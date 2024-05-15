Когда можно получать не одну, а сразу две пенсии

Если у человека есть право на несколько видов пенсий, то он может выбрать только один вид пенсии и ее получать. Таковы общие правила.

Но, в любых правилах есть исключения. И здесь также они имеются. Сегодня будем разбираться, кто и при каких условиях может получать сразу два вида пенсий.

Льготные категории граждан, перечисленные в законе

Данные категории перечислены в законах № 166-ФЗ и № 4468. К ним относятся:

инвалиды вследствие военной травмы;

участники добровольческих формирований, которые получили инвалидность вследствие ранения, травмы, контузии или заболеваний, наступивших в результате исполнения обязанностей по контракту. В случае их смерти вторую пенсию по СПК могут оформить родители и вдовы, не вступившие в повторный брак;

родители и вдовы, не вступившие в повторный брак, военнослужащих по призыву и по контракту, которые погибли при исполнении служебного долга или умершие в результате полученной военной травмы;

нетрудоспособные члены семьи граждан, которые получили заболевание в результате воздействия радиации в связи с аварией на ЧАЭС;

участники ВОВ, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда»;

члены семьи погибшего космонавта.

Кроме того, с учетом определения КС от 19.01.2021 право на две пенсии имеют и граждане, которые были призваны на военные сборы в 1986 году, а затем были направлены на ликвидацию аварии на ЧАЭС, если в результате они получили инвалидность.

Вышеперечисленные категории граждан имеют право на два вида пенсии, по старости и по инвалидности, или могут получать свою пенсию по старости или по инвалидности вместе с пенсией по СПК.

Вторая накопительная пенсия

Если у гражданина на лицевом счете имеются страховые взносы на накопительную пенсию, то вместе с основной пенсией он может получать еще и накопительную пенсию.

По общему правилу право на нее имеют граждане по достижению предпенсионного возраста, это женщины 55 лет и мужчины 60 лет. Ее можно получить и позже, но только по заявлению.

Обратите внимание. Если вам оформили накопительную пенсию, то это не значит, что у вас нет права на другой вид пенсии.

Граждане, получающие пенсию за выслугу лет

Госслужащие, военнослужащие, летчики-испытатели, получатели пенсии за выслугу лет имеют право на назначение доли страховой пенсии по старости по достижении пенсионного возраста и выработки страхового стажа.

В 2024 этим правом могут воспользоваться мужчины 1961 года рождения и женщины 1966 года рождения.