Лимит кассы в 2024 году: кому нужен, как утвердить, образцы

Кто обязан устанавливать лимит кассы
Утверждать лимит обязаны все юридические лица. Исключение предусмотрено только для ИП и организаций-субъектов МСП.
Освобождение от установления лимита для этих категорий бизнеса предусмотрено п. 2 Указаний Банка России от 11.03.2014 № 3210-У.
Если у юридического лица есть обособленные подразделения, то нужно установить отдельные лимиты для головного предприятия и каждого ОП.
Если у обособки приказа об установлении лимита нет, это значит, что лимит равен нулю.
Освойте порядок ведения кассовых операций на онлайн-курсе «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С».
Вы освоите все нужные для работы инструменты: научитесь вести налоговый и бухгалтерский учет, заполнять отчетность, проводить все это в 1С. Курс поможет быстро стартовать в профессии даже без опыта либо актуализирует имеющиеся знания.
Успейте купить онлайн-курс по выгодной цене за 3 690 рублей вместо
18 990 рублей!
После обучения вы получите сертификат о прохождении программы «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» на 112 ак. часов.
Что сделать субъекту МСП, чтобы не применять лимит кассы на законных основаниях
Решение нужно зафиксировать в письменной форме:
Если лимит ранее не устанавливался — издать приказ об отказе от установления лимита (см. образец в приложении).
Если лимит был установлен, но теперь организация решила его не применять — издать приказ об отмене ранее установленного лимита (см. образец в приложении).
Как рассчитать лимит кассы
В Приложении к Указанию № 3210-У приведено 2 способа расчета лимита кассы. Организация вправе выбрать любой из них.
Расчет по объему выручки
Лимит рассчитывают по формуле:
Лимит кассы = Наличная выручка за расчетный период / Количество дней в периоде х Количество рабочих дней между сдачами выручки в банк
Расчетный период бухгалтер устанавливает в рабочих днях, исходя из специфики предприятия.
Этот период не должен превышать 92 дня.
В качестве расчетного периода можно взять:
предшествующий период (например, когда лимит на 2 квартал устанавливается на базе выручки, полученной за 1);
период, когда выручка бывает максимальной, для сезонных предприятий;
аналогичный период прошлого года.
Сдавать выручку в банк нужно не реже, чем один раз в 7 рабочих дней.
Исключение есть только для компаний, которые находятся в удаленной местности. Например, банк расположен в другом населенном пункте, выручку разрешено сдавать не реже, чем раз в 14 рабочих дней
Пример расчета.
Выручка организации за 2 квартал составила 1,83 млн рублей. Бухгалтер рассчитывает лимит кассы на следующий квартал исходя из предшествующего периода.
Расчетный период – 61 рабочий день (во 2 кв. по производственному календарю). Кассир сдает выручку в банк 1 раз в неделю, то есть раз в 5 рабочих дней.
Лимит кассы = (1 830 000 руб. / 61 день) х 5 дней = 150 000 рублей.
Расчет по объему выплат
В этом случае подход аналогичен, только за базу принимают объем наличных выплат, за исключением сумм заработной платы, стипендий и других выплат работникам.
Лимит кассы = Выплаты наличными за расчетный период / Количество дней в периоде х Количество рабочих дней между сдачами выручки в банк
Пример расчета:
За 2 квартал организация приобрела за наличные средства сырье и материалы на сумму 1,22 млн рублей.
Расчетный период – 61 рабочий день. Кассир снимает средства со счета 1 раз в 5 рабочих дней. Рассчитаем лимит на следующий квартал.
Лимит кассы = (1 220 000 руб. / 61 дней) х 5 дней = 100 000 рублей.
Как утвердить рассчитанный лимит
Руководителю организации нужно издать приказ об установлении лимита кассы (см. образец в приложении).
Пересматривать лимит кассы организация может с любой периодичностью по мере необходимости.
Как соблюдать установленный лимит
В конце каждого рабочего дня нужно сверять остаток наличных денежных средств в кассе с размером лимита.
Излишек наличных нужно сдать в банк.
Нарушить это правило можно только в 2 случаях:
Превышение допускается в день выдачи зарплаты и еще в течение следующих пяти рабочих дней. Хранить в кассе в эти дни можно зарплату, премии, отпускные, стипендии и прочие средства, предназначенные для расчетов с персоналом по зарплате и выплатам социального характера.
Лимит может быть превышен в выходной день, если организация в этот день работает. Сдать излишек можно в ближайший рабочий день.
Штраф за несоблюдение лимита кассы
За несоблюдение лимита кассы организации грозит штраф — до 50 000 руб. (ст. 4.1.2, 15.1 КоАП).
Начать дискуссию