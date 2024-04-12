Праздник дня. Всемирный день хомяка

Про День космонавтики помнят все, но это не единственный праздник сегодня. Ежегодно 12 апреля любители животного мира отмечают Всемирный день хомяка.

Дата проведения праздника приурочена ко дню, когда в 1930 году зоолог и профессор Еврейского университета в Иерусалиме Израэль Ахарони отправился в экспедицию в сирийские поля и отловил 13 этих грызунов.

Изначально животные предназначались для научных экспериментов, но считается, что именно это события послужило стартом для «одомашнивания» хомяков. Профессор придумал, как разводить их в неволе и приручать. По одной из версий, некоторые особи смогли сбежать из лаборатории, и теперь большинство диких хомяков в Израиле – потомки тех самых беглецов.

В этот день хомячков принято угощать их любимой пищей, а также уделять животным внимание.