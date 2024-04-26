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Инвестиции

Как продать заблокированные активы

Появился механизм, который позволит инвесторам продать ценные бумаги, заблокированные из-за санкций. Рассказываем, как это будет происходить.
Как продать заблокированные активы
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Планируется, что в июле 2024 года состоится аукцион, на котором российские инвесторы смогут выставить на продажу свои заблокированные бумаги, а иностранцы — их купить.

Какие активы можно будет выставить на торги

Иностранные ценные бумаги:

  • акции;

  • депозитарные расписки;

  • паи иностранных инвестиционных фондов (ETF).

Полный список допущенных к торгам бумаг можно посмотреть на сайте Инвестиционной палаты — она будет организатором торгов.

Если у вас есть паи российских ПИФов, в которых оказались заблокированные бумаги из этого списка, вы также можете попытаться их продать.

Один человек имеет право выставить на продажу активы на общую сумму до 100 000 рублей.

Участвовать в торгах необязательно. Инвестор сам решает, хочет ли он продавать бумаги и какие именно.

Как определить цену моих бумаг

До 25 марта 2024 года организатор торгов на своем сайте укажет стоимость каждой бумаги в рублях. Именно на эти цены нужно ориентироваться, когда вы будете выставлять свои активы на продажу. 

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Что делать, если у меня замороженных активов больше чем на 100 000 рублей

Когда вы инвестировали через брокера или доверительного управляющего, вам нужно самостоятельно решить, какие именно бумаги оставить, а какие продать. Главное требование — чтобы их общая стоимость не превышала 100 000 рублей.

Если выставите на продажу активы на большую сумму, организатор торгов определит, какие ваши бумаги попадут на аукцион. Остальные вернутся вам обратно после завершения процедуры выкупа.

Если у вас есть паи с заблокированными бумагами, управляющая компания фонда сама определит, какие из них можно выставить на торги, и посчитает их стоимость. Вам нужно только подать в УК заявку на продажу.

Как стать участником аукциона, на котором будут продаваться замороженные активы

Нужно обратиться к своему брокеру, доверительному управляющему или в управляющую компанию (УК) ПИФа. Даже если брокер находится под санкциями, это не имеет значения — через него все равно можно подать заявку на участие в торгах.

Передумать и отозвать заявление нельзя.

Если я подам заявку, бумаги точно продадут

Нет, не факт. Все заблокированные активы сначала объединятся в общий пул. Потом поделятся на лоты — примерно одинаковые по составу и стоимости. Вполне вероятно, что иностранные инвесторы выкупят не все лоты.

Активы будут распределяться по лотам случайным образом. Не исключено, что ваши бумаги попадут в разные лоты. Одни из них выкупят, а другие — нет.

Активы, которые не удастся продать, после окончания торгов вернутся российским инвесторам.

По какой цене продадут мои бумаги

Бумаги выставят на аукцион по цене, по которой они будут торговаться на зарубежных биржах 22 марта 2024 года.

Стартовая цена лота — это общая стоимость всех входящих в него бумаг. Иностранные инвесторы смогут предложить за лот эту сумму или выше. За сколько в итоге удастся продать бумаги — будет зависеть от спроса.

Когда я смогу получить деньги за свои замороженные активы

Предполагается, что весь процесс пройдет в несколько этапов:

С 25 марта до 8 мая 2024 года организатор торгов соберет заявки на продажу ценных бумаг.

Брокеры, доверительные управляющие и УК ПИФов сами могут установить меньшие сроки сбора заявлений от клиентов. Например, всего две недели. Если вы заинтересованы в продаже заблокированных активов, лучше как можно раньше связаться со своим посредником и подать заявку.

До 31 мая из всех собранных бумаг организатор торгов сформирует лоты, разместит их на своем сайте и предложит иностранным покупателям.

До 5 июля Инвестиционная палата соберет заявки от иностранцев на покупку лотов.

До 29 июля организатор торгов проведет аукцион, в ходе которого определится цена лотов.

До 1 сентября торговая площадка переведет вырученные деньги российским брокерам, управляющим и УК. Они в свою очередь зачислят стоимость проданных активов на счета своих клиентов. Если какие-то бумаги продать не удастся, они вернутся владельцам.

Сроки могут поменяться — в этом случае информация появится на сайте Инвестиционной палаты.

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