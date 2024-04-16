Способы защиты товарных знаков

В конкурентной борьбе за клиента, за финансовый рост выделяться своим продуктом крайне важно. Многие компании стремятся к тому, чтобы покупатель не просто выбирал товар или услугу, а отдавал предпочтение именно определенному бренду, узнавал его и покупал именно его. Это и есть цель маркетинга. И важной составляющей маркетинговой стратегии является товарный знак.

О способах его защиты поговорили с Александром Лаврентьевым, CEO компании по защите авторских прав «Антипиратские Технологии».

Что такое товарный знак

Товарный знак — это средство индивидуализации, это обозначение, которое выделяет товары или услуги.

Именно через товарный знак идет привлечение потребительского спроса, компания позиционирует себя на рынке и выделяет среди конкурентов. Это также знак репутации компании. В этом основное назначение и функции товарного знака.

Если узнаваемый и популярный на рынке бренд вдруг столкнется с тем, что недобросовестные конкуренты будут заходить на рынок с поддельной продукцией и со схожим до смешения товарным знаком, то компания — обладатель товарного знака — понесет не только огромные финансовые убытки, но и репутационные.

Кроме того, товарный знак также один из видов интеллектуальной собственности. Это нематериальный актив, который может стоить в денежном выражении гораздо больше объектов недвижимости, транспорта и иных объектов. На определенном этапе развития компании товарный знак может стать чуть ли не главным активом, влияющим на оценку компании. Именно поэтому так важно охранять права на товарные знаки.

Обозначить товар можно любым способом — товарный знак может быть словесным, объемным, изобразительным, все эти варианты могут сочетаться между собой, выражаться в любых формах и цветовых решениях, ограничений по способу обозначения здесь нет.

Поскольку товар можно выделять каким угодно способом, не все обозначения будут являться товарным знаком в понимании ГК.

Например, спа-салон решил позиционировать себя на рынке с помощью изображения тропического цветка плюмерии, разместил это изображение на вывесках, рекламных флаерах, униформе персонала, прайс-листах и коммерческих предложениях.

Безусловно, рисунок плюмерии создан автором (человеком), на этот объект у него имеются авторские права. Спа-салон, будем надеяться, использует этот рисунок в своей коммерческой деятельности на законных основаниях, выкупив исключительные права на него у автора. Однако товарным знаком этой компании рисунок станет только в том случае, когда компания зарегистрирует его в качестве товарного знака.

Государственная регистрация осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (его еще называют Государственный реестр товарных знаков) в порядке, предусмотренном ГК.

По результатам гос. регистрации заявителю выдается свидетельство на товарный знак. Оно удостоверяет, что данная компания первой начала законное использование данного конкретного товарного знака и имеет в отношении него исключительные права.

Итак, товарный знак — это определенное средство индивидуализации, обозначение товаров или услуг, которое зарегистрировано в установленном законом порядке. Только после регистрации товарного знака возникает правовая охрана на него (именно как товарного знака, а не как произведения авторского права).

Как защищать права на товарный знак

Никто не вправе без разрешения правообладателя товарного знака использовать его, а также сходные до степени смешения обозначения, в своей коммерческой деятельности. Это основной постулат защиты прав на товарный знак.

Далее можно выделить несколько форм защиты — есть действия, которые важно предпринять, чтобы предупредить нарушение прав, а есть действия, которые следуют уже за фактом нарушения. Разберем их по-отдельности.

Способы предупреждения нарушений

Помимо самого факта регистрации товарного знака, чтобы иметь полное право распоряжаться им, извлекать из его использования финансовую выгоду, продавать и иным способом отчуждать права на него другим лицам, можно совершить ряд иных действий. Например:

1. Можно использовать предупредительный знак — буква R в круге означает, что товарный знак зарегистрирован (registered).

Расположение этого знака рядом с товарным знаком дает понять потребителю и потенциальному нарушителю, что это средство индивидуализации имеет свидетельство и защищается.

Однако не стоит злоупотреблять — если товарный знак не зарегистрирован на самом деле, а значок предупреждения размещен, то за такие действия предусмотрена ответственность.

2. Предупредительный знак о регистрации средства индивидуализации действует на территории России. Если компания выходит на международный рынок, то для нее, возможно, будет актуальна международная регистрация. Сделать это можно двумя способами:

подать заявку на регистрацию напрямую в патентное ведомство страны, где компания хочет получить защиту. Процедура такой подачи предусмотрена Парижской конвенцией по охране промышленной собственности 1881 года, где 175 стран-участниц;

подать заявку в рамках Мадридского соглашения 1989 года о международной регистрации товарного знака.

Выбор того или иного способа защиты зависит от конкретной ситуации и планов компании правообладателя товарного знака на международном рынке. В любом случае каждый из этих путей имеет свои нюансы, необходима будет поддержка специалистов стран присутствия гос. органа и финансовые затраты.

3. Регистрация товарного знака в реестре таможенных органов.

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС) предусматривает ведение национальных таможенных реестров объектов интеллектуальной собственности государств-членов.

Правообладатель товарного знака может обратиться в Федеральную таможенную службу (ФТС) о включении товарного знака в российский таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности.

Создан также Единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств-членов, в котором объединены базы реестров каждого государства, входящего в ЕАЭС.

Кроме вышеуказанных способов снизить риски нарушений прав обладателя товарного знака, необходимо помнить и такой момент.

Если товарным знаком не пользоваться более 3 лет, то регистрация может быть аннулирована, соответственно, защита прекратит действовать. И здесь нужно выстроить грамотную политику работы с зарегистрированным товарным знаком — размещать его на товарах и сопровождать им оказание услуг, заключать лицензионные соглашения об использовании товарного знака, указание знака на отгрузочных, таможенных, транспортных документах, использование его в рекламных и маркетинговых кампаниях и т.д. Желательно это подтверждать документально. Иначе есть риск утраты правовой защиты, причем по вине самого правообладателя.

Указанные способы не являются исчерпывающими, но они помогут предупредить правонарушения и снизить риски для обладателя товарного знака. А как быть, если права уже нарушены?

Способы защиты нарушенных прав на товарный знак

Что считается нарушением права на товарный знак? Например, незаконное использование обозначения, аналогичного или схожего, что можно спутать с уже зарегистрированным товарным знаком. Причем это неправомерное использование происходит в период действия защиты на зарегистрированный товарный знак и на территории действия этой защиты.

Защищать свои права на товарный знак — это значит применять законные меры в целях пресечения действий, нарушающих права обладателя, восстанавливать положение, существовавшее до нарушения прав, а также применять к нарушителю меры ответственности.

Все способы защиты прав на товарные знаки делятся на две категории — досудебные и судебные.

Досудебное урегулирование

Основной досудебный порядок урегулирования споров — это предъявление претензий к нарушителю.

В письменном документе необходимо обосновать свое требование прекратить незаконное использование товарного знака и, возможно, выплатить компенсацию.

Кроме претензии, в рамках административных средств решения конфликтов можно воспользоваться такими мерами:

Подать заявление в ФАС, поскольку в соответствии со ст. 14.5 закона «О защите конкуренции» «не допускается незаконное использование обозначения, тождественного товарному знаку хозяйствующего субъекта-конкурента». ФАС вправе выдавать обязательные предписания о прекращении нарушений законодательства и об устранении их последствий Обладатель исключительного права на товарный знак может подать заявление в таможенные органы о приостановке выпуска товаров с незаконными обозначениями за пределы таможенной границы.

Судебная защита прав

Право на обращение в суд за защитой своих законных интересов — основополагающее конституционное право. Если предъявление претензий не принесло результатов, а иные способы не актуальны в конкретной ситуации, стоит обращаться в суд.

В суде в рамках защиты прав на товарный знак можно требовать:

изъять из оборота и уничтожить за счет нарушителя контрафактных товаров, на которых размещены незаконные товарные знаки; эти требования могут заявляться к изготовителю, хранителю, продавцу, импортеру или иному распространителю;

удалить товарный знак или сходное с ним обозначение с рекламных материалов, документации и всей атрибутики, сопровождающей бизнес-процессы нарушителя;

возместить причиненные незаконным использованием товарного знака убытки; для заявления возмещения убытков их нужно обосновать и предоставить в суд расчет;

выплатить правообладателю на товарный знак компенсацию; этот вид защиты права применяется в том случае, когда точный размер убытков невозможно определить и рассчитать.

Компенсации за незаконное использование товарного знака предусмотрены в следующих размерах:

от 10 тыс. руб. до 5 млн руб. (конкретная сумма определяется судом, исходя из обстоятельств конкретного дела, характера правонарушения и иных нюансов);

в двукратном размере стоимости товаров, где незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости правомерного использования товарного знака.

Кроме того, суд может конфисковать оборудование, устройства и материалы, которые использовались или были предназначены для совершения правонарушения.

Гражданско-правовая ответственность за нарушение прав на товарные знаки восстанавливает права обладателя — компенсирует убытки, восстанавливает репутацию, пресекает незаконные действия.

С точки зрения правообладателя, лучше отдавать предпочтение этому виду ответственности. Однако нарушение прав на средства индивидуализации карается и со стороны государства.

Так, ст. 180 УК предусмотрена уголовная ответственность за незаконное использование товарного знака с наказанием в виде штрафа, обязательных работ вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

Административная ответственность установлена ст. 14.10 КоАП и предполагает наказание в виде административных штрафов с конфискацией имущества, размер которых зависит от тяжести совершенного нарушения и иных обстоятельств дела.