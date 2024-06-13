Лимит кассы в 2024 году: кому нужен, как утвердить, образцы

Решение нужно зафиксировать в письменной форме:

Если лимит был установлен, но теперь организация решила его не применять — издать приказ об отмене ранее установленного лимита (см. образец в приложении).

Если лимит ранее не устанавливался — издать приказ об отказе от установления лимита (см. образец в приложении).

В Приложении к Указанию № 3210-У приведено 2 способа расчета лимита кассы. Организация вправе выбрать любой из них.

Лимит рассчитывают по формуле:

Лимит кассы = Наличная выручка за расчетный период / Количество дней в периоде х Количество рабочих дней между сдачами выручки в банк

Расчетный период бухгалтер устанавливает в рабочих днях, исходя из специфики предприятия.

Этот период не должен превышать 92 дня.

В качестве расчетного периода можно взять:

предшествующий период (например, когда лимит на 2 квартал устанавливается на базе выручки, полученной за 1);

период, когда выручка бывает максимальной, для сезонных предприятий;

аналогичный период прошлого года.

Сдавать выручку в банк нужно не реже, чем один раз в 7 рабочих дней.

Исключение есть только для компаний, которые находятся в удаленной местности. Например, банк расположен в другом населенном пункте, выручку разрешено сдавать не реже, чем раз в 14 рабочих дней

Пример расчета.

Выручка организации за 2 квартал составила 1,83 млн рублей. Бухгалтер рассчитывает лимит кассы на следующий квартал исходя из предшествующего периода.

Расчетный период – 61 рабочий день (во 2 кв. по производственному календарю). Кассир сдает выручку в банк 1 раз в неделю, то есть раз в 5 рабочих дней.

Лимит кассы = (1 830 000 руб. / 61 день) х 5 дней = 150 000 рублей.

Расчет по объему выплат

В этом случае подход аналогичен, только за базу принимают объем наличных выплат, за исключением сумм заработной платы, стипендий и других выплат работникам.

Лимит кассы = Выплаты наличными за расчетный период / Количество дней в периоде х Количество рабочих дней между сдачами выручки в банк

Пример расчета:

За 2 квартал организация приобрела за наличные средства сырье и материалы на сумму 1,22 млн рублей.

Расчетный период – 61 рабочий день. Кассир снимает средства со счета 1 раз в 5 рабочих дней. Рассчитаем лимит на следующий квартал.

Лимит кассы = (1 220 000 руб. / 61 дней) х 5 дней = 100 000 рублей.

Как утвердить рассчитанный лимит

Руководителю организации нужно издать приказ об установлении лимита кассы (см. образец в приложении).

Пересматривать лимит кассы организация может с любой периодичностью по мере необходимости.