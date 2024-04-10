Цитата дня. Про борьбу с бедностью

Глава ЦБ предложила шесть шагов для борьбы с бедностью в России.

Политика Центробанка предполагает шесть мер, направленных на борьбу с бедностью в России. Эти меры перечислила Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Государственной Думы:

снижение инфляции;

усиление защиты от чрезмерной закредитованности;

борьба с мошенничеством;

поддержка граждан с невысокими доходами и лиц, попавших в сложную жизненную ситуацию;

программы финансовой грамотности.

Набиуллина также заявила, что ЦБ уже видит первые результаты повышения ключевой ставки. По ее словам, пик инфляции остался позади.