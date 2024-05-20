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Поиск работы бухгалтеров

Цифра дня. Про бухгалтеров

С начала года спрос на специалистов в сфере бухгалтерии и финансов вырос в 1,5 раза.
Цифра дня. Про бухгалтеров

Спрос на бухгалтеров и финансистов в первом квартале 2024 года вырос в 1,5 раза (+51%) при сравнении год к году, а средние предлагаемые зарплаты для новых сотрудников повысились на 14%, составив 47 154 рублей в месяц.

По данным Моего дела, увеличился спрос на услуги онлайн-налоговиков и специалистов по онлайн-бухгалтерии — на 134% и 73% соответственно. По данным Авито Работы, количество предложений о работе для бухгалтеров увеличилось в 4,6 раза (+361%) за год, а средние зарплатные предложения для новых специалистов выросли на 4% и составили 69 545 рублей в месяц (результаты исследования есть в распоряжении «Клерка»).

Больше всего за первый квартал 2024 года спрос на специалистов финансов и бухгалтерии вырос в Тольятти (в 2,1 раза за год), в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде (в 2 раза за год соответственно).

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Иллюстрация: theshubhamdhage/unsplash