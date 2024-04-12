Праздник дня. Всемирный день хомяка

Дата проведения праздника приурочена ко дню, когда в 1930 году зоолог и профессор Еврейского университета в Иерусалиме Израэль Ахарони отправился в экспедицию в сирийские поля и отловил 13 этих грызунов.
Изначально животные предназначались для научных экспериментов, но считается, что именно это события послужило стартом для «одомашнивания» хомяков. Профессор придумал, как разводить их в неволе и приручать. По одной из версий, некоторые особи смогли сбежать из лаборатории, и теперь большинство диких хомяков в Израиле – потомки тех самых беглецов.
В этот день хомячков принято угощать их любимой пищей, а также уделять животным внимание.
Комментарии1
А еще и пятница! Гулять - не перегулять!