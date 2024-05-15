Праздник дня. Всемирный день Солнца

Всемирный день ​​Солнца отмечают с 1994 года. В этот день во многих учреждениях проводятся Дни открытых дверей, семинары, выставки и кинопоказы, посвященные вопросам солнечной энергии.

Современный праздник 3 мая предложило отмечать Международное общество солнечной энергии.

Специалисты этой организации совместно с экологами, активистами, учеными учредили День солнца, чтобы привлечь внимание к проблемам изменения климата и энергетической устойчивости, подчеркнуть важность развития солнечной энергетики и использования возобновляемых источников энергии в целом, напомнить о важности нашей звезды для экологии, здоровья и благосостояния каждого человека.

В разных странах и культурах празднование Дня солнца может иметь свои особенности и традиции.

Например, в некоторых местах проводятся фестивали с танцами, песнями и огненными шоу, в других — устраиваются экологические мероприятия и акции, направленные на просвещение и осознание важности солнечной энергии и охраны окружающей среды.

А еще, это хороший повод порадоваться весне, теплу и майским праздникам!