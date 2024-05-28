Главное — порядок и форма: как подать жалобу в таможенные органы

По мнению Управления, к преимуществам ведомственного порядка рассмотрения жалоб относятся, в частности:

оперативность рассмотрения;

отсутствие государственной пошлины и иных обязательных расходов, связанных с обжалованием;

отсутствие необходимости явки в таможенные органы на рассмотрение (хотя возможно и очное рассмотрение по желанию лица);

рассмотрение доводов жалобы профессионалами в области таможенного дела.

Остановимся наиболее подробно на порядке подачи жалоб именно в электронной форме и сразу перейдём к деталям.

Подать жалобу в электронной форме посредством направления документа просто по электронной почте или через разделы обратной связи сайтов таможенных органов в сети «Интернет» нельзя.

Заявитель подает жалобу в электронном виде посредством сервиса «Жалоба на решение, действие (бездействие) таможенных органов и их должностных лиц» АПС «Личный кабинет». Для входа в АПС «Личный кабинет» необходимо перейти по адресу: http//edata.customs.ru.

Далее порядок действий такой:

1. Вход в личный кабинет участника ВЭД происходит посредством заполнения логина и пароля на главной странице. В случае отсутствия личного кабинета необходимо его зарегистрировать;

2. В разделе «Все сервисы» необходимо открыть вкладку «Сервисы», доступные в личном кабинете участника ВЭД;

3. В поисковой строке необходимо ввести слово «Жалоба» и выбрать сервис из появившегося списка;

4. В высветившемся окне «Жалоба на решение, действие (бездействие) таможенных органов» необходимо начать работу с выбранным сервисом;

5. Начинаем создавать жалобу, нажав на ссылку «Подать жалобу». В случае подачи жалобы представителем от имени юридического лица необходимо оформление доверенности в личном кабинете участника ВЭД (см. информационный сервис «Доверенности на сотрудников»);

6. В случае необходимости прикрепления документов, подтверждающих обстоятельства и доводы жалобы, необходимо их добавить в разделе «Перечень прилагаемых документов, добавить». Допускается прикрепление документов из электронного архива документов;

7. При заполнении полей жалобы в автоматическом режиме в АПС «Личный кабинет» проводится форматно-логический контроль передаваемых сведений. В случае выявления ошибок их перечень, подлежащий устранению, отображается автоматически;

8. Сохраняем созданную жалобу;

9. Открываем жалобу в формализованном виде и проверяем ее содержание;

10. После проверки жалобы отправляем ее в таможенный орган.

Стоит отметить, что жалоба подается в вышестоящий таможенный орган через таможенный орган, решение, действие (бездействие) которого обжалуются, например, если обжалуется решение Уральской электронной таможни, то жалоба адресуется в Уральское таможенное управление.

Жалоба на решение, действие (бездействие) таможенного поста подается в таможню, например, жалоба на решение Уральского таможенного поста (центра электронного декларирования) Уральской электронной таможни подается в Уральскую электронную таможню.

11. После прохождения форматно-логического контроля в АПС «Личный кабинет» в автоматическом режиме направляется электронное уведомление, что форматно-логический контроль пройден и жалоба принята в обработку;

12. Датой, с которой начинают исчисляться сроки рассмотрения жалобы, считается дата, указанная в электронном уведомлении о принятии жалобы к рассмотрению, автоматически направленном посредством специализированного информационно-программного средства таможенных органов.

Необходимо также соблюдать порядок обжалования и его сроки, а при наличии вопросов — обратите внимание на памятки таможенных органов об обжаловании (размещены на официальных сайтах) и на главу 51 закона от 03 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».