Праздник дня. День 50-процентной вероятности встречи с динозавром

Это праздник возник как день, когда надо вспомнить о вероятности случайных событий.

День 50% вероятности встречи с динозавром отмечают 27 апреля. На первый взгляд — это шутка. Ну где сегодня можно увидеть динозавра? Однако, смысл этого праздника в теории вероятности. Все в этом мире относительно, поэтому утверждать что-либо сложно. Об этом рассуждали еще философы средневековья.

Ранние труды в области теории вероятности принадлежат Паскалю, Ферма и другим мыслителям. Они даже сделали определенные открытия – вычислили вполне закономерные особенности некоторых азартных игр.

Сегодня есть много шуток о теории вероятности.

Блондинку спрашивают: «Какой шанс встретить динозавра на улице?» Она отвечает: «50/50: либо встречу, либо нет...»

Но мы не призываем вас окунаться в дебри философии. Просто улыбнитесь, сегодня последний рабочий день, а дальше нас ждут длинные выходные.

И возможно, пока добираетесь до дома после работы, увидите такую картину:

Хороших выходных!