Праздник дня. 🙂День путешествующей улыбки

Этот праздник напоминает нам о том, как улыбка помогает в преодолении трудностей.

Отправиться в путешествие с улыбкой очень просто: достаточно улыбнуться собеседнику и поднять ему настроение, а он продолжит дарить улыбки другим людям.

Интересные факты:

Улыбка, как и зевота, заразительна. Когда кто-то рядом зевает, вам тоже захочется зевать, а когда кто-то улыбается — улыбнуться. Такой вывод сделали ученые из Швеции.

Улыбнуться легче, чем нахмуриться. Во втором случае нужно задействовать больше мышц. Поэтому на плохое настроение люди тратят больше энергии, чем на хорошее.

Не тратьте энергию на плохое настроение, лучше улыбнитесь и заразите окружающих позитивом😊!