 года вступил в силу закон от 19 декабря 2022 г. № 549-ФЗ. В статью 165 НК были внесены изменения, которые изменили порядок определения налоговой базы по неподтвержденному экспорту.

Моментом определения налоговой базы по реализации таких товаров (работ, услуг), является последнее число квартала, на который приходится истечение срока, отведенного на сбор подтверждающих документов (так же, как и по подтвержденному экспорту).

До 1 января 2024 года базу по НДС при неподтверждении экспорта определяли на дату отгрузки товаров и оформляли в связи с этим уточненную декларацию за период отгрузки. Соответственно, налог в установленные сроки оказывался не уплаченным, поэтому начисляли пени.

А с 2024 года применение этой санкции отпадает.

При неподтвержденном экспорте подавать уточненную декларацию за период отгрузки и платить пени не придется.

Научим вести учет при внешней экономической деятельности на курсе «ВЭД: учет и налогообложение». Получите знания и навыки для:

  • безошибочного проведения экспортных и импортных операций в самых разных ситуациях;

  • работы с внешнеэкономическими контрактами;

  • владения особенностями учета, уплаты налогов и расчетов с ФТС.

Сейчас вы можете купить курс за 3 690 руб. вместо 18 990 руб.!

Успейте записаться

После курса работайте без таможенных штрафов и валютных рисков!

Начать дискуссию

Бесплатно с Сальдо ЕНС

Что проверят в декларациях, прежде чем отразить их на ЕНС

Декларации с ошибками пройдут на ЕНС только после камеральной проверки. Перечень таких ошибок утвердила ФНС.

Что проверят в декларациях, прежде чем отразить их на ЕНС
8

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Зарплата

Основная и дополнительная заработная плата: расчет начислений

В трудовом законодательстве нет разделения зарплаты на основную часть и дополнительную, но такие понятия часто используют на практике. С их помощью легче разобраться, как начисляется заработная плата и от чего зависит ее величина. Чем отличается дополнительная зарплата от основной и как каждая из них влияет на расчет начислений сотрудникам, вы узнаете в статье.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
16
Вебинары для бухгалтеров

Календарь вебинаров для бухгалтера в апреле 2024. Платные и бесплатные

Собрали для вас анонсы вебинаров на апрель 2024 года.

506

Календарь вебинаров

8
Лучшие спикеры, новый каждый день
Экспорт

Экспорт не подтвержден в течение 180 дней: почему не будет ни уточненки, ни пеней

С 1 января 2024 года вступила в силу норма, принятая еще в 2022 году. Она касается нового порядка определения налоговой базы по НДС по неподтвержденному экспорту.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
16
Кадровый учет

Как отдыхаем в мае 2024 года и как оплачиваются длинные выходные

В апреле и мае россиян ждут шестидневная рабочая неделя и длинные выходные дни. Рассказываем, как отдыхаем и работаем в мае 2024 года, как оплачиваются длинные выходные работникам с пятидневкой, сменным графиком и сдельной оплатой труда, может ли работодатель вызвать на работу в выходные или снизить зарплату и выгодно ли брать отпуск в конце весны.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
24
Обзоры для бухгалтера

Палата 6-НДФЛ: бухгалтеры считают, что новый расчет — это дурдом. «Ночной бухгалтер» № 1660

Всю неделю бухгалтеры обсуждают сдачу новой формы 6-НДФЛ. По их комментариям можно снимать блокбастеры и создавать мемы. Отчет не хочет поддаваться даже 1С, не всем помогает обновление и его заполняют просто вручную.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
24

Онлайн-курсы

53
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Маркетинг

Персонализация в B2B-коммуникациях: как адаптироваться к индивидуальным потребностям клиентов и укреплять с ними отношения

В мире бизнеса одним из ключевых факторов успеха стало умение адаптироваться к индивидуальным потребностям клиентов. В сфере B2B это особенно важно, ведь каждая компания имеет уникальные требования и ожидания.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
24
Банковские карты

В России выпущена первая светящаяся детская банковская карта

Банк «Центр-инвест» из Ростова-на-Дону запустил первую в России светящуюся детскую карту платежной системы «Мир» со встроенным светодиодом, который загорается при оплате через терминал.

20
Бесплатно с Блокировка счетов

Какие платежи можно перечислять с заблокированного счета. Мини-курс

Как происходит частичная блокировка счетов, в каком случае осуществляется полная блокировка счетов компании и какие платежи по заблокированному счету можно перечислять, рассказываем в мини-курсе.

Какие платежи можно перечислять с заблокированного счета. Мини-курс
20
Проверки ФАС

Крупный банк могут оштрафовать за рекламу на ТВ программы лояльности

ФАС возбудила дело в отношении АО «Альфа-Банк», так как выявила в действиях банка признаки нарушения закона о рекламе.

30
«Мои самозанятые»
ЭДО

Как автоматизировать документооборот с сотнями исполнителей в аутсорс-компаниях 

Аутсорсинговые компании сотрудничают с сотнями, а порой и тысячами самозанятых. Например, одна небольшая фирма может обеспечивать курьерами, сборщиками и клинерами крупных ритейлеров города. Документов с исполнителями нужно подписывать много, а контролировать этот процесс сложно. Упростить работу бухгалтера и кадровика поможет автоматизация документооборота.

Как автоматизировать документооборот с сотнями исполнителей в аутсорс-компаниях 
28
ЭДО в кадровом учете

EasyDocs стал лучшей системой кадрового электронного документооборота в рейтинге Telecom Daily

Агентство Telecom Daily провело исследование, чтобы определить самые популярные системы кадрового электронного документооборота (КЭДО) среди пользователей — HR-специалистов. В ходе исследования специалисты оценивали важность функций КЭДО и качество их реализации в различных решениях, которые есть на рынке.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
29

Разборы законов

1 243
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: ИИ превзойдут человеческий интеллект к концу 2025 года, рубль —главная внешнеторговая валюта России, прибыль производителей яиц выросла

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

33

ФАС выдала предупреждение Wildberries: условия оферты поменяют в пользу продавцов

Антимонопольная служба заявила, что маркетплейс навязывает невыгодные условия договора для продавцов.

47
Товарный знак

Роспатент назвал топ товаров, на которые регистрируют новые товарные знаки

Руководитель Роспатента Юрий Зубов сообщил, что с начала 2024 года количество заявок в Федеральную службу по интеллектуальной собственности от российского бизнеса на регистрацию товарных знаков увеличилось по сравнению с прошлым годом в 1,5 раза.

43
Клерк
Онлайн-курсы для бухгалтеров

🔥 Цены горят! Сегодня последний день, когда вы можете купить самые свежие онлайн-курсы «Клерка» всего за 3 690 рублей!

Сегодня последний день акции на новые онлайн-курсы! Успейте купить онлайн-курсы по ОСНО, воинскому учету, ВЭД, УСН и финансовому моделированию за 3 690 рублей!

🔥 Цены горят! Сегодня последний день, когда вы можете купить самые свежие онлайн-курсы «Клерка» всего за 3 690 рублей!
9,4 тыс.
Наталия Лукина
Обзоры для бухгалтера

🔥Изменениях 2024 года, которые касаются каждого работодателя. Самый полезный обзор БухСтрим по зарплате

Продолжаем обзор по нашему Ютуб-каналу — БухСтриму. Как в 2024 году изменились правила уплаты зарплаты и зарплатные отчеты. Об этом расскажет Елена Ярушкина — ваш экскурсовод в мире бухгалтерии.

1
54
Маркетплейсы

Кто продавец товара на маркетплейсе: Роспотребнадзор поставил точку в спорах

Письмом ведомства от 28 марта поделился председатель совета ТПП по развитию электронной коммерции Алексей Федоров.

115

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Ведение бизнеса

Первый в России банк запустил акцию в поддержку семейного бизнеса

Ростовский банк «Центр-Инвест» первым запустил с апреля специальную акцию «Семейный бизнес», которая будет действовать до конца 2024 года.

55

Интересные материалы

Взносы на травматизм

Что бухгалтеру надо сделать до 15 апреля

15 апреля – крайний срок сдачи в СФР подтверждения кода ОКВЭД и уплаты взносов на травматизм.

97