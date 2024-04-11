Минфин утвердил новый стандарт бухучета – ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность»

Стандарт будет применяться с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год всеми коммерческими и некоммерческими организациями. Важный нюанс, отличающий новый стандарт от его предшественников, — возможность досрочного применения этого стандарта не предусмотрена. Также новый стандарт не нужно использовать при составлении консолидированной финансовой отчетности и при создании информации, которая в бухучете не применяется.

Новый ФСБУ вводится приказом Минфина от 04.10.2023 № 157н «Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» (зарегистрирован в Минюсте России 21.03.2024 № 77591), в связи с чем со следующего года утратит силу приказ Минфина 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

В целом состав бухгалтерской отчетности остается прежним.

Новый стандарт предполагает довольно сильные изменения в самих формах отчетности. Однако данные изменения вносят положительные моменты в жизнь бухгалтера и добавляют удобства в пользовании отчетностью. В частности, стандартом отрегулированы некоторые технические моменты, благодаря которым отчетность приводится в соответствие с законодательством и исключается дублирование понятий.

Обращает на себя внимание тот факт, что отчетность имеет новое наименование – появилось уточнение «финансовой». Данное изменение приводит отчетность в соответствие с аудиторским законодательством.

Формы отчетности

Что касается самих форм отчетности, отметим два момента:

Первый момент — в бланках, приведенных в приложениях к ФСБУ, отсутствуют некоторые поля, обязательные для сдачи отчетности в ГИР БО.

Пока нет четкого понимания и разъяснений от контролирующих органов, как с такими требованиями сдавать обязательный экземпляр отчетности в ГИР БО. Судя по всему, есть шанс, что в итоге бухгалтерская отчетность будет составляться по техническим требованиям ФНС во избежание проблем. Рассмотрим некоторые особенности.

Новым ФСБУ введены дифференцированные требования к оформлению заголовочной части отчетности. В частности, шапка форм отчетности, приведенных в Приложении № 3 к новому стандарту, содержит поля только для указания даты, на которую составлена отчетность, наименования организации и единицы измерения. В Приложении № 2 к стандарту приведен пример заголовочной части именно для представления в ГИР БО, где перечень заполняемых полей уже более привычен нам по действующим на сегодняшний момент формам отчетности.

Также графа «Код» в формах отчетности заполняется в определенных случаях. Эта графа приводится после графы «Наименование показателя», если отчетность представляется в налоговый орган, в том числе в целях формирования ГИР БО.В этой графе укажите коды показателей бухгалтерской отчетности, которые приведены в Приложении №10. В случае, если составляется упрощенная бухгалтерская отчетность для группы показателей указывается код, по которому отражается показатель с наибольшим удельным весом в группе (п. 64 ФСБУ 4/2023).

Помимо заголовочной части каждой формы заполняется заголовочная часть бухгалтерской отчетности. Если бухгалтерская отчетность представляется в налоговый орган, в том числе в целях формирования ГИР БО, в орган государственной статистики, другие органы исполнительной власти, в дополнение к общеустановленному содержанию следует указать дополнительную информацию для такой организации, в частности подлежит ли отчетность обязательному аудиту (п. п. 58, 59 ФСБУ 4/2023).

Второй момент — стандарт требует не просто использовать образцы бланков, а корректировать их под специфику деятельности компании. Стандарт допускает вариант разработки своих собственных бланков на основе представленных образцов.

Такой подход в совокупности с требованиями ФСБУ 4 призван обеспечить максимальную информативность и достоверность бухгалтерской отчетности для сторонних пользователей. К бухгалтерской отчетности, как и прежде, предъявляется требование о достоверности. При этом в ФСБУ 4/2023 в отличии от предыдущих нормативных актов конкретизированы условия достоверности. К ним относится, в частности, условие о том, что информацию в отчетности нужно формировать согласно федеральным и отраслевым стандартам и систематизировать в соответствии с требованиями Закона «О бухгалтерском учете» и ФСБУ 4/2023 (п. 69 ФСБУ 4/2023).

В пояснениях к отчетности должно быть раскрыто, что она составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухучета. Но если экономический субъект отступил от них, то он не может сделать такое утверждение – например, даже в том случае, если в бухгалтерской отчетности раскрыта информация о способах ведения бухгалтерского учета, принятых экономическим субъектом, и (или) иная соответствующая информация.

Еще одним отличием от действующих сейчас подходов является то, что не требуется указывать на отсутствие информации (в том числе показателей), подлежащей раскрытию по федеральным и (или) отраслевым стандартам (пп. «б» п. 66 ФСБУ 4/2023).

Определен минимальный перечень показателей, обеспечивающих представление о финансовом результате деятельности экономического субъекта за отчетный период по сравнению с ПБУ 4/99. По текущим требованиям отдельные из этих показателей раскрываются лишь в случае их существенности.

В новом же стандарте установлен перечень итоговых показателей, подлежащих раскрытию в балансе, отчетах о финансовых результатах и целевом использовании средств (до сих пор для баланса и отчета о целевом использовании средств такой перечень не устанавливался).

Определен перечень показателей отчетов о финансовых результатах и изменениях капитала, которые могут раскрываться в самих этих отчетах либо в пояснениях. Решение по данному вопросу принимает сам экономический субъект.

Так же в ФСБУ 4 конкретизированы правила подписания отчетности (ПБУ устанавливалось лишь общее требование).

В стандарте пересмотрена большая часть требований к отчетности по сравнению с ПБУ. Появились новые требования к составлению и содержанию отчетности. Даны разъяснения по упрощенной отчетности и подробные разъяснения по составлению промежуточной отчетности. Важно, что приведены не только требования к отчетности (достоверность, полнота, нейтральность, последовательность и существенность), но и подробные указания, как выполнить перечисленные требования, чего не содержал ПБУ и Приказ 66н ранее.

Новации стандарта

Основными новациями стандарта в части баланса стали следующие изменения:

в разделе «Внеоборотные активы» осталось шесть показателей вместо нынешних девяти;

состав и наименования показателей приведены в соответствие требованиям иных ФСБУ;

уточнили критерии выделения оборотных и внеоборотных активов, краткосрочных и долгосрочных обязательств;

раскрыто, когда подлежащее погашению в течение 12 месяцев долгосрочное обязательство, по которому заключено соглашение о реструктуризации долга, отражают в балансе как краткосрочные обязательства;

установлено, что итоговый показатель актива должен быть равен итоговому показателю пассива (ранее это требование нигде не формулировалось).

Чтобы подготовить бухгалтерский баланс в соответствии с ФСБУ 4/2023, необходимо форму, приведенную в Приложении № 3, скорректировать посредством удаления строк с отсутствующими показателями, с учетом существенности добавить дополнительные показатели (например, право пользования активом). Также стандарт допускает замену показателей группой соответствующих показателей.

Например, информацию об основных средствах можно представить группой таких показателей как сами основные средства, капитальные вложения в объекты основных средств, ППА (п. п. 9, 10, 11, 62 ФСБУ 4/2023).

Нововведением является то, что показатели бухгалтерского баланса (п. п. 9, 10 ФСБУ 4/2023, в образце, в Приложении №10) приведены в соответствие уже действующим ФСБУ. В показателях бухгалтерского баланса, утвержденного 66н, такого соответствия нет.

В форме Отчета о финансовых результатах переименованы несколько строк. Одно из основных отличий показателей образца от показателей в форме, утвержденной в 66н, заключается в том, что в образце появился показатель прибыли (убытка) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций). Он раскрывается отдельно от прибыли (убытка) от продолжающейся деятельности до налогообложения.

Более серьезные изменения по сравнению с формой, утвержденной 66н, е претерпела форма Отчета об изменении капитала — в ней остался один раздел вместо трех. Чтобы его подготовить, необходимо форму, приведенную в Приложении № 6, скорректировать, исходя из данных компании (п. 62 ФСБУ 4/2023).

Основные отличия новой формы состоят в том, что:

все изменения отражены в одной таблице, в том числе и информация о влиянии на каждую составляющую капитала корректировок, связанных с отражением последствий изменения учетной политики и исправлением существенных ошибок в бухгалтерском учете;

в образце представлен результат изменения капитала за отчетный период, а не отдельно увеличение и уменьшение капитала, как в форме;

самостоятельной составляющей капитала выделена накопленная дооценка внеоборотных активов.

Что касается Отчета о движении денежных средств, форму из Приложения № 7 к ФСБУ 4/2023 необходимо скорректировать исходя из необходимости и имеющихся данных (п. 62 ФСБУ 4/2023). Необходимо обратить внимание, что в новой форме самостоятельной строкой выделены поступления денежных потоков от текущих операций в виде процентов по дебиторской задолженности покупателей. В остальном состав информации в образце соответствует составу информации формы отчета о движении денежных средств, утвержденной 66н.

Новые требования к составлению и содержанию отчетности означают, что бухгалтерская отчетность станет более детализированной, понятной и структурированной. Возможность самостоятельной разработки форм бухгалтерской отчетности даст компаниям большую гибкость в адаптации отчетности под свои специфические потребности и особенности деятельности. Разделение активов на оборотные и внеоборотные позволит более точно отразить текущие и долгосрочные активы организации. Критерии отнесения активов к оборотным и обязательств к краткосрочным помогут улучшить анализ финансового состояния компании.

Это позволит более точно отразить финансовое положение компании и обеспечит удобство для ее пользователей, включая инвесторов, аудиторов и регуляторов.