Что важнее: кредитная история или кредитный рейтинг

При рассмотрении кредитной заявки банки учитывают многие факторы, среди которых, например, уровень и стабильность дохода, наличие других кредитов, трудовой стаж. В том числе оценивают кредитную историю и кредитный рейтинг. Разберемся, чем отличаются эти понятия и что важнее.

Чем кредитный рейтинг отличается от кредитной истории

Разберем отдельно каждое понятие.

Кредитная история

Она содержит информацию о финансовом поведении заемщика. В кредитной истории зафиксированы:

Личные данные: Ф. И. О., паспортные данные, СНИЛС. Данные юридического лица (если есть): наименование, ИНН, ОГРН.

Все заявки на кредитные продукты, в том числе те, по которым банк отказал.

Имеющиеся на данный момент и закрытые ранее кредитные продукты.

Просроченные платежи.

Долги по ЖКУ и алиментам.

Информация о процедуре банкротства.

Кредитная история помогает банку понять, насколько заемщик надежен: сможет ли вносить платежи в срок и погасить всю сумму долга.

История хранится в БКИ (бюро кредитных историй). Информацию им передают:

банки,

микрофинансовые организации,

кредитные кооперативы,

операторы инвестиционных платформ,

лизинговые компании.

Стать профессиональным финансистом: управлять деньгами бизнеса, планировать бюджет, знать, когда пора привлечь кредитные средства, с легкостью рассчитывать финансовые показатели поможет онлайн-курс: «Финмоделирование и финанализ для бизнеса». Получите и расширите навыки управления финансами! Успейте записаться, пока действует скидка! Цена курса сейчас: 3 690 вместо 18 990 рублей. Записаться После прохождения курса вы получите сертификат о прохождении программы.

Кредитный рейтинг

Это оценка кредитной истории в баллах. Чем выше балл, тем благонадежнее считается заемщик и выше вероятность одобрения кредита. Банкам рейтинг помогает дополнительно оценить заемщика и принять решение по заявке.

С января 2022 года ЦБ ввел единую шкалу составления рейтинга для всех БКИ: от 1 до 999 баллов с отметкой на цветовой шкале. В зависимости от балла кредитный рейтинг считается низким, средним, высоким либо очень высоким по оценке БКИ.

Шкала кредитного рейтинга Банки.ру:

800—1 000 : очень высокий,

600—800 : высокий,

400—600 : средний,

0—400: низкий.

Кредитная история и кредитный рейтинг отличаются тем, что история содержит подробную информацию о вашем финансовом поведении, а рейтинг — это обобщенная оценка, которая основана на вашей кредитной истории.

Как рассчитывается кредитный рейтинг и зачем он нужен

Банки всегда оценивают кредитную историю, но не всегда учитывают кредитный рейтинг. Высокий балл не гарантирует одобрение кредитной заявки.

При этом с помощью рейтинга в любом случае можно заранее оценить вероятность одобрения.

Кредитный рейтинг рассчитывается и обновляется по мере изменения кредитной истории автоматически с учетом следующих факторов:

Оплата платежей по графику . Если вносить платежи без просрочек, то кредитный рейтинг будет выше. В случае просрочек балл снизится. На величину балла влияет количество, сумма и срок просрочек, а также их давность. Если с момента просрочек прошло несколько лет, они все равно могут влиять на рейтинг и стать причиной отказа.

Срок кредитной истории . Записи в БКИ появляются с момента оформления первой кредитной заявки. Если истории менее одного года, то из-за этого рейтинг может быть ниже. В зависимости от того как заемщик будет пользоваться кредитными продуктами и вносить платежи, балл может повыситься или понизиться со временем.

Частота обращений за кредитными продуктами . Рейтинг может понизиться при частом оформлении заявок за короткий срок в разных банках. Такое поведение заемщика может говорить о трудном финансовом положении и высоком риске просрочек.

Долговая нагрузка. Чем больше кредитов и чем больший процент от дохода уходит на погашение платежей по ним, тем ниже рейтинг.

Что влияет на кредитную историю и кредитный рейтинг

На кредитный рейтинг влияет состояние кредитной истории, а на нее влияет:

То, как заемщик вносит платежи по кредит ам. Если платить без просрочек, кредитная история останется положительной. При наличии просроченных платежей кредитная история ухудшится в зависимости от их суммы и срока.

Количество оформленных заявок . Все они отражаются в кредитной истории. Если заявок много и по ним есть отказы, это может ухудшить кредитную историю.

Количество оформленных кредитов . Чем их больше и чем выше показатель долговой нагрузки — соотношение всех платежей к доходу, — тем хуже может быть кредитная история. Банки оценивают, какие есть задолженности у заемщика на данный момент, и могут отказать, если посчитают, что он не сможете погашать платежи по новому кредиту.

Длительность кредитной истории. Длинная и положительная кредитная история обычно считается более надежной, чем короткая или ограниченная по количеству записей.

Что важнее: кредитная история или кредитный рейтинг

Несмотря на то что важны и рейтинг, и история, большую роль играет именно кредитная история. Также, в отличие от рейтинга, на нее всегда смотрят банками, когда принимают решение по заявке.

«Чем лучше кредитная история, тем выше кредитный рейтинг. Поэтому наличие и хорошее качество кредитной истории — залог высокого кредитного рейтинга», — поясняет аналитик Банки.ру Инна Солдатенкова.