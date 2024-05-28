Что важнее: кредитная история или кредитный рейтинг

Чем кредитный рейтинг отличается от кредитной истории
Разберем отдельно каждое понятие.
Кредитная история
Она содержит информацию о финансовом поведении заемщика. В кредитной истории зафиксированы:
Личные данные: Ф. И. О., паспортные данные, СНИЛС. Данные юридического лица (если есть): наименование, ИНН, ОГРН.
Все заявки на кредитные продукты, в том числе те, по которым банк отказал.
Имеющиеся на данный момент и закрытые ранее кредитные продукты.
Просроченные платежи.
Долги по ЖКУ и алиментам.
Информация о процедуре банкротства.
Кредитная история помогает банку понять, насколько заемщик надежен: сможет ли вносить платежи в срок и погасить всю сумму долга.
История хранится в БКИ (бюро кредитных историй). Информацию им передают:
банки,
микрофинансовые организации,
кредитные кооперативы,
операторы инвестиционных платформ,
лизинговые компании.
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Кредитный рейтинг
Это оценка кредитной истории в баллах. Чем выше балл, тем благонадежнее считается заемщик и выше вероятность одобрения кредита. Банкам рейтинг помогает дополнительно оценить заемщика и принять решение по заявке.
С января 2022 года ЦБ ввел единую шкалу составления рейтинга для всех БКИ: от 1 до 999 баллов с отметкой на цветовой шкале. В зависимости от балла кредитный рейтинг считается низким, средним, высоким либо очень высоким по оценке БКИ.
Шкала кредитного рейтинга Банки.ру:
800—1 000: очень высокий,
600—800: высокий,
400—600: средний,
0—400: низкий.
Кредитная история и кредитный рейтинг отличаются тем, что история содержит подробную информацию о вашем финансовом поведении, а рейтинг — это обобщенная оценка, которая основана на вашей кредитной истории.
Как рассчитывается кредитный рейтинг и зачем он нужен
Банки всегда оценивают кредитную историю, но не всегда учитывают кредитный рейтинг. Высокий балл не гарантирует одобрение кредитной заявки.
При этом с помощью рейтинга в любом случае можно заранее оценить вероятность одобрения.
Кредитный рейтинг рассчитывается и обновляется по мере изменения кредитной истории автоматически с учетом следующих факторов:
Оплата платежей по графику. Если вносить платежи без просрочек, то кредитный рейтинг будет выше. В случае просрочек балл снизится. На величину балла влияет количество, сумма и срок просрочек, а также их давность. Если с момента просрочек прошло несколько лет, они все равно могут влиять на рейтинг и стать причиной отказа.
Срок кредитной истории. Записи в БКИ появляются с момента оформления первой кредитной заявки. Если истории менее одного года, то из-за этого рейтинг может быть ниже. В зависимости от того как заемщик будет пользоваться кредитными продуктами и вносить платежи, балл может повыситься или понизиться со временем.
Частота обращений за кредитными продуктами. Рейтинг может понизиться при частом оформлении заявок за короткий срок в разных банках. Такое поведение заемщика может говорить о трудном финансовом положении и высоком риске просрочек.
Долговая нагрузка. Чем больше кредитов и чем больший процент от дохода уходит на погашение платежей по ним, тем ниже рейтинг.
Что влияет на кредитную историю и кредитный рейтинг
На кредитный рейтинг влияет состояние кредитной истории, а на нее влияет:
То, как заемщик вносит платежи по кредитам. Если платить без просрочек, кредитная история останется положительной. При наличии просроченных платежей кредитная история ухудшится в зависимости от их суммы и срока.
Количество оформленных заявок. Все они отражаются в кредитной истории. Если заявок много и по ним есть отказы, это может ухудшить кредитную историю.
Количество оформленных кредитов. Чем их больше и чем выше показатель долговой нагрузки — соотношение всех платежей к доходу, — тем хуже может быть кредитная история. Банки оценивают, какие есть задолженности у заемщика на данный момент, и могут отказать, если посчитают, что он не сможете погашать платежи по новому кредиту.
Длительность кредитной истории. Длинная и положительная кредитная история обычно считается более надежной, чем короткая или ограниченная по количеству записей.
Что важнее: кредитная история или кредитный рейтинг
Несмотря на то что важны и рейтинг, и история, большую роль играет именно кредитная история. Также, в отличие от рейтинга, на нее всегда смотрят банками, когда принимают решение по заявке.
«Чем лучше кредитная история, тем выше кредитный рейтинг. Поэтому наличие и хорошее качество кредитной истории — залог высокого кредитного рейтинга», — поясняет аналитик Банки.ру Инна Солдатенкова.
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