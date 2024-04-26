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Больничные

Как учитывать период военной службы при расчете больничного

Пособие по больничному рассчитывается с учетом страхового стажа, если он составляет 8 и более лет, пособие выплачивает в полном размере среднего заработка. Период военной службы входит в страховой стаж.
Как учитывать период военной службы при расчете больничного
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Социальный фонд в письме от 16 апреля 2024 г. № 14-20/17346 дал разъяснения о том, как учитывать период военной службы в страховом стаже работника.

В своих разъяснениях Социальный фонд опирается на закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ, который регулирует условия, размеры и порядок выплаты пособия по временной нетрудоспособности.

Изначально для расчета больничного важен страховой стаж. Если он составляет 8 и более лет, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в размере 100% среднего заработка. Работнику, имеющему стаж от 5 до 8 лет, — в размере 80% среднего заработка. Работнику со стражем до 5 лет — 60% среднего заработка.

Страховой стаж — общая продолжительность периодов, в течение которых работодатель уплачивал за работника страховые взносы в СФР (ранее в ФСС).

Если у работника есть перерывы в работе, стаж определяют как сумму всех периодов трудоустройства, когда за сотрудника платят взносы на ВНиМ.

В страховой стаж включаются:

  • Периоды работы по трудовому договору, когда работодатель перечислял за работника взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

  • Периоды работы по гражданско-правовому договору с 2023 года.

  • Период службы в армии, либо альтернативной службы — МВД, пожарная охрана, МЧС и т.д.

  • Периоды, когда работники был зарегистрирован как ИП, при условии, что он самостоятельно платил за себя страховые взносы.

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Служба и страховой стаж

Служба в Вооруженных силах, в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, войсках национальной гвардии и т.п. входит в страховой стаж, который применяется при расчете пособий по временной нетрудоспособности. Сюда относится и военная служба в армии по призыву. 

Кроме непосредственно службы в армии засчитываются периоды пребывания в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы с 24 февраля 2022 года, в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций.

Однако, служба в армии не будет включена в страховой стаж, если до этого периода, либо сразу после него работник не осуществлял трудовую деятельность, за которую работодатель перечислял взносы. Ограничение предусмотрено в ч. 2. ст. 12 закона № 400-ФЗ.

Какими документами подтвердить службу

Страховой стаж должен быть подтвержден документами. Перечень приведен в разделе II Правил подсчета и подтверждения страхового стажа (утв. приказом Минтруда от 09.09.2020 № 585н). Он довольно обширный и незакрытый.

Периоды прохождения военной службы и т.п. подтверждаются:

  • военными билетами,

  • справками военных комиссариатов,

  • воинских подразделений,

  • справками из архивных учреждений,

  • записью о службе в трудовой книжке;

  • справками уполномоченных органов в области обороны, другими документами, содержащими сведения о периоде прохождения службы, пребывания в добровольческом формировании.

Если принимаете на работу недавно демобилизовавшегося сотрудника, запросите у него военный билет или иной документ, подтверждающий период службы, и на его основании внесите соответствующую запись в трудовую книжку (раздел «Сведения о работе»). Сведения о службе в армии необходимо внести в ежегодный отчет в СФР по форме ЕФС-1.

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