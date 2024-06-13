Почему при большом стаже назначили минимальную пенсию, а тем, у кого мало стажа, размер пенсии больше

Очень часто люди, имея большое количество лет страхового стажа, сталкиваются с тем, что им назначают небольшие пенсии или даже ниже, чем у тех людей, у которых стажа гораздо меньше.

Рассмотрим на конкретном примере, почему такое возможно.

Женщина в 2022 году обратилась за назначением пенсии по старости. По ее подсчетам она имела 35 лет стажа. Из них 5 лет учеба в институте, небольшие перерывы на время ухода за детьми и 1,5 года периода получения пособия по безработице.

Ее знакомые при таком же количестве лет стажа получали пенсию по 20 тыс. руб. Поэтому и женщина рассчитывала на такие же выплаты. Но пенсия ей была назначена на уровне прожиточного минимума.

Специалист Социального фонда объяснил, что у женщины оказался очень маленький зарплатный коэффициент и ей не учли стаж работы в кооперативе в 1990 годы и у ИП в 2000 годах, так как за эти периоды нет отчислений страховых взносов.

Как исправить ситуацию

Во-первых, нужно письменно обратиться в Социальный фонд за разъяснением, как рассчитывалась пенсия.

Выяснив, как происходит ваш расчет пенсии, можно приступить к устранению причин, которые отрицательно влияют на размер пенсии.

На основании нашего примера можно предположить:

1. 5 лет учебы в институте СФР не учет, применив формулу расчета пенсии по п. 3 ст. 30 «О трудовых пенсиях». А она не предусматривает включение в общий стаж периодов обучения.

Можно обратиться СФР с отдельным заявлением и запросить расчет пенсии по другой формуле согласно п. 4 ст. 30 закона «О трудовых пенсиях».

Тогда вы сможете сравнить размеры пенсий по двум вариантам и определить, какой для вас будет выгоден.

2. Если ваш зарплатный коэффициент ниже максимального значения — 1,2, то можно представить документы о размере заработка за 60 месяцев подряд за период до 2002 года.

3. Что касается работы в кооперативе до 2002 года. Их можно зачесть в трудовой стаж и повысить пенсию. Как показывает судебная практика, в то время для наемных работников начисление страховых взносов не являлось обязательным условием для включения периода работы в страховой стаж.

4. А вот если работодатель не начислял страховых взносов после 2002 года, то эта проблема не имеет однозначного решения.

Если предприятие действующее, то через суд ее можно обязать сдать в СФР необходимую отчетность.

Сам факт уплаты страховых взносов для расчета пенсии не имеет значения. Главное, чтобы начисления взносов были на лицевом счете работника.

Если такой вариант не подходит, то можно попытаться установить факт начисления страховых взносов на основании данных об официальном заработке работника. Такие случаи встречаются в судебной практике, хоть и не часто.