Цитата дня. Про борьбу с бедностью

Политика Центробанка предполагает шесть мер, направленных на борьбу с бедностью в России. Эти меры перечислила Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Государственной Думы:
снижение инфляции;
усиление защиты от чрезмерной закредитованности;
борьба с мошенничеством;
поддержка граждан с невысокими доходами и лиц, попавших в сложную жизненную ситуацию;
программы финансовой грамотности.
Набиуллина также заявила, что ЦБ уже видит первые результаты повышения ключевой ставки. По ее словам, пик инфляции остался позади.
Комментарии2
запретить бедных!
лучше все взять и поделить)))