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Воинский учет

Единый реестр военнообязанных заработает 1 ноября: как будут вручать повестки и какие ограничения накладываются на граждан

Правительство утвердило постановление, которое регулирует работу единого реестра военнообязанных и реестра повесток. Согласно документу, обе системы должны заработать 1 ноября 2024 года.
Единый реестр военнообязанных заработает 1 ноября: как будут вручать повестки и какие ограничения накладываются на граждан
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Что такое единый реестр воинского учета

Это еще одна система учета граждан, в которой будут собираться данные военнообязанных граждан, то есть всех мужчин с 17 лет, а также женщин, которые освоили образовательные программы по ряду специальностей — например, «радиотехника» и все медицинские специальности. К привычным данным, которые собирали военкоматы, — образование, паспорт, место работы или учебы, состояние здоровья — добавятся:

  • сведения о водительском удостоверении;

  • ИНН;

  • номера телефонов, зарегистрированных на военнообязанного;

  • сведения о зарегистрированной недвижимости.

Университеты, колледжи, училища и работодатели будут обязаны предоставлять имеющиеся у них данные через «Госуслуги».

Остальные сведения будут вноситься из других государственных информационных систем — такие есть у налоговой, МВД, Росреестра, Социального фонда и других органов власти.

Всего в базе данных на каждого военнообязанного гражданина будет более 25 видов сведений — от ФИО и паспортных данных до перечня недвижимости и фактов пересечения границы России.

С помощью этого реестра военкоматы без участия военнообязанного будут ставить на учет, вносить изменения, выписывать повестки, подтверждать права на отсрочку и так далее.

Важно! Доступ к реестру будет только у Министерства обороны и подведомственных ему военкоматов. У граждан доступа к реестру не будет, к ним будут приходить только уведомления об изменениях.

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Что такое реестр повесток

Это подсистема реестра воинского учета. К этой базе доступ будет у всех граждан. Там будет храниться вся информация о выписанных повестках для военнообязанных.

Чтобы получить доступ, нужно будет зарегистрироваться (предположительно через «Госуслуги»). Однако даже если военнообязанный не зарегистрировался, повестки в реестр все равно будут приходить.

Как теперь будут вручаться повестки

Как только сотрудник военкомата вносит сведения о повестке в реестр, электронная версия появляется в личном кабинете «Госуслуг».

Если вы зарегистрированы в реестре повесток, то повестка будет считаться врученной в день ее публикации. Если не зарегистрированы, то повестка считается врученной через 7 дней.

Поэтому избавляться от учетной записи на «Госуслугах» не имеет смысла, так как электронная повестка будет считаться врученной в любом случае.

Повестки, которые отправили заказным письмом, будут считаться врученными в день доставки при наличии отметки почты о доставке письма. Поэтому не имеет значения, получили вы ее в руки или нет. Главное, что она есть в реестре.

Повестки будут отправлять по месту временной и постоянной регистрации, а если есть сведения о фактическом месте проживания, то и по этому адресу. Кроме того, как и раньше, повестки будут отправлять через работодателя и место учебы.

По еще пока действующим правилам вызов в военкомат через место работы или образовательное учреждение возможен только по бумажным повесткам. После вступления в силу поправок сотрудники военкоматов смогут отправлять и электронные повестки.

Если вы откажетесь от получения повестки, она все равно будет считаться врученной в день отказа.

Какие ограничения вводятся

В день, когда вам вручили повестку, вам будет запрещен выезд из страны, пока вы не явитесь в военкомат. При этом причина вызова не важна, будь то «уточнение документов воинского учета» или «прохождение призывной комиссии». Новое правило не зависит от статуса военнообязанного, оно касается как срочников, так и военнообязанных в запасе.

Если вы подлежите призыву, но ни электронная, ни бумажная повестка вам так и не пришла, вы обязаны явиться в следующую призывную кампанию в течение двух недель после начала призыва: до 14 ноября в осеннюю кампанию и до 14 апреля — в весеннюю.

Что будет, если проигнорировать повестку

Если вам вручили повестку, а вы не явитесь в военкомат в течение 20 дней, то вводятся следующие ограничения:

  • запрет на регистрацию и управление автомобилем;

  • запрет на регистрацию в качестве ИП и плательщика налога на профессиональную деятельность (самозанятость);

  • запрет на регистрационные действия с имуществом;

  • запрет на оформление кредитов и займов.

Региональные власти также могут вводить свои ограничения на местном уровне — например, не выплачивать пособия и приостановить действие других социальных льгот.

Оповещать о введенных ограничениях со стороны военкомата также будут через «Госуслуги». Запреты снимаются в течение суток после явки в военкомат.

Административная ответственность за неявку в военкомат без уважительной причины остается прежней — либо предупреждение, либо штраф от 500 до 3 тыс. рублей.

Документ: постановление Правительства от 19.04.2024 № 506 «О государственной информационной системе "Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете”».

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