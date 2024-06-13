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Лимит кассы

Лимит кассы в 2024 году: кому нужен, как утвердить, образцы

Все предприятия обязаны соблюдать кассовую дисциплину, в том числе лимит остатка наличных в кассе. Разберем, как его рассчитать, утвердить и придерживаться, чтобы компанию не оштрафовала налоговая.
Лимит кассы в 2024 году: кому нужен, как утвердить, образцы
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Кто обязан устанавливать лимит кассы

Утверждать лимит обязаны все юридические лица. Исключение предусмотрено только для ИП и организаций-субъектов МСП.

Освобождение от установления лимита для этих категорий бизнеса предусмотрено п. 2 Указаний Банка России от 11.03.2014 № 3210-У.

Если у юридического лица есть обособленные подразделения, то нужно установить отдельные лимиты для головного предприятия и каждого ОП.

Если у обособки приказа об установлении лимита нет, это значит, что лимит равен нулю.

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Что сделать субъекту МСП, чтобы не применять лимит кассы на законных основаниях

Решение нужно зафиксировать в письменной форме: 

  • Если лимит ранее не устанавливался — издать приказ об отказе от установления лимита (см. образец в приложении).

  • Если лимит был установлен, но теперь организация решила его не применять — издать приказ об отмене ранее установленного лимита (см. образец в приложении).

Как рассчитать лимит кассы

В Приложении к Указанию № 3210-У приведено 2 способа расчета  лимита кассы. Организация вправе выбрать любой из них.

Расчет по объему выручки

Лимит рассчитывают по формуле:

Лимит кассы = Наличная выручка за расчетный период / Количество дней в периоде х Количество рабочих дней между сдачами выручки в банк 

Расчетный период бухгалтер устанавливает в рабочих днях, исходя из специфики предприятия.

Этот период не должен превышать 92 дня.

В качестве расчетного периода можно взять:

  • предшествующий период (например, когда лимит на 2 квартал устанавливается на базе выручки, полученной за 1);

  • период, когда выручка бывает максимальной, для сезонных предприятий;

  • аналогичный период прошлого года.

Сдавать выручку в банк нужно не реже, чем один раз в  7 рабочих дней.

Исключение есть только для компаний, которые находятся в удаленной местности. Например, банк расположен в другом населенном пункте, выручку разрешено сдавать не реже, чем раз в 14 рабочих дней

Пример расчета.

Выручка организации за 2 квартал составила 1,83 млн рублей. Бухгалтер рассчитывает лимит кассы на следующий квартал исходя из предшествующего периода.

Расчетный период – 61 рабочий день (во 2 кв. по производственному календарю). Кассир сдает выручку в банк 1 раз в неделю, то есть раз в  5 рабочих дней.

Лимит кассы = (1 830 000 руб. / 61 день) х 5 дней = 150 000 рублей.

Расчет по объему выплат

В этом случае подход аналогичен, только за базу принимают объем наличных выплат, за исключением сумм заработной платы, стипендий и других выплат работникам.

Лимит кассы = Выплаты наличными за расчетный период / Количество дней в периоде х Количество рабочих дней между сдачами выручки в банк 

Пример расчета: 

За 2 квартал организация приобрела за наличные средства сырье и материалы на сумму 1,22 млн рублей.

Расчетный период – 61 рабочий день. Кассир снимает средства со счета 1 раз в 5 рабочих дней. Рассчитаем лимит на следующий квартал.

Лимит кассы = (1 220 000 руб. / 61 дней) х 5 дней = 100 000 рублей.

Как утвердить рассчитанный лимит

Руководителю организации нужно издать приказ об установлении лимита кассы (см. образец в приложении).

Пересматривать лимит кассы организация может с любой периодичностью по мере необходимости.

Как соблюдать установленный лимит

В конце каждого рабочего дня нужно сверять остаток наличных денежных средств в кассе с размером лимита.

Излишек наличных нужно сдать в банк.  

Нарушить это правило можно только в 2 случаях:

  • Превышение допускается в день выдачи зарплаты и еще в течение следующих пяти рабочих дней. Хранить в кассе в эти дни можно зарплату, премии, отпускные, стипендии и прочие средства, предназначенные для расчетов с персоналом по зарплате и выплатам социального характера.

  • Лимит может быть превышен в выходной день, если организация в этот день работает. Сдать излишек можно в ближайший рабочий день.

Штраф за несоблюдение лимита кассы

За несоблюдение лимита кассы организации грозит штраф — до 50 000 руб. (ст. 4.1.2, 15.1 КоАП).

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