10 роковых ошибок при создании бизнес-плана

Перед отправлением в путь бывалые путешественники тщательно прорабатывают маршрут, думают о том, что может понадобиться в дороге и где удобнее остановиться на ночлег, пытаются предусмотреть и предупредить различного рода сложности. Бизнес — тоже своего рода путешествие, в котором предприниматель ежедневно сталкивается с новыми вызовами, трудностями, а порой и опасностями.

«Хороший план сегодня лучше безупречного завтра» — закон Паттона.

Тщательное планирование помогает их если не полностью предупредить, то подготовиться и нивелировать возможные негативные последствия. Именно поэтому любое коммерческое предприятие должно начинаться с бизнес-плана. О наиболее распространенных ошибках при его составлении и способах их избежания расскажет бизнес-ментор в сфере медицины Владимир Шипков.

Что такое бизнес-план и зачем он нужен

Это, пожалуй, главный документ предпринимателя, которым, к сожалению, начинающие коммерсанты частенько пренебрегают. Одни не знают, как его составлять, другие не понимают зачем, третьи просто ленятся, но все они допускают грубейшую ошибку отказываясь от разработки и написания.

Бизнес-план представляет собой некую дорожную карту предприятия, которая содержит о целях движения, методах и средствах, необходимых для их достижения, маршрутах.

В мировой практике существует целый ряд методик и стандартов составления этого документа. KPMG, EBRD, UNIDO — одни из наиболее распространенных. Бизнес-план, составленный в соответствии с ними, состоит из нескольких частей:

общая — включает описания бизнес-модели, рынка/сегмента/услуг/товаров, план производства или продаж;

финансовая — планируемые расходы и доходы, финансовые показатели, инвестиции, параметры эффективности;

маркетинговая — каналы коммуникаций, перечень мероприятий, KPI, бюджеты;

организационная — разрешения, патенты, лицензии, формирование штата, регламенты, должностные инструкции, рабочее расписание.

Это не полный перечень, скорее необходимый минимум. Количество, объем и порядок расположения разделов в документе могут варьироваться. Если вы не обладаете достаточным опытом для составления бизнес-плана, целесообразнее обратиться за помощью к профессионалам, но можно разработать документ и самому, ориентируясь на приведенные выше пункты.

Теперь поговорим о том, чего делать не стоит.

Распространенные ошибки

1. Отсутствие конкретики.

В бизнес-плане должны быть четко прописаны цели предприятия, в идеале как стратегические, так и тактические, и сроки, в рамках которых они будут достигнуты. С цифрами, суммами и датами.

Без этого декларирование коммерческих намерений превращается в бизнес-мечтания, которые скорее вредят движению вперед, чем помогают.

2. Непроверенные данные.

Брать в расчет информацию, полученную со слов коллег/конкурентов/клиентов — не самая лучшая идея. Верить можно только цифрам.

Чтобы посчитать проходимость торговой точки и перспективы получения покупателей, закажите маркетинговое исследование, заполучите данные сотовых операторов или проведите несколько дней у входа с ручкой и блокнотом, считая прохожих.

3. Шаблонность.

Если вы планируете работать как все, то и зарабатывать будете как все (но это не точно). Чтобы добиться высоких коммерческих результатов, уже на старте необходимо иметь УТП и понимать, чем вы будете отличаться от конкурентов: ценовой политикой, эксклюзивным сервисом, крафтовым качеством, уникальными услугами или чем-то другим.

4. Обособленность.

Миллионы предпринимателей ежедневно мечтают про монополию, но достичь этого коммерческого абсолюта удается единицам. Остальные вынуждены работать в условиях конкуренции и чем плотнее ниша, тем она жестче. На этом фоне глупо игнорировать конкурентов и действовать так, будто на рынке вы одни.

Успеха в бизнесе достигают те, кто пристально следит за коллегами по цеху, анализирует их действия и эффективно отстраивается от них. Как говорил Н. Макиавелли, держи друзей близко, а врагов конкурентов еще ближе.

5. Иллюзии.

Предпринимательская жилка неразрывна связана с оптимизмом, но везде хороша мера. Завышенные ожидания в контексте прибыли, клиентопотока, сроков окупаемости бизнеса могут нанести существенный вред бизнесу, а иногда и стать причиной финансового краха. В этом контексте разумнее руководствоваться реалистичными или заниженными цифрами, а завышать (или допускать существенное увеличение) планируемую расходную часть.

6. Бессистемность.

Как и везде, среди предпринимателей есть одаренные личности, которые успешно действуют по наитию или, руководствуясь коммерческим чутьем. Для большинства же такой подход может оказаться губительным.

Если вы не обладаете особым талантом, гораздо надежнее действовать в соответствии с заранее разработанной системой. Она — неотъемлемая часть хорошего бизнес-плана.

Тщательно продумайте и пропишите на бумаге все коммерческие механики будущего предприятия и систему их взаимодействия.

7. Непредусмотрительность.

Это вообще не очень хорошее качество для коммерсанта, но в контексте финансового планирования оно может оказаться роковым. Следует понимать, что валютные курсы весьма волатильны, политическая и экономическая ситуация в мире нестабильна, рынок труда изменчив, а рыночная конъюнктура непостоянна.

Следует предвидеть возможность развития негативных сценариев и быть готовым к ним, прежде всего финансово. Правильно рассчитанные и вовремя сформированные резервные фонды могут стать тем спасательным кругом, который поможет преодолеть рыночные штормы.

8. Окостенелость.

Еще Публий Сир говорил о том, что плох тот план, который нельзя изменить. В нынешнее время экономических и политических катаклизмов это утверждение не потеряло актуальности.

Следует понимать, бизнес-план — это не константа, а скорее ориентир, который может и обязан подстраиваться под изменчивые реалии.

При финансовом планировании в расчеты закладывайте зазоры, продумайте запасные варианты на случай, если что-то пойдет не так (подведут поставщики, рубль просядет по отношению к доллару или наоборот, прочие).

9. Временные просчеты.

Представьте, что будет, если предприятие запустило рекламную кампанию, анонсировало ряд промо-акций и объявило дату открытия, но к этому времени не успело сформировать и адаптировать штат, доделать ремонт в помещении или завезти товары.

Еще более неприятные последствия могут быть на фоне неправильных расчетов достижения точки окупаемости: инвестиционные бюджеты уже иссякли, а бизнес еще не принося прибыли по-прежнему требует средств на оплату труда, аренды помещения, коммунальных платежей, налогов, закупку товаров, имеют место другие текущие расходы.

Как и в финансовом планировании, при определении временных рамок и дедлайнов закладывайте временные зазоры.

10. Недооценивание анализа и маркетинга.

Бизнес — машина, которая нуждается в топливе и реклама как нельзя лучше подходит на эту роль. От того, чем и как вы будете заправлять свое детище, напрямую зависит его коммерческая эффективность.

Необходимо заранее продумать и прописать в бизнес-плане способы продвижения, методы анализа результатов, объем инвестиций в рекламные кампании.

Все это должно учитывать и согласовываться с результатами мониторинга и анализа рынков, продуктов, сезонными факторами, актуальными тенденциями и действиями конкурентов.

Вместо выводов

Чтобы создать хороший бизнес-план, который будет учитывать максимум особенностей и рисков ниши, нужны специальные знания и внушительный практический опыт. Начинающие коммерсанты, как правило, не обладают подобными компетенциями, но это не значит, что самостоятельную разработку главного бизнес-документа можно игнорировать.

Избегая расхожих ошибок, приведенных выше, а так же проявив немного настойчивости и находчивости, вы разработаете бизнес-план, который уже на старте даст вам существенное конкурентное преимущество перед теми, кто делает первые шаги в коммерции на ощупь.

Успехов!