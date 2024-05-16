₽ Заказать рекламу
Криптовалюта

Что такое криптовалюта простыми словами и как она работает

Криптовалюта — это цифровые деньги, которые были созданы для того, чтобы люди или организации могли переводить друг другу средства без участия банков или иных финансовых организаций. Такие прямые расчеты позволяют не платить комиссии посредникам и существенно ускорить процесс перевода финансовых ресурсов.
Что такое криптовалюта простыми словами и как она работает
Иллюстрация: theshubhamdhage/unsplash

Об особенностях использования и степени надежности виртуальных денег рассказывает Эрик Розенфельд — финансовый консультант.

Что такое блокчейн? 

Создание криптовалют стало возможным благодаря технологии блокчейн — способу децентрализованного хранения информации. Ее идея состоит в том, чтобы обеспечить максимальную безопасность данных за счет разделения сведений на множество независимых блоков и размещения их на разных, независимых друг от друга, компьютерах. Это и есть принцип децентрализации

Сегодня данная технология используется повсюду. Согласно исследованиям Сбербанка, к 2025 году 10% мирового ВВП будут храниться с помощью блокчейна или других подобных инструментов. Каждая из многочисленных криптовалют, которых насчитывается уже более 20 тысяч, привязана к своей блокчейн-платформе. От степени ее защищенности зависит надежность той или иной виртуальной денежной единицы. 

Основные характеристики криптовалюты

Как и интернет в свое время, криптовалюта сейчас перестает быть увлечением компьютерных энтузиастов. Она становится объектом ежедневного использования наравне с другими способами расчетов, а в будущем заменит те деньги, которые существуют на данный момент. Что отличает криптовалюту от привычных для нас форматов? 

  1. Децентрализованность. Нет единого контролирующего органа, все операции происходят в распределенной компьютерной сети.

  2. Анонимность и псевдоанонимность. Личности участников сети не раскрываются, используются только цифровые кошельки, однако в ряде случаев данные могут быть доступны государственным структурам. На сегодняшний день самой конфиденциальной цифровой валютой  считается Monero. 

  3. Безопасность. Транзакции шифруются, подделать виртуальную валюту практически невозможно. Цифровые деньги защищены с помощью криптографии для обеспечения безопасности операций и контроля создания новых единиц.

  4. Возможность ограниченной эмиссии. В некоторых валютах заранее известно, сколько всего будет выпущено монет.

  5. Отсутствие посредников. Переводы происходят напрямую от одного участника к другому.

Операции с криптовалютой: что нужно знать

Изучение информации поможет вам избежать потерь и защитит от мошенников, которых в этой сфере немало. Сам процесс покупки цифровой валюты достаточно прост. Человек, решивший ее приобрести, самостоятельно открывает счет на бирже, переводит на него деньги и платит за нужную ему криптовалюту.  

Важно! Для того чтобы купить крипту, не нужны посредники или брокеры, как, например, на фондовом рынке. Чаще всего именно на этом этапе многие теряют средства, доверяя открытие счета и даже перевод финансов сомнительным личностям. 

Виды операций с цифровыми деньгами: 

  • майнинг — процесс добычи новых монет путем проверки и записи транзакций в блокчейн;

  • кошельки — специальные программы для хранения средств и совершения платежей;

  • биржи — торговые площадки для обмена криптовалют на фиатные деньги и друг на друга;

  • платежи — возможность быстро и относительно дешево проводить онлайн-переводы.

Инвестиции в криптовалюту 

Сегодня виртуальные деньги используются не только для расчетов, но и для инвестиций и хранения сбережений. Цифровая валюта рассматриваются многими как потенциально выгодный объект для вложений. Доходность, которую они обеспечивают, существенно выше процентов по банковским вкладам.  

При наличии знаний и специальных навыков такие операции позволят существенно улучшить финансовое положение. Как и в случае с фондовым рынком, где нужно провести предварительный анализ компании, акции которой планируется приобрести, в крипте изучается блокчейн. Это необходимо, чтобы принять решение о покупке привязанной к нему криптовалюты. 

Разумеется, в любых инвестициях есть свои риски. Поэтому стоит ознакомиться со способами безопасных капиталовложений в криптовалюту, прежде чем переводить деньги на биржу. 

Перспективы цифровой валюты 

В настоящее время многие страны мира заинтересовались темой внедрения криптовалют, работающих на блокчейне. Одним из лидеров в этой сфере стал Китай, где граждане имеют возможность оплачивать товары и переводить средства с помощью виртуального юаня. Скорее всего, данная инициатива будет развиваться. 

Похожие начинания запланировали и другие государства — Россия, Сингапур, европейские страны, США. Коммерческие банки при этом рискуют остаться не у дел и готовятся к убыткам. В отличие от них, система криптовалют работает круглосуточно и без комиссий. Эта история вполне может стать реальной, если все социальные выплаты будут переведены в цифровой формат. Минус таких государственных программ заключается в том, что регулятор имеет возможность в любой момент заблокировать тот или иной кошелек.  

Самые популярные криптовалюты сегодня — Bitcoin, Ethereum, Litecoin, и их количество постоянно растет. Цифровые деньги становятся все более распространенным явлением в финансовом мире. Пришло время признать, что  криптовалюта — не временный тренд или мода. Это то, что пришло в нашу жизнь навсегда, как и блокчейн, искусственный интеллект и виртуальная реальность.  

Начать дискуссию

Поиск работы бухгалтеров

Цифра дня. Про бухгалтеров

С начала года спрос на специалистов в сфере бухгалтерии и финансов вырос в 1,5 раза.

Цифра дня. Про бухгалтеров

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Маркировка товаров

С 1 июля начнется новый эксперимент по маркировке алкоголя. Он распространится на коктейли

Производители алкогольной продукции крепостью до 9% будут наносить маркировку на акцизную марку напитков.

Бесплатно с Больничные

Сколько дней оплачивается по больничному листу на заболевшего ребенка в 2024. Мини-курс

В мини-курсе разберем, кто может оформить больничный по уходу за ребенком, кто его оплатит, в какие сроки и за сколько дней.

Сколько дней оплачивается по больничному листу на заболевшего ребенка в 2024. Мини-курс

Календарь вебинаров

12
Лучшие спикеры, новый каждый день
Полезные Сервисы
Личный бренд

Зачем нужен логотип для бизнеса и как он помогает в продвижении?

О таких вещах лучше спрашивать у заядлых спецов, поэтому мы взяли интервью у Арины Созиной. Она специализируется на графическом дизайне, дизайне в соцсетях и ранее уже работала с разработкой логотипов.

Банки

Росфинмониторинг разрешил открывать счета без визита в банк

Если клиент уже открывал счет и лично присутствовал в банке, то он сможет дистанционно завести счет в другой кредитной организации.

2
Трудовое право

В ТК пропишут полноценную альтернативную возможность предоставления персонала

Депутаты уточнят процедуру временного перевода к другому работодателю с приостановлением первоначального трудового договора.

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Криптовалюта

Что такое криптовалюта простыми словами и как она работает

Криптовалюта — это цифровые деньги, которые были созданы для того, чтобы люди или организации могли переводить друг другу средства без участия банков или иных финансовых организаций. Такие прямые расчеты позволяют не платить комиссии посредникам и существенно ускорить процесс перевода финансовых ресурсов.

Иллюстрация: theshubhamdhage/unsplash
УСН

😱 Суперцена на коллекцию курсов по УСН! Три онлайн-курса за 7 490 рублей!

В коллекции курсов по УСН есть все, чтобы вырасти до главбуха на УСН. Вас ждет много полезного материала, детальный разбор рабочих задач и много практики под руководством преподавателей «Клерка». Сейчас вы можете купить коллекцию из трех курсов дешевле, чем купили бы любые два по отдельности!

Социальные пособия

Остатки маткапитала предлагают выдавать семьям

Остатки по программе материнского капитала образуются за счет ежегодной индексации его размера. Невостребованные суммы можно выдавать на руки родителям, чтобы они могли оплачивать кружки для детей.

Лаборатория Касперского
Информационные технологии

Теневые IT: как неконтролируемые технологии влияют на безопасность компании

Каждая десятая компания в мире сталкивалась с киберинцидентами из-за теневых ИТ. Рассказываем, что это такое, какие риски несет и как их снизить.

Теневые IT: как неконтролируемые технологии влияют на безопасность компании
Трудовые проверки

Проверок работодателей станет больше: соглашения приравняют к закону

Роструд получит полномочие проверять выполнение работодателями обязательств по трехсторонним соглашениям.

4
Госзакупки

В 2026 году госзакупки будут полностью переведены в электронный формат

Минфин выполнил все задачи для повышения эффективности бюджетных расходов, остается только завершить начатые проекты.

Разборы законов

1 288
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Налог на имущество физических лиц

95% льгот по имущественным налогам предоставляют без заявлений

Больше 5 лет ФНС применяет проактивный он же беззаявительный порядок предоставления налоговых льгот по налогам на имущество физических лиц.

Общество

Минтруд хочет увеличить прожиточный минимум до 17,7 тысяч рублей

Размер прожиточного минимума скорректируют с учетом медианного дохода населения за 2023 год. Сейчас ПМ составляет 15 453 рубля.

2
Валютные операции

Конвертация одной валюты в другую с использованием счета 57.22 в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

Расчеты в иностранной валюте далеко не просты, а в нынешнее санкционное время стали еще сложнее. Многие организации вынуждены применять конверсионные операции в своей хозяйственной деятельности. Что это такое простыми словами и как они отражаются в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 расскажем в этом материале. 

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
1
Управленческий учет

Что такое рентабельность продаж

Если бизнес растет, вместе с выручкой должна увеличиваться и прибыль. Но бывает так, что предприниматель смотрит только на общий оборот и не замечает, что расходы слишком высоки и ему ничего не остается. Чтобы не терять деньги из виду, нужно следить за рентабельностью продаж. Рассказываем, как это делать и каким образом она помогает найти проблемные зоны в бизнесе.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
1
Трудовые отношения

🔫 Межведомственные спецкомиссии будут пресекать задержку зарплат. Привлекать к ответственности не могут, но будут дисциплинировать, поясняет эксперт

Для борьбы с задержкой выплаты заработной платы предпримут новые меры. Они будут прописаны в ТК.

Маркетплейсы

Что делать, если магазин или маркетплейс отказывается продавать товар по указанной цене

Разбираемся, какое мнение у Роспотребнадзора и судов, когда магазин или маркетплейс отказываются продавать товар по указанному ценнику.

Иллюстрация: Pavel Danilyuk/pexels

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Александр Васильев
Уставный капитал

Добился выхода из состава ООО недобросовестного участника при корпоративном конфликте

Один из участников ООО, владевший 50% доли в уставном капитале и не участвовавший в делах компании, потребовал у второго участника выкупить его долю за половину рыночной стоимости активов. Как удалось добиться его выхода из состава ООО без вреда для деятельности общества — читайте далее.

Интересные материалы

Наталия Лукина
НДФЛ

Власти хотят увеличить НДФЛ для тех, кто зарабатывает 1 млн руб. в год. Мнение властей и бухгалтеров

В России хотят изменить прогрессивную шкалу налогообложения. Президент Владимир Путин предложил подумать над увеличением налоговой нагрузки на людей с более высокими доходами. Власти планируют поднять ставку НДФЛ до 15% для россиян с годовым доходом от 1 млн руб., или примерно от 83,3 тыс. в месяц.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
5