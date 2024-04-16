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Учет в торговле

Оплата третьим лицом задолженности за покупателя: учет у поставщика в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

В хозяйственной деятельности почти каждой организации бывают ситуации, когда задолженность за покупателя оплачивает другая организация — третье лицо. Как отразить такую оплату в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 и каким образом зачесть ее в счет задолженности покупателя — это мы и рассмотрим в нашей сегодняшней публикации. 
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Оплата третьим лицом задолженности за покупателя: учет у поставщика в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Условия примера

15.01.2024 организация — поставщик реализовала товары в адрес покупателя на сумму 500 000,00 рублей. По условиям договора с покупателем оплата товара осуществляется после отгрузки товара.

30.01.2024 покупатель прислал письмо, в котором сообщает, что оплату товаров произведет за него организация — третье лицо, и просит зачесть данную оплату в счет оплаты его задолженности.

На дату получения письма от покупателя в учете поставщика (ОСВ по счету 62) числится дебиторская задолженность покупателя в сумме 500 000,00 рублей:

Шаг 1 — оплата от третьего лица за покупателя

31.01.2024 поступила оплата от организации — третьего лица за покупателя.

Поступление оплаты отразим документом «Поступление на расчетный счет» в разделе «Банк и касса» — подраздел «Банк» — «Банковские выписки».

В документе «Поступление на расчетный счет» вид операции укажем «Прочие расчеты с контрагентами».

  • Плательщика укажем — организацию — третье лицо.

  • Договор — это будет письмо от покупателя.

  • Счет расчетов и счет авансов — 76.09.

В движениях документа видим следующую проводку:

  • ДТ 51–КТ 76.09 — поступила оплата от третьего лица.

Сформируем ОСВ по счету 76.09, в которой отражена кредиторская задолженность перед третьим лицом.

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Шаг 2 — корректировка долга

На дату поступления денежных средств зачтем оплату от организации — третьего лица в счет задолженности организации — покупателя с помощью документа «Корректировка долга» в разделе «Продажи» — подраздел «Расчеты с контрагентами» — «Корректировка долга».

  • В поле «Вид операции» указываем «Прочие корректировки».

  • В поле «Дебитор» — организация — покупатель.

  • В поле «Кредитор» — организация — третье лицо.

Заполняем вкладку «Дебиторская задолженность» с помощью команды «Заполнить».

Табличная часть будет заполнена следующими данными:

  • договор с контрагентом;

  • документ расчетов — реализация товаров от 15.01.2024;

  • сумма, сумма НУ и сумма расчетов — 500 000,00 рублей;

  • счет учета — 62.01.

Аналогичным образом заполняем вкладку «Кредиторская задолженность».

В табличной части заполняться следующие данные:

  • договор с организацией — третьим лицом;

  • документ расчетов — поступление на расчетный счет от 31.01.2024;

  • сумма, сумма НУ и сумма расчетов — 500 000,00 рублей;

  • счет учета — 76.09.

В движениях документа видим следующую проводку:

  • ДТ 76.09–КТ 62.01 — зачтена оплата от третьего лица в счет задолженности покупателя.

Сформируем ОСВ по счетам 62.01 и 76.09 и убедимся, что сальдо по этим счетам нет:

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