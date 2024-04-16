Ведение бизнеса

Как не задушить ростки инноваций внутри своего бизнеса

Если верить статистике, то лишь 10% крупных и средних компаний в России признают инновации ключевой стратегией своего развития. В последние годы ситуация несколько изменилась к лучшему, но возможности для быстрого прогресса в области инноваций остаются ограниченными. 
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Как не задушить ростки инноваций внутри своего бизнеса
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Почему так происходит и как это изменить, разбирался  Михаил Плешанов — основатель и CEO IT-компании IN.TOP (производит оригинальный импортозамещающий софт IN.TOP Projects, входящий в Единый реестр российского программного обеспечения).

Что такое инновации

Инновации — процесс внедрения новых идей, методов, продуктов или услуг в компании. Они играют ключевую роль в современном бизнесе, поскольку способствуют увеличению конкурентоспособности компаний, повышению экономической эффективности и открытию новых рынков. 

Новые идеи и технологии позволяют компаниям дифференцироваться на фоне конкурентов, оптимизировать процессы, снизить издержки и параллельно создавать новые возможности для развития.

Кроме того, инновации помогают укрепить бренд компании, делая его более привлекательным для клиентов и сотрудников.

Что препятствует инновациям

Попытаемся разобраться, какие же факторы могут препятствовать инновациям.

Недостаток стратегии

Во многих компаниях инновации становятся неэффективны из-за отсутствия четкой стратегии у руководства. Без ясной стратегии даже инициативные сотрудники теряются в разнонаправленной работе, идеи не получают необходимого развития.

Это может привести к потере мотивации у целеустремленных инноваторов и выходу из команды, так как их идеи остаются без внимания.

Недостаток лидерства

Разработка и осуществление реалистичной стратегии развития требует эффективного лидерства. Один из главных барьеров для инноваций — отсутствие управленческих навыков у сотрудников. Важно развивать этот потенциал среди сотрудников, привлекать к работе менеджеров с необходимым опытом и развивать способности к управлению у имеющихся специалистов.

Слабая инновационная экосистема

Взаимодействие между компаниями, стартапами, исследователями и разработчиками часто оказывается слабым. И это затрудняет прогресс.

Крупные корпорации часто вступают в партнерство с высокотехнологичными стартапами: склонность к собственным разработкам вместо такого партнерства или приобретения новых решений тормозит инновации.

Технологическое наследие ограничивает развитие

Хорошо настроенные технологические процессы и модели могут быть ценным активом в настоящем, но иногда становятся препятствием для будущего развития. Успешные бизнес-модели зачастую застывают, и компании не видят потенциал инноваций. Стратегическое развитие часто блокируется наследием успешного прошлого.

Взаимосвязь инноваций и культуры общения в компании

Инновации в организации опираются на два ключевых элемента коммуникации: эффективное взаимодействие и доверие. Вот несколько практических советов, которые могут способствовать позитивным изменениям в компании.

1. Открытая коммуникация

Обеспечьте свободный обмен идеями на всех уровнях организации, создавайте платформы для обсуждений, поощряйте участие всех людей и подразделений, заинтересованных в результате. Давайте обратную связь всем участникам процесса, укрепляя доверие и признавая их вклад.

2. Ежедневное общение

Регулярные встречи, созвоны, мозговые штурмы и обсуждения стимулируют активное развитие компании. Привлечение персонала к обмену идеями и решению проблем должно становиться частью корпоративной культуры.

3. Обмен идеями с сотрудниками

Предоставьте возможность сотрудникам в любое время высказываться, поощряйте их идеи, обеспечьте систему вознаграждения за свежие и реалистичные рационализаторские предложения.

Цифровые инструменты и внедрение инноваций

Инновации в современном бизнесе идут бок о бок с цифровизацией. Последняя представляет собой поэтапное внедрение современных информационных технологий в рабочие процессы компании для оптимизации и упрощения повседневных операций. 

Однако цифровизация не сводится лишь к установке новых программных и аппаратных модулей. Она включает целый комплекс организационных мер, направленных на модернизацию деятельности предприятия.

Речь идет о повышении квалификации сотрудников, совершенствовании взаимодействия компании с клиентами, повышении эффективности работы каждого подразделения в отдельности и всех вместе. 

Само по себе внедрение цифровых технологий требует изменений, затрагивающих все аспекты деятельности организации, включая ее структуру и функционал. 

В погоне за инновациями главное не рассматривать их как самоцель

Практика показывает, что не нужно искать универсальное средство для решения всех проблем бизнеса. Лучше пробовать разное и внедрять то, что работает в каждом конкретном случае.

С учетом санкционного фактора и политической турбулентности сегодня выбор отечественного производителя является более дальновидным решением, чем это было еще 2-3 года назад.

По крайней мере, в этом случае отечественный софт и аппаратное обеспечение не уйдут из России вне зависимости от внешнеэкономической и внешнеполитической конъюнктуры.

Необходимо также помнить, что инновации не ограничиваются только высокими технологиями. Они могут представлять собой новые способы коммуникаций, организации управления и производства, паттерны корпоративной культуры.

Так или иначе, инновации являются двигателем современного бизнеса. Они помогают компаниям улучшить свою конкурентоспособность, повысить производительность и рентабельность. 

И даже если содержание инновационных изменений напрямую не связано со сферой IT, то в современных условиях именно цифровые инструменты позволяют делать любые новаторские решения более эффективными, успешными и притягательными для молодого поколения специалистов — тех, кто определит состояние дел во всех отраслях российской экономики в ближайшие 10–20 лет.

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