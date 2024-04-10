Общество

Цитата дня. Про борьбу с бедностью

Глава ЦБ предложила шесть шагов для борьбы с бедностью в России.
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Цитата дня. Про борьбу с бедностью

Политика Центробанка предполагает шесть мер, направленных на борьбу с бедностью в России. Эти меры перечислила Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Государственной Думы:

  • снижение инфляции;

  • усиление защиты от чрезмерной закредитованности;

  • борьба с мошенничеством;

  • поддержка граждан с невысокими доходами и лиц, попавших в сложную жизненную ситуацию;

  • программы финансовой грамотности.

Набиуллина также заявила, что ЦБ уже видит первые результаты повышения ключевой ставки. По ее словам, пик инфляции остался позади.

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Разборы законов

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Общество

Цитата дня. Про борьбу с бедностью

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Цитата дня. Про борьбу с бедностью
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Кто такие самозанятые мастера народных и художественных промыслов
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