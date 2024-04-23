Как получить путевку в санаторий бесплатно

Каждый год власти оплачивают лечение в санаториях льготникам, а в регионах их выдают даже пенсионерам или донорам. Как получить путевку? Можно ли получить вместо нее деньги? Какие расходы оплатит государство?

Кто имеет право на бесплатную путевку в санаторий

Согласно статье 6.1 закона «О государственной социальной помощи», право на набор социальных услуг, куда входят бесплатные путевки, есть у этих категорий:

люди с инвалидностью, которые получили инвалидность во время войн;

участники Великой Отечественной войны;

проходившие военную службу и работавшие на военных объектах в годы Великой Отечественной войны;

ветераны боевых действий;

награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» или «Житель осажденного Севастополя»;

члены семей погибших участников боевых действий;

люди с инвалидностью;

дети с инвалидностью;

жертвы катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

В той же статье сказано, что для отдельных категорий льготников положено сразу две путевки — одна для него самого и одна для сопровождающего. Это касается:

детей с инвалидностью (до 18 лет);

людей с инвалидностью I группы.

Военные пенсионеры и пенсионеры МВД. Для них бесплатных путевок нет. Однако советы ветеранов или профсоюзы могут предоставлять такую льготу, если есть бюджеты. Второй вариант — путевка со скидкой. По закону «О статусе военнослужащих», военные пенсионеры получают скидку 75% на оплату путевок, а члены их семей — 50%. Выбор санаториев ограничен — путевку можно купить только в санаторий, который закреплен за ведомством.

Важно! Это федеральные льготники. Стоимость лечения в санатории для них компенсируется из федерального бюджета.

Региональные льготники

В регионах могут вводить свои льготы. Чаще всего бесплатные путевки местные власти выделяют для предпенсионеров и неработающих пенсионеров. Такая льгота есть в Москве, Санкт-Петербурге, Ямало-Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе, Татарстане, Башкортостане и других регионах.

Правда, есть и ограничения. Федеральным льготникам путевки положены каждый год, а региональным — раз в 3 года или раз в 5 лет.

Также бывают ограничения по сумме. Например, в ЯНАО власти компенсируют не более 70% от стоимости путевки. Во Владимирской области пенсионеры платят за путевку 30% от ежемесячной суммы пенсии: например, пенсия 18 тыс. рублей, значит, за путевку нужно заплатить всего 5,4 тыс. рублей.

Чтобы узнать, каким именно категориям выделяют путевки в санатории, введите в любом поисковом сервисе запрос «бесплатные путевки в санаторий (название региона)». Местные органы соцзащиты или ведомства, которые занимаются социальной поддержкой, рассказывают об этой льготе на своей странице.

Как правило, в список региональных льготников попадают:

неработающие пенсионеры;

предпенсионеры;

почетные доноры России или СССР;

пострадавшие в терактах;

дети, у которых нет родителей либо они погибли.

Важно! Если вы не входите ни в одну из льготных категорий, но считаете, что у вас есть основания для скидки, то попробуйте попросить ее напрямую в санатории. Иногда сами учреждения предоставляют скидки — например, для отдыхающих с детьми или для работников определенной отрасли. Они небольшие — до 30%, но это лучше, чем ничего.

В какие санатории дают бесплатные путевки

Федеральных льготников отправляют в санатории из утвержденного правительством перечня. В списке 816 санаториев. В какой именно санаторий вас отправить, решает лечащий врач.

Санатории специализируются на отдельных заболеваниях, поэтому и окончательное решение будет приниматься в зависимости от состояния здоровья человека. Например, санаторий «Дорохово» в Московской области предлагает реабилитацию для больных с проблемами опорно-двигательного аппарата.

Для региональных льготников выбор не такой широкий. Они могут быть направлены в санаторий, с которым у местной власти заключен контракт.

Какие расходы включены в бесплатную путевку

Федеральные льготники. Государство полностью оплачивает проживание, питание, назначенное лечение и дорогу туда-обратно на поездах или междугородних автобусах. Дополнительные процедуры придется оплачивать самостоятельно.

Региональные льготники. Минимально в путевку входит оплата проживания, питания и назначенного лечения. В некоторых регионах также компенсируются затраты на дорогу, но не везде.

Важно! Авиабилеты тоже входят в путевку, но не для всех. Они положены сопровождающим и детям, которые проходят противоопухолевую и иммуномодулирующую терапию или находятся на гемодиализе. Билет на самолет им оплатят, если до санатория на поезде добираться больше 12 часов или расстояние от места проживания больше 1000 км.

Иногда получатель путевки должен купить билеты на дорогу самостоятельно, а потом компенсировать затраты через соцзащиту или Соцфонд.

Как получить бесплатную путевку в санаторий

Федеральным льготникам путевки выдает Соцфонд. Их распределяют в порядке очереди, поэтому для начала нужно встать в эту очередь. Заявление можно оставить в клиентской службе СФР, МФЦ или на «Госуслугах».

Вам понадобятся эти документы:

заявление (выдадут на месте);

справка от лечащего врача по форме №070/у;

документ, который подтверждает право на льготу, — например, справка об инвалидности;

паспорт.

Медицинскую справку выдает ваш лечащий врач в поликлинике. Вначале он направляет на обследование, а затем заключение вместе с результатами обследования передает на врачебную комиссию. На ней администрация больницы и доктора решают, нужно пациенту пройти лечение в санатории или нет. Если ответ положительный, вы получите справку по форме №070/у. Действует она 12 месяцев.

Как только в СФР получат ваши документы, в течение 10 дней вам должны прислать сообщение, что вас записали в очередь. Дальше остается только ждать. Вы можете следить на «Госуслугах», как продвигается очередь.

За 18 или 21 день до даты заезда вам сообщат, что вам выдали путевку.

Региональным льготникам путевки выдает соцзащита. Заявления онлайн принимаются не везде и, как правило, на региональных порталах государственных услуг. В Москве, например, на mos.ru.

Основной пакет документов тот же, но, возможно, потребуются дополнительные бумаги. Финальный перечень зависит от местного законодательства. Например, это может быть справка из СФР, что вы получаете страховую пенсию.

Как только вы получите путевку, нужно прийти к лечащему врачу еще раз. В этот раз за санаторной картой — в ней пишут о течении болезни, уже пройденных процедурах и их результатах.

Важно! Некоторые санатории также просят дообследоваться перед заездом — как минимум, сдать общий анализ крови. Обязательно позвоните в сам санаторий или уточните на сайте, какие анализы нужно сдать.

На какие даты и на какой срок выдают бесплатные путевки в санаторий

Длительность путевки для федеральных льготников:

18 дней — стандартный срок;

21 день — для детей-инвалидов;

От 24 до 42 дней — для инвалидов с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга.

В регионах своя длительность путевок, но, как правило, она не превышает 21 дня.

Путевку выдают на определенные даты. Получатель не может их выбрать самостоятельно или передвинуть даты заезда по своему желанию. Если нет возможности поехать, нужно отказаться от путевки не менее чем за семь дней до даты заезда. Путевку передадут другому очереднику, а вам придется ждать следующего года.

Можно ли получить деньги вместо путевки

Бесплатная путевка в санаторий — часть набора социальных услуг (НСУ). Если федеральный льготник не отказался от НСУ, то всю помощь он должен получать только в натуральном виде. Поэтому получить деньги, отказавшись от путевки, нельзя.

Денежный эквивалент этой льготы — 175,12 рубля в месяц плюс 162,59 рубля в месяц за проезд к месту лечения. В год, соответственно, получается 4052,52 рубля. За такие деньги невозможно купить путевку на 18 дней плюс оплатить билеты.

Отказаться от набора социальных услуг можно до 30 сентября каждого года, а деньги вместо НСУ выплачиваются с 1 января следующего года.

С региональными льготниками еще проще. Бесплатные путевки — это дополнительная помощь, и нет ни одного региона, в котором был бы механизм выплаты денег вместо путевок.

Налоговый вычет за путевку в санаторий

Социальный налоговый вычет — единственная возможность компенсировать часть затрат за путевку в санаторий. Доступен возврат только тем, кто платит НДФЛ. Это работающие по ТК, плательщики налога за проценты от вкладов, арендодатели, которые платят 13% налога, и так далее.

У санатория должна быть медицинская лицензия, а оплаченные медицинские процедуры должны входить в перечень услуг для налогового вычета.

Почему в бесплатной путевке могут отказать

Есть формальные причины и ограничения по здоровью. Формальные — это, например, неправильно заполненные бумаги или если Соцфонд не смог подтвердить ваш статус льготника.

Для санаторно-курортного лечения есть противопоказания. Всего их 16. Например, путевку не дадут тому, у кого обострилось хроническое заболевание. Такому человеку потребуется дождаться ремиссии.

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