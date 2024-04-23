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Общество

Праздник дня. 🙂День путешествующей улыбки

Этот праздник напоминает нам о том, как улыбка помогает в преодолении трудностей.
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Праздник дня. 🙂День путешествующей улыбки

Отправиться в путешествие с улыбкой очень просто: достаточно улыбнуться собеседнику и поднять ему настроение, а он продолжит дарить улыбки другим людям. 

Интересные факты:

  • Улыбка, как и зевота, заразительна. Когда кто-то рядом зевает, вам тоже захочется зевать, а когда кто-то улыбается — улыбнуться. Такой вывод сделали ученые из Швеции.

  • Улыбнуться легче, чем нахмуриться. Во втором случае нужно задействовать больше мышц. Поэтому на плохое настроение люди тратят больше энергии, чем на хорошее.

Не тратьте энергию на плохое настроение, лучше улыбнитесь и заразите окружающих позитивом😊!

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
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