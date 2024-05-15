Как уменьшать налог по УСН на взносы, НМА в 2024 году, важные разъяснения Минфина и ФНС. Дайджест разборов

Подготовили для вас новый дайджест разборов от «Клерка». Сегодня для вас самые читаемые разборы за апрель, а также два абсолютно новых разбора.

Разборы входят в подписку Клерк.Плюс. Вместе с текстовыми разборами и мини-курсами вы получаете отключение рекламы на «Клерке».

Они выходят в трех форматах:

текстовые материалы с таблицами для скачивания, образцами документов и удобными памятками;

короткие видео — двухминутные мини-курсы, для тех, у кого нет времени читать текст. Каждое видео сопровождает полный сценарий, если текст для вас нагляднее и удобнее.

мини-курсы с тестами — видео и подробные конспекты вебинаров с тестами для самопроверки.

Подключить подписку на месяц

Попробуйте подписку на месяц всего за 299 рублей, и читайте материалы без ограничений в закрытой части «Клерка».

Подготовили для вас обзор разъяснений апреля по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

С 2024 года все организации, кроме бюджетных, должны учитывать НМА по ФСБУ 14/2022. В связи с принятием нового стандарта также внесли изменения в ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

Временные прошлогодние правила по взносам 1% стали постоянными.

ФНС приказом от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@ закрепила новые форматы счета-фактуры и УПД. При этом до 1 апреля 2025 действует переходный период: организации могут применять старые формы документов. После этой даты будет обязательно использовать УПД и счет-фактуры из приложения к приказу № 970.

Уточнят условия для пониженного тарифа IT-компаний, закрепят правила расчета взноса 1% ИП.

Директор принес бухгалтеру чеки на материалы за 2021 и 2022 год. Что с ними делать, можно ли принять их к учету в 2024 году? Как поступить, рассказываем в сегодняшнем мини-курсе.

Разбираем в мини-курсе, как ИП на УСН в 2024 году уменьшить налог на страховые взносы в размере 1% и нужно ли отправлять уведомление.

Особенности и правила выплаты дивидендов разбираем в сегодняшнем мини-курсе.

Что еще есть в подписке

Вы не просто открываете доступ к новым материалам, которые выходят каждый день! Вы также получаете:

Доступ к каталогу уже имеющихся разборов

В базе «Клерка» их больше 1 000! Темы самые нужные: ЕНП, заполнение платежек по налогам по новым правилам, налоговая оптимизация, защита при налоговых проверках, все виды отчетности. Мы пишем про все нужные бухгалтерам и кадровикам темы.

Разбор на выбранную ВАМИ ЛИЧНО тему

Вы получаете уникальную возможность заказать свою тему разбора у главного редактора «Клерка».

Подключить подписку на месяц

Подключайтесь!