Праздник дня. Всемирный день Солнца

Современный праздник 3 мая предложило отмечать Международное общество солнечной энергии.
Специалисты этой организации совместно с экологами, активистами, учеными учредили День солнца, чтобы привлечь внимание к проблемам изменения климата и энергетической устойчивости, подчеркнуть важность развития солнечной энергетики и использования возобновляемых источников энергии в целом, напомнить о важности нашей звезды для экологии, здоровья и благосостояния каждого человека.
В разных странах и культурах празднование Дня солнца может иметь свои особенности и традиции.
Например, в некоторых местах проводятся фестивали с танцами, песнями и огненными шоу, в других — устраиваются экологические мероприятия и акции, направленные на просвещение и осознание важности солнечной энергии и охраны окружающей среды.
А еще, это хороший повод порадоваться весне, теплу и майским праздникам!
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