Налоговая замучила требованиями? Узнайте, как сократить время на ответы с помощью готовых шаблонов в 1С

Фирма 1С пришла на помощь бухгалтерам. В программе реализована функция для ответов на требования по готовым шаблонам.
Работает она в том случае, если вы отправляете отчетность и переписываетесь с налоговой непосредственно из программы 1С.
В ответе на поступившее требование нужно нажать кнопку «Заполнить по шаблону».
Выберите из списка свою ситуацию:
Текст ответа на требование заполнится автоматически. Для некоторых ответов нужно будет выбрать дополнительные данные.
Например, при вопросе в требовании о причинах возникновения убытков, вы можете выбрать стандартные ответы:
Высокая конкуренция на рынке.
Дополнительные расходы.
Начало деятельности.
Покупка нового оборудования.
Применение амортизационной премии.
Ремонт оборудования.
Снижение объемов производства в связи с кризисом и т.п.
Текст ответа можно отредактировать вручную. Шаблоны можно редактировать или создавать свои.
Думаю, такая функция упростит жизнь многим бухгалтерам, ведь требования летят в нашу сторону бесконечным потоком.
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