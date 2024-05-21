Основы предпринимательской экспертизы: как стать успешным предпринимателем

Каждая профессия предполагает наличие у человека определенных качеств. Одни считают, что их можно развить, другие называют это талантом и врожденным даром.

О том, что в действительности нужно для успеха в бизнесе и как стать экспертом в этой области, рассказывает Лиана Давидян — предприниматель, наставник по бизнесу.

Формула успеха: что поможет добиться отличных результатов в бизнесе

Прежде всего, надо разобраться, что такое предпринимательство. Сегодня вокруг этого понятия имеется очень много инсинуаций и стереотипов, которые искажают его смысл.

Стоит отметить, что успешность в деловой сфере, как и в любом другом виде деятельности, зависит от сочетания двух обязательных условий. Первое из них — личные качества, обеспечивающие выполнение конкретных задач, второе — продуктивный опыт.

Человек с коммерческой жилкой может быть не только предпринимателем, но и гениальным инженером-изобретателем, успешным юристом или экономистом. Однако в бизнесе без нее будет сложно, если, конечно, не рассматривать фактор случайности, когда люди оказываются в нужное время в нужном месте.

Какие особенности личности важны для ведения предпринимательской деятельности?

Активность и внутренний потенциал.

Предприимчивый человек — это тот, кто занимает проактивную позицию, обладает гибким умом, умеет принимать нестандартные, новые, оригинальные решения и априори имеет потенциал стать успешным бизнесменом. Но это не означает, что он им станет.

Для развития собственного дела требуются также желание, соответствующие условия и определенные цели в жизни.

Продуманный подход к делу.

Одно из самых ценных качеств предпринимателя — терпение, в хорошем смысле этого слова, потому что каждое решение должно вызреть и выстрелить в нужный момент. Поэтому здесь необходимы как быстрота реакции и предприимчивость, так и взвешенный подход, позволяющий тщательно продумывать свои шаги. В противном случае можно просто наломать дров и потерпеть фиаско.

Известно немало историй бизнесменов, которые высоко взлетали и ярко горели, но позитивных результатов на многие годы так и не добились.

Правильное использование знаний.

Успех в предпринимательстве зависит также от способности продуктивно анализировать свой и чужой опыт.

Здесь важно сделать акцент именно на продуктивности, поскольку изучения и накопления информации будет недостаточно. Нужно уметь экстраполировать знания на конкретную ситуацию.

Среди бизнесменов не так много людей, которые глубоко исследуют опыт и извлекают из него полезные уроки. Необходима также привычка просчитывать риски, но она должна быть умеренной, иначе может просто затормозить развитие компании.

Целеустремленность.

Личные качества и навыки следует сочетать с ориентацией на цель. Важно видеть в трудностях возможности и позитивно формулировать задачи. Предприниматель должен иметь твердые намерения и установки, на базе которых можно строить свой бизнес.

Формирование собственного взгляда на ситуацию.

Эксперт-предприниматель — это человек, который имеет внутреннюю точку опоры. Большинство успешных руководителей компаний крайне редко ориентируются на чужое мнение. Конечно, можно и нужно выстраивать цепочку делегирования, потому что ни один человек не в состоянии все сделать в одиночку. Даже малый бизнес привлекает наемных сотрудников, не говоря уже о более крупных предприятиях.

Однако предприниматель экспертного уровня — это некая вещь в себе: та глубина знаний, которой он обладает, позволяет ему самостоятельно принимать ключевые решения.

Такой специалист четко понимает, что и зачем он делает.

Широта мышления.

Предприниматель-эксперт способен мыслить альтернативами, ему очень сложно навязать шаблоны. Он часто имеет в своей команде человека, выстраивающего бизнес-процессы, создающего стандарты. Его же деятельность направлена на созидание, рост и развитие, он всегда опирается на поиск интересных возможностей и вариантов.

Такие задачи напрямую связаны с ключевой характеристикой любого успешного бизнеса — способностью к генерации блестящих идей, разработке новых продуктов и кастомизации их под потребности клиента.

Критическим качеством, которое является базовым для предпринимательской деятельности, можно назвать глобальность и широту мышления. Хороший руководитель не ограничивается той областью, в которой работает в данный момент. Его знания и опыт позволяют ему видеть перспективы и стремиться к новым достижениям.

Возможно, для многих станет открытием, что в большинстве случаев люди занимаются бизнесом для собственного удовольствия. Предприниматель трудится не столько ради денег, сколько потому, что ему это по-настоящему нравится. Такое отношение к своему делу — один из важнейших компонентов успеха.