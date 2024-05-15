Что такое маркетплейс, или как получить разные финансовые услуги в одном месте

Бывает, что банк предлагает лучшие ставки по вкладам, а его отделений нет поблизости. Но теперь необязательно куда-то ехать, чтобы выгодно открыть депозит. Это получится сделать онлайн — через финансовый маркетплейс. Разбираемся, как работают эти площадки и какие еще услуги удастся на них оформить.

Маркетплейсы — это сайты, на которых можно найти предложения разных банков и страховых компаний, брокеров и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов (ПИФов). Там легко сравнить все условия, выбрать самые подходящие и заключить договор не выходя из дома.

Работу финансовых маркетплейсов контролирует Банк России. В реестре регулятора вы найдете список аккредитованных площадок и адреса их сайтов.

В каких ситуациях может пригодиться финансовый маркетплейс

В вашем городе мало офисов финансовых организаций. Через маркетплейсы вы получаете доступ сразу к десяткам банков и страховых компаний, крупным брокерам и управляющим компаниям ПИФов.

Выбор большой, но нужно много времени и сил, чтобы выбрать самое выгодное предложение. В маркетплейсах можно отфильтровать услуги, например по сумме и сроку вклада, и сразу подобрать подходящий вариант. Или один раз ввести данные о себе и своем автомобиле — и тут же узнать стоимость полисов ОСАГО у разных страховщиков.

Точно так же маркетплейсы позволяют искать и сравнивать предложения по кредитам, ценным бумагам, ипотечным, туристическим и другим страховкам.

Просто некогда или лень выходить из дома. Через маркетплейсы многие финансовые задачи удастся решить дистанционно. Ведь там можно оформлять и оплачивать услуги онлайн.

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Как устроен финансовый маркетплейс

Финансовый маркетплейс — это онлайн-платформа, на которой пользователи могут заключать договоры с банками, страховыми компаниями, управляющими компаниями ПИФов, брокерами и эмитентами корпоративных и государственных облигаций. Платформа гарантирует, что платежи пройдут безопасно и условия договоров с финансовыми организациями будут выполнены.

Каждый маркетплейс должен отправлять информацию обо всех заключенных договорах регистратору финансовых транзакций (РФТ), который ведет единый реестр таких сделок.

Даже если на какой-то из платформ произойдет технический сбой, данные о сделках не пропадут — они останутся в реестре. За работой регистратора также следит Банк России.

Выписку обо всех операциях, которые вы проведете с помощью маркетплейса, можно в любой момент получить через Госуслуги. Такая выписка в юридическом смысле заменяет традиционный бумажный договор. Она подойдет, например, если у вас возникнет спор по поводу выплат со страховой компанией и вы решите обратиться к финансовому омбудсмену или в суд.

Чем удобен маркетплейс

У новой системы есть несколько плюсов по сравнению с привычным способом покупки финансовых продуктов и услуг — в банках, страховых, брокерских и управляющих компаниях.

Простота выбора. Финансовые продукты разных организаций можно фильтровать и ранжировать по нужным параметрам. Например, по цене или доходности. Некоторые финансовые организации разрабатывают специальные предложения именно для маркетплейса.

Доступ к услугам финансовых организаций всей страны. Через маркетплейс договоры заключают онлайн, круглосуточно. Достаточно всего один раз зарегистрироваться на платформе с помощью подтвержденной учетной записи на Госуслугах. Иногда требуется дополнительная идентификация: представитель платформы приедет, чтобы сфотографировать вас и ваш паспорт.

Финансы в режиме одного окна. Некоторые платформы позволяют решить сразу много финансовых задач: например, купить полис ОСАГО, открыть депозит, вложить деньги в паи ПИФов. И так же через личный кабинет на платформе вы сможете пополнять свои вклады, снимать проценты, получать выплаты по купонам облигаций, погашать паи.

Безопасность. Все финансовые платформы по закону должны защищать ваши данные, обеспечивать бесперебойную работу системы и гарантировать безопасность платежей. За этим следит Банк России.

Маркетплейс упростит вам жизнь и в случае, когда вы открыли вклад через платформу, а затем у банка отозвали лицензию.

Вам не нужно будет обращаться в Агентство по страхованию вкладов по стандартной процедуре. Платформа немедленно перечислит страховое возмещение на счет в другом выбранном вами банке.

Какие риски при оформлении услуг через маркетплейс

Основная опасность — вместо маркетплейса оказаться на мошенническом сайте. Если вы переведете деньги на поддельном сайте, то они попадут к преступникам и вернуть сбережения будет сложно — в этом сможет помочь только полиция. Банки не компенсируют потери в случаях, когда вы сами делаете перевод кибермошенникам.

В процессе оформления услуги на маркетплейсе вас могут автоматически перенаправлять с одного сайта на другой — например, с витрины на платформу. А затем — на Госуслуги для идентификации. При каждом таком переходе внимательно проверяйте адрес в строке браузера.

Прежде чем заключать договор на финансовой платформе и переводить через нее деньги, убедитесь, что она состоит в реестре Банка России. В перечне указаны не только названия маркетплейсов, но и — главное — адреса их сайтов.

Как получать финансовые услуги через маркетплейс

Заключить договор с финансовой организацией через маркетплейс можно только в том случае, если вам уже исполнилось 18 лет, у вас есть действующий российский паспорт и подтвержденная учетная запись на Госуслугах.

1. Зайдите на сайт маркетплейса. Удостоверьтесь, что он есть в реестре Банка России, и внимательно проверьте его адрес.

2. Пройдите идентификацию на платформе. Если вы на платформе впервые, она предложит вам зарегистрироваться и авторизоваться с помощью учетной записи на Госуслугах. С вашего разрешения загрузится информация с портала в личный кабинет на платформе. Бывает и наоборот — сначала вы создаете личный кабинет на маркетплейсе, а потом привязываете к нему свой профиль на Госуслугах.

Некоторые платформы проводят дополнительную личную идентификацию клиента — после регистрации на площадке к вам приедет их представитель, проверит ваш паспорт и сфотографирует вас с ним. В дальнейшем для авторизации на платформе будет достаточно логина и пароля от Госуслуг.

3. Проведите сделку. Еще раз проверьте условия договора с финансовой организацией. Если все устраивает, подтвердите покупку.

4. Проверьте уведомление о сделке. Финансовая платформа передаст данные о вашей покупке Регистратору финансовых транзакций, а он пришлет уведомление в ваш личный кабинет на сайте платформы и на Госуслугах. Убедитесь, что все параметры сделки указаны верно.

Когда вы хотите купить ценные бумаги, перед сделкой маркетплейс предложит вам пройти тестирование. Проверка знаний покажет, понимаете ли вы особенности и риски финансового инструмента.

Проверка не понадобится, если вы хотите вложиться в простые и не слишком рискованные активы. Например, государственные облигации или паи открытых ПИФов, которые торгуются на бирже.

В остальных случаях всем придется пройти проверку знаний. Даже если у вас есть статус квалифицированного инвестора. Вопросы и порядок тестирования каждый маркетплейс определяет самостоятельно.

Надо ли платить маркетплейсу комиссию за сделки

Как правило, платформы не берут с пользователей плату за оформление сделок и перевод денег.

При этом финансовые организации могут взимать комиссии за некоторые операции. Например, банк вправе установить тариф за перечисление денег на счет финансовой платформы. Можно заранее проконсультироваться с сотрудником маркетплейса, как дешевле всего перевести деньги из своего банка, чтобы оплатить покупку на платформе.

Если вы уже оформили сделку, а затем вам понадобилось что-то уточнить, например, срок выплаты процентов или другую информацию по договору, вы в любой момент можете это сделать через личный кабинет на маркетплейсе.

Могут ли мошенники получить доступ к моему личному кабинету на маркетплейсе и оформить услуги от моего имени

Финансовые платформы, входящие в реестр Банка России, обязаны соблюдать требования закона по защите данных, бесперебойности работы и проведению безопасных платежей.

Но чаще мошенники выискивают не технические уязвимости платформ, а слабые места их клиентов. Социальные инженеры используют инструменты психологического воздействия. Они втираются в доверие, звонят и присылают сообщения пользователям от имени финансовых платформ. Все это для того, чтобы выманить личные данные, добраться до чужих счетов и украсть с них деньги.

Ни в коем случае никому не сообщайте конфиденциальную информацию: пароли от личных кабинетов, коды из уведомлений от банков, полные реквизиты банковской карты (включая срок действия и трехзначный код с обратной стороны).

Любые телефонные звонки, которые касаются ваших денег, лучше немедленно заканчивать, а на сообщения не отвечать. Чтобы прояснить ситуацию, стоит сразу же самостоятельно связаться с представителями платформы по официальному номеру телефона или электронному адресу, которые указаны на их сайтах. Вы также можете сообщить о мошенниках в Банк России.