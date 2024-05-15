Денежные переводы, обучение, черная икра, туризм: разбираем пять новых законов мая

Наступает долгожданный май, который дает нам возможность отдохнуть больше обычного за счет праздников. Но для законов выходных не предусмотрено — поэтому они вступают в силу даже в праздничные дни. Разберем, какие законодательные новшества принесет нам май 2024 года.

1. С 1 мая банкам запрещается взимать комиссии за переводы денег между счетами, принадлежащими одному гражданину, но открытыми в разных кредитных организациях.

Запрет действует на следующих условиях:

общая сумма переводов не превышает 30 млн рублей в месяц;

перевод выполняется по поручению гражданина со своего счета (вклада), открытого в одном банке, на свой же счет, открытый в другом банке, или на спецсчет оператора финансовой платформы, чьим бенефициаром выступает тот же гражданин (например, на платформе «Банки.ру Маркетплейс»);

перевод осуществляется дистанционно и без использования платежной карты (с переводов, которые граждане проводят при личном присутствии в банке или через карту, комиссию по-прежнему могут взимать, закон от 4 августа 2023 г. № 482-ФЗ).

2. Также с 1 мая в законе «Об образовании» прописывается порядок целевого приема и целевого обучения.

Предусматривается, что целевое обучение проводится на основании договора, где предусмотрено, что после окончания обучения (получив профессиональное образование) гражданин обязан заключить трудовой договор с заказчиком.

Заказчиками целевого обучения не могут выступать иноагенты, а также организации, находящиеся под юрисдикцией недружественных России государств (ч. 2 ст. 1 закона от 04.06.2018 № 127-ФЗ).

Заказчики целевого обучения будут размещать свои предложения на Единой платформе «Работа в России». Заявку на прохождение обучения можно подать в т.ч электронно, через портал «Госуслуги».

Договор о целевом обучении можно заключить только с одним заказчиком (закон от 14 апреля 2023 г. № 124-ФЗ).

3. С 1 мая подлежат обязательной маркировке в системе «Честный знак» красная и черная икра — на упаковке этих товаров должны размещаться средства идентификации (постановление Правительства от 29 ноября 2023 г. № 2028).

Также сведения об обороте товара в систему «Честный знак» должны представлять производители парфюмерно-косметической продукции, кожных антисептиков, БАДов (постановления Правительства от 30 мая 2023 г. № 870 и от 31 мая 2023 г. № 886).

4. С мая повышается предел материальной ответственности (с 10 до 25 млн рублей) для следующих туроператоров:

те, что работают в сфере выездного туризма,

те, что раньше работали в сфере выездного туризма, но были исключены из Единого федерального реестра туроператоров (постановление Правительства от 12 марта 2022 г. № 353).

5. С 15 мая вводится обязательная государственная геномная регистрация в отношении близких родственников лица, пропавшего без вести.

К числу близких родственников в данном случае относятся родители, дети, а также полнородные братья и сестры.

Биоматериал для геномной регистрации будут получать органы дознания и предварительного следствия с привлечением криминалистов. Срок хранения геномной информации установлен в 70 лет или до момента обнаружения лица, пропавшего без вести (закон от 14 февраля 2024 г. № 16-ФЗ).