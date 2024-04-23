Налоговая замучила требованиями? Узнайте, как сократить время на ответы с помощью готовых шаблонов в 1С

Каждый бухгалтер с тревогой открывает поступившее требование от ИФНС. На мой взгляд самое неприятное в требованиях — это необходимость отвлекаться от работы и тратить время на ответы.

Фирма 1С пришла на помощь бухгалтерам. В программе реализована функция для ответов на требования по готовым шаблонам.

Работает она в том случае, если вы отправляете отчетность и переписываетесь с налоговой непосредственно из программы 1С.

В ответе на поступившее требование нужно нажать кнопку «Заполнить по шаблону».

Шаблоны ответов на требования в программе 1С

Выберите из списка свою ситуацию:

Варианты ответов на требования ФНС в программе 1С

Текст ответа на требование заполнится автоматически. Для некоторых ответов нужно будет выбрать дополнительные данные.

Например, при вопросе в требовании о причинах возникновения убытков, вы можете выбрать стандартные ответы:

Высокая конкуренция на рынке. Дополнительные расходы. Начало деятельности. Покупка нового оборудования. Применение амортизационной премии. Ремонт оборудования. Снижение объемов производства в связи с кризисом и т.п.

Текст ответа можно отредактировать вручную. Шаблоны можно редактировать или создавать свои.

Думаю, такая функция упростит жизнь многим бухгалтерам, ведь требования летят в нашу сторону бесконечным потоком.