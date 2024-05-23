Выход на международный рынок: как открыть компанию и принимать платежи из-за границы

В 2024 году международная торговля для российского бизнеса осложнена различными санкциями и ограничениями. Многие онлайн-сервисы, которые раньше активно использовались в России для приема международных платежей, больше не работают или ощутимо ограничили свой функционал.

В поисках ответа на вопрос «Как принимать международные платежи?», многие сталкиваются в интернете с подозрительными предложениями и манипуляциями. Далеко не все из них надежны и безопасны. Однако решение все-таки есть — достаточно открыть компанию за границей. Как это может помочь, расскажут специалисты Easy Payments.

Продажи за рубеж из России — в чем сложность

Россию и СНГ можно назвать странами high-risk на международном рынке.

Это означает, что различные компании настороженно относятся к бизнесу из таких юрисдикций, неохотно с ними сотрудничают, не доверяют в совершении крупных сделок и т. д.

В условиях санкций сложнее стало заниматься международной логистикой, искать новых клиентов, масштабировать свое дело, привлекать крупных иностранных партнеров, пользоваться зарубежные сервисами. Более того, многие банки отключили от системы SWIFT.

В России приостановили работу платежные системы VISA и MasterCard. Невозможность подключиться к популярным онлайн-платформам дается бизнесменам особенно тяжело, поскольку не получается стабильно принимать иностранные платежи.

Чтобы продавать за рубеж как и раньше, без ограничений, предпринимателям приходится искать обходные пути. Однако далеко не все из них можно отнести к законным, удобным, безопасным. В сети действует достаточно мошенников, желающих заработать на доверии усердных владельцев бизнеса.

Можно ли бизнесу из РФ выйти на международный рынок

И все-таки: реально ли продавать товары и услуги за границу и организовать бесперебойный прием международных платежей, если вы находитесь в России?

Ответ однозначный — да, достаточно лишь открыть иностранную компанию в лояльной юрисдикции, которая признается многими платежными сервисами. К их числу можно отнести Великобританию, США, Кипр, ОАЭ.

Когда вы зарегистрируете бизнес за границей, для вас откроется множество возможностей, но основное преимущество — это доступ к регистрации в международных сервисах. С их помощью вы сможете поддерживать связь с покупателями и получать платежи без сложностей и ограничений. Услуга не отнимет много финансов и времени: процесс подключения к ним занимает всего несколько дней.

Преимущества открытия зарубежной компании

Ваша компания сможет регулярно наращивать аудиторию и продажи, исследуя новые рынки;

Взаимодействуя с контрагентами в США, Европе и других странах, вы получаете доступ к зарубежным сервисам и технологиям ведения бизнеса;

Для вас открывается работа с иностранными партнерами;

Вы сможете повысить свою репутацию среди конкурентов, как в России, так и на международной арене;

Неизбежно происходит рост авторитета в глазах покупателей;

В некоторых случаях формы бизнеса в конкретных странах позволяют оптимизировать налоги и сэкономить бюджет.

Но самое важное, вы получите возможность открыть бизнес-счет в известных онлайн-банках для приема платежей, подключиться к международным платежным системам для автоматизации получения оплат, и даже выйти с продажами на зарубежные маркетплейсы.

Как зарегистрировать компанию за границей

Чтобы открыть фирму за рубежом, предстоит пройти несколько этапов:

1. Выбрать страну. Обратите внимание на лояльность к российскому гражданству, скорость процедуры, условия и выгодные предложения для нерезидентов в стране, налоговую ставку, и другие требования. Чаще всего интерес у россиян вызывают США, Англия, Кипр и Эмираты.В этих юрисдикциях приемлемые налоги (иногда они вообще отсутствуют), быстрая скорость регистрации компании (до недели в случае со Штатами и Великобританией, до месяца — на Кипре и в ОАЭ), минимальные требования к пакету документов, а еще пройти процедуру открытия бизнеса за границей можно удаленно.

2. Определиться с названием. Важно не использовать запрещенные слова или, наоборот, использовать обязательно конструкции, не повторять название за уже существующими компаниями.

3. Выбрать организационно-правовую форму бизнеса. От нее будет зависеть число учредителей и акционеров, налоговые обязательства, документы для подачи заявки, форма подачи финансовой отчетности и многое др. Например, в США нерезиденты часто открывают юрлицо в форме LLC или C-Corp.

4. Подготовить пакет документов и заполнить анкету-заявку для регистрационного органа. Это довольно трудоемкий процесс: при заполнении приходится учитывать много нюансов, не ошибиться в заполнении данных и не указывать лишнюю информацию.

5. Дождаться вердикта регистрационного органа. Однако после открытия компании сложности для бизнеса не заканчиваются, поскольку еще предстоит получить бизнес-счет в банке и настроить автоматизированный прием оплаты от иностранных покупателей.

Открытие бизнес-счета в онлайн банке

После успешного прохождения регистрации бизнеса стоит задуматься о том, как вы будете получать платежи. Если вы собираетесь открыть счет в зарубежном банке, это может быть долго и затратно. Многие финансовые организации за границей требуют личного присутствия от предпринимателей. Это означает, что придется потратить средства на визу и перелет в другую страну.

Есть более выгодное решение — бизнес-счет в онлайн-банке. Необанки — это сервисы, которые не имеют физических офисов и всю деятельность ведут в сети.

По функционалу они ничуть не уступают обычным банкам. Такое решение гораздо удобнее и быстрее, а главное — не придется ехать за границу и тратить время на визит в банк, где, к тому же еще велик риск получить отказ.

Наиболее известными международными необанками являются Payoneer и Wise. Эти платформы помогают легко осуществить онлайн открытие счета в банке, настроить прием платежей из самых разных стран. Основная сложность в том, что обе площадки ушли из России после событий 2022 года. В выпадающем списке стран не найти РФ, поэтому открывать счет придется на иностранное юрлицо.

Payoneer в России был очень популярным сервисом, поэтому ограничения площадки больно ударили как по бизнесу, так и по физлицам. Онлайн-банк позволяет совершать мгновенные переводы и принимать платежи. Комиссия за сервис небольшая, а интерфейс и весь функционал сервиса отвечает последним требованиям клиентов. Однако в Payoneer регистрация на данные РФ на сегодня невозможна.

Wise не менее известная площадка, которая больше интересовала предпринимателей. С ее помощью юрлица из РФ могли бесплатно открывать счета, не бояться за свои средства благодаря многоуровневой системе безопасности, обменивать деньги по выгодному курсу, оплачивать невысокие комиссии за оплату.

Пользоваться этими платформами из России на сегодня можно только в тому случае, если у вас открыта компания за рубежом. Единственный вопрос: как выводить деньги? Для этого подходят дебетовые карты банков СНГ: счета, зарегистрированные в Киргизии или Казахстане помогут напрямую переводить деньги с бизнес-счета на личный. Их также можно открыть удаленно.

Регистрация аккаунта в платежной системе

Если ваш бизнес принимает много платежей, и отслеживать каждый из них времени совсем нет, поможет специальная система для приема оплат. Такие популярные платформы как Stripe или PayPal автоматизируют процесс оплаты и позволяют предпринимателям не следить за каждой транзакцией.

Система Stripe отличается невысокими комиссиями, возможностью мгновенного доступа к средствам, удобным способом созданием ссылок на оплату, интересными шаблонами для настройки оформления заказа, оперативной поддержкой клиентов, расширенными возможностями для разработчиков. Stripe — платежная система для предпринимателей, которые идут в ногу со временем и ищут универсальное решение для своего бизнеса.

В то же время PayPal обладает понятным и удобным процессом оплаты без ввода данных банковской карты, высокой скоростью транзакций, возможностью выставлять счета на оплату и принимать рекуррентные платежи, интеграциями c CMS-платформами, POS-системами и др. В системе PayPal регистрация для бизнеса из РФ всегда была сложной, но после введения санкций ситуация усугубилась.

Открыть компанию самостоятельно или довериться специалистам

Учитывая большое количество нюансов в регистрации иностранного юрлица, рисковать в этом деле не стоит. Ошибки в документах или неверно составленные запросы могут привести к отказам со стороны регистрирующих органов и возможным блокировкам.

Компания Easy Payments помогает выйти на международный рынок без проблем и рисков. Специалисты уже более 6 лет консультируют предпринимателей по вопросам продажи товаров и услуг на зарубежном рынке.

Обратившись за помощью, вы получите открытую «под ключ» фирму в престижной юрисдикции, бизнес-счет в онлайн-банке, новый аккаунт в платежной системе или в международном маркетплейсе (Amazon, Etsy). У компании налажены партнерства с платежными сервисами, что позволяет проходить все процессы без проблем.

Easy Payments помогут с выбором страны, ответят на все вопросы про формы бизнеса, налоги, финансовую отчетность. В дополнение компания может предоставить инструкции по использованию платежных систем, чтобы избежать блокировки или ограничений.

Для вывода средств с популярных международных платформ специалисты предлагают открыть иностранные банковские карты VISA и MasterCard — счета СНГ позволяют также путешествовать по всему миру, оплачивать подписки на иностранные сервисы и совершать денежные переводы без ограничений.

Регистрация компании для выхода на зарубежный рынок

Масштабирование бизнеса и выход с продажами за пределы России помогает увеличить аудиторию, нарастить продажи, найти новых партнеров и получить другие преимущества в развитии компании. Главное в этом деле — своевременно и без ошибок подготовить все документы и выполнить требования юрисдикции.

Чтобы избежать отказов и начать продавать за границу как можно скорее, стоит доверить эту процедуру профессионалам, которые знают все тонкости дела и имеют партнерства в нужными сервисами.

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