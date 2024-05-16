Что такое криптовалюта простыми словами и как она работает

Криптовалюта — это цифровые деньги, которые были созданы для того, чтобы люди или организации могли переводить друг другу средства без участия банков или иных финансовых организаций. Такие прямые расчеты позволяют не платить комиссии посредникам и существенно ускорить процесс перевода финансовых ресурсов.

Об особенностях использования и степени надежности виртуальных денег рассказывает Эрик Розенфельд — финансовый консультант.

Что такое блокчейн?

Создание криптовалют стало возможным благодаря технологии блокчейн — способу децентрализованного хранения информации. Ее идея состоит в том, чтобы обеспечить максимальную безопасность данных за счет разделения сведений на множество независимых блоков и размещения их на разных, независимых друг от друга, компьютерах. Это и есть принцип децентрализации.

Сегодня данная технология используется повсюду. Согласно исследованиям Сбербанка, к 2025 году 10% мирового ВВП будут храниться с помощью блокчейна или других подобных инструментов. Каждая из многочисленных криптовалют, которых насчитывается уже более 20 тысяч, привязана к своей блокчейн-платформе. От степени ее защищенности зависит надежность той или иной виртуальной денежной единицы.

Основные характеристики криптовалюты

Как и интернет в свое время, криптовалюта сейчас перестает быть увлечением компьютерных энтузиастов. Она становится объектом ежедневного использования наравне с другими способами расчетов, а в будущем заменит те деньги, которые существуют на данный момент. Что отличает криптовалюту от привычных для нас форматов?

Децентрализованность. Нет единого контролирующего органа, все операции происходят в распределенной компьютерной сети. Анонимность и псевдоанонимность. Личности участников сети не раскрываются, используются только цифровые кошельки, однако в ряде случаев данные могут быть доступны государственным структурам. На сегодняшний день самой конфиденциальной цифровой валютой считается Monero. Безопасность. Транзакции шифруются, подделать виртуальную валюту практически невозможно. Цифровые деньги защищены с помощью криптографии для обеспечения безопасности операций и контроля создания новых единиц. Возможность ограниченной эмиссии. В некоторых валютах заранее известно, сколько всего будет выпущено монет. Отсутствие посредников. Переводы происходят напрямую от одного участника к другому.

Операции с криптовалютой: что нужно знать

Изучение информации поможет вам избежать потерь и защитит от мошенников, которых в этой сфере немало. Сам процесс покупки цифровой валюты достаточно прост. Человек, решивший ее приобрести, самостоятельно открывает счет на бирже, переводит на него деньги и платит за нужную ему криптовалюту.

Важно! Для того чтобы купить крипту, не нужны посредники или брокеры, как, например, на фондовом рынке. Чаще всего именно на этом этапе многие теряют средства, доверяя открытие счета и даже перевод финансов сомнительным личностям.

Виды операций с цифровыми деньгами:

майнинг — процесс добычи новых монет путем проверки и записи транзакций в блокчейн;

кошельки — специальные программы для хранения средств и совершения платежей;

биржи — торговые площадки для обмена криптовалют на фиатные деньги и друг на друга;

платежи — возможность быстро и относительно дешево проводить онлайн-переводы.

Инвестиции в криптовалюту

Сегодня виртуальные деньги используются не только для расчетов, но и для инвестиций и хранения сбережений. Цифровая валюта рассматриваются многими как потенциально выгодный объект для вложений. Доходность, которую они обеспечивают, существенно выше процентов по банковским вкладам.

При наличии знаний и специальных навыков такие операции позволят существенно улучшить финансовое положение. Как и в случае с фондовым рынком, где нужно провести предварительный анализ компании, акции которой планируется приобрести, в крипте изучается блокчейн. Это необходимо, чтобы принять решение о покупке привязанной к нему криптовалюты.

Разумеется, в любых инвестициях есть свои риски. Поэтому стоит ознакомиться со способами безопасных капиталовложений в криптовалюту, прежде чем переводить деньги на биржу.

Перспективы цифровой валюты

В настоящее время многие страны мира заинтересовались темой внедрения криптовалют, работающих на блокчейне. Одним из лидеров в этой сфере стал Китай, где граждане имеют возможность оплачивать товары и переводить средства с помощью виртуального юаня. Скорее всего, данная инициатива будет развиваться.

Похожие начинания запланировали и другие государства — Россия, Сингапур, европейские страны, США. Коммерческие банки при этом рискуют остаться не у дел и готовятся к убыткам. В отличие от них, система криптовалют работает круглосуточно и без комиссий. Эта история вполне может стать реальной, если все социальные выплаты будут переведены в цифровой формат. Минус таких государственных программ заключается в том, что регулятор имеет возможность в любой момент заблокировать тот или иной кошелек.

Самые популярные криптовалюты сегодня — Bitcoin, Ethereum, Litecoin, и их количество постоянно растет. Цифровые деньги становятся все более распространенным явлением в финансовом мире. Пришло время признать, что криптовалюта — не временный тренд или мода. Это то, что пришло в нашу жизнь навсегда, как и блокчейн, искусственный интеллект и виртуальная реальность.