Сколько нужно работать, чтобы получать пенсию в 30 000 рублей

Результаты соцопросов, которые регулярно публикуются в СМИ, позволяют сделать вывод, что желаемый размер пенсии для большинства наших сограждан составляет от 30 000 рублей и выше. На данный момент далеко не каждый пенсионер может похвастаться такой пенсией.

Разберем, сколько, с учетом действующих правил, нужно проработать, чтобы получать пенсию на уровне минимума (судя по ожиданиям россиян) в 30 000 рублей.

Страховая пенсия сейчас складывается из суммы пенсионных баллов и фиксированной выплаты.

Если опираться на значения 2024 года (стоимость одного пенсионного балла составляет 133,05 рубля, а фиксированная выплата — 8 134,88 рублей), то желаемый минимум пенсии в 30 000 рублей составит 165 пенсионных баллов ((30 000 — 8 134,88) / 133,05).

С переходом на пенсионные баллы трудовой стаж как таковой утратил свою ценность для размера будущей пенсии. Теперь на первом месте стоит величина официального заработка, т. к. от нее зависит уровень отчислений страховых взносов и, соответственно, сумма пенсионных баллов.

Чтобы заработать один пенсионный балл, в текущем 2024 году нужно стабильно зарабатывать не менее 18 541 рубль в месяц (ст. 15 закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»).

Но очевидно, что при таком уровне дохода не хватит и всей жизни, чтобы получить 165 пенсионных баллов.

Пенсия в 30 000 рублей становится более–менее достижимой для человека, который зарабатывает не менее 93 000 рублей в месяц— в таком случае ему нужно будет проработать «всего» 33 года для пенсии в 30 000 рублей…

Люди, которые успели поработать до 2002 года, сейчас находятся в более выгодном положении: стаж и заработок за то время учитываются им при начислении пенсионных баллов.

Так, при стаже в 25 лет до 2002 года и максимальном зарплатном коэффициенте 1,2, мужчине сейчас начислят примерно 70 баллов к пенсии. Но до 165 баллов еще придется поработать и немало…

Напоминаю, что размер будущей пенсии сейчас складывается, прежде всего, из тех сведений, которые содержатся в индивидуальном лицевом счете гражданина.