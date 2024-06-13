Сколько стоит ремонт квартиры в 2024 за квадратный метр

Сейчас на рынке Москвы легко найти сотни обманчивых предложений: одни обещают сделать капитальный ремонт на 60 кв. м за 1 млн. рублей, якобы «по ценам 2017 года», другие задирают цены, будто ремонт делают из золота. В итоге ремонт квартиры превращается в кошмар: скрытые расходы, затягивание сроков и непредсказуемые сметы.

В этой статье сметчики от известной ремонтной компании раскрыли реальную стоимость ремонта квартиры в 2024 году с учетом ситуации на рынке.

Из материала вы узнаете:

Сколько стоит ремонт квартиры в 2024 за кв. м.

Сколько стоит капитальный и косметический ремонт квартиры.

Сколько стоит ремонт квартиры в новостройке.

8 самых дорогих и объемных работ, на которых можно сэкономить до 30%.

Прайс-лист на основные ремонтные работы.

9 факторов, от которых зависит цена ремонта.

Нужен ли вам дизайн-проект.

А в конце статьи расскажем, как быстро и просто самостоятельно рассчитать стоимость ремонта в 2024 году.

Сколько стоит ремонт квартиры в Москве в 2024–2025: цены за квадратный метр

Ремонт DOMEO

Приведем ниже «усредненную» стоимость капитального и косметического ремонта квартиры в Москве без учета затрат на черновые и чистовые материалы.

Сколько стоит капитальный ремонт квартиры

Капремонт квартиры в Москве обходится в 20 000–30 000+ рублей за квадратный метр и выше. В смету нужно еще заложить цену материалов – от 3 600 рублей за кв. метр.

Вид ремонта Тип помещения Цена ремонта, руб Черновые материалы, цена Капитальный ремонт студии Студия от 320 000 до 900 000 от 3 600 руб/кв. метр Капитальный ремонт 1-комнатной квартиры 1-комнатная квартира от 600 000 до 1 350 000 от 3 600 руб/кв. метр Капитальный ремонт 2-комнатной квартиры 2-комнатная квартира от 900 000 до 2 400 000 от 3 600 руб/кв. метр Капитальный ремонт 3-комнатной квартиры 3-комнатная квартира от 1 200 000 до 3 100 000 от 3 600 руб/кв. метр Капитальный ремонт 4-комнатной квартиры 4-комнатная квартира от 1 900 000 до 4 200 000 от 3 600 руб/кв. метр

Вы можете узнать стоимость своего ремонта в онлайн-калькуляторе по ссылке: domeo.ru.

Сколько стоит косметический ремонт квартиры

Косметический и эконом ремонт квартиры в Москве стоит от 5 000 до 12 000 рублей за квадратный метр. Также в смету нужно заложить цену отделочных материалов: от 2 500 рублей за 1 кв. м.

Вид ремонта Тип помещения Цена ремонта, руб Черновые материалы, цена Косметический ремонт студии Студия от 80 000 до 360 000 руб от 2 500 руб/кв. метр Косметический ремонт 1-комнатной квартиры 1-комнатная квартира от 150 000 до 540 000 руб от 2 500 руб/кв. метр Косметический ремонт 2-комнатной квартиры 2-комнатная квартира от 225 000 до 840 000 руб от 2 500 руб/кв. метр Косметический ремонт 3-комнатной квартиры 3-комнатная квартира от 295 000 до 1 140 000 от 2 500 руб/кв. метр Косметический ремонт 4-комнатной квартиры 4-комнатная квартира от 365 000 до 1 500 000 от 2 500 руб/кв. метр

Сколько стоит ремонт квартиры в новостройке

Ремонт квартиры в новостройке «под ключ» без учета материалов составит от 21 000 до 32 000+ рублей за 1 кв. м.

Вид ремонта Тип помещения Цена ремонта Черновые материалы, цена Ремонт студии в новостройке Студия от 336 000 до 1 120 000 руб от 3 600 руб/кв. метр Капитальный ремонт 1-комнатной квартиры 1-комнатная квартира от 630 000 до 1 440 000 руб от 3 600 руб/кв. метр Капитальный ремонт 2-комнатной квартиры 2-комнатная квартира от 945 000 до 2 450 000 руб от 3 600 руб/кв. метр Капитальный ремонт 3-комнатной квартиры 3-комнатная квартира от 1 245 000 до 3 200 000 от 3 600 руб/кв. метр Капитальный ремонт 4-комнатной квартиры 4-комнатная квартира от 1 950 000 до 4 200 000 от 3 600 руб/кв. метр

Сколько стоит ремонт квартиры: цены за квадратный метр

Ремонт DOMEO

Площадь квартиры значительно влияет на стоимость ремонта. Отделать квартиру можно и за 5 000 рублей/кв. метр и за 30 000+ рублей/кв. метр — если выбрать сложный эксклюзивный дизайн и дорогостоящую отделку.

В компании DOMEO средние цены на ремонт такие:

Эконом/косметический ремонт квартиры Простые дизайнерские решения, качественные материалы по доступной цене 5 000–12 000 руб/кв. метр Капитальный ремонт квартиры Сложный дизайн, качественные материалы 12 000–30 000 руб/кв. метр Премиум ремонт квартиры Эксклюзивный сложный дизайн и лучшие стройматериалы от 18 000 руб/кв. метр до бесконечности

Приведем ниже усредненные цены на ремонт квартиры с учетом площади и типа ремонта:

Площадь квартиры Эконом/косметический ремонт квартиры Капитальный ремонт квартиры Премиум ремонт квартиры 30 кв. м 150 000 – 360 000 руб 360 000 – 900 000 руб от 540 000 руб 45 кв. м 225 000 – 540 000 руб 540 000 – 1350 000 руб от 810 000 руб 55 кв. м 275 000 – 660 000 руб 660 000 – 1650 000 руб от 990 000 руб 60 кв. м 300 000 – 720 000 руб 720 000 – 1800 000 руб от 1080 000 руб 70 кв. м 350 000 – 840 000 руб 840 000 – 2100 000 руб от 1260 000 руб 80 кв. м 400 000 – 960 000 руб 960 000 – 2400 000 руб от 1440 000 руб 95 кв. м 475 000 – 1140 000 руб 1140 000 – 2850 000 руб от 1710 000 руб 100 кв. м 500 000 – 1200 000 руб 1200 000 – 3000 000 руб от 1800 000 руб 120 кв. м 600 000 – 1440 000 руб 1440 000 – 3600 000 руб от 2160 000 руб

Рассчитайте стоимость своего ремонта быстро и бесплатно здесь: domeo.ru.

Восемь самых объемных работ в ремонте квартиры

Ремонт DOMEO

Актуальные московские цены на основные работы, за которые переплачивают до 30%, если неправильно планируют бюджет:

Устройство полов. Стоимость обустройства полов в квартире колеблется в пределах от 2500 до 8500 рублей за квадратный метр. Монтаж новых окон ПВХ. Цена варьируется от 18000 до 60000 тысяч рублей за окно. Устройство потолков. Цена отделки потолков начинается от 2500 и достигает 6000 рублей за квадратный метр. Ремонт и установка сантехники. Стоимость установки или ремонт одной единицы сантехники составляет от 5000 и 58000 рублей. Установка электрики и проводки. Расходы на электромонтажные работы составляют от 2500 до 13000 рублей за точку. Ремонт стен. Работы по ремонту стен стоят в пределах от 2500 до 20000 рублей за квадратный метр. Изменение планировки. Снос старых стен обойдется в 200–250 рублей за квадратный метр, а возведение новых перегородок — в 4–5 тысяч рублей за квадратный метр. Работы по утеплению и звукоизоляции. Стоимость обустройства тепло- и звукоизоляции варьируется от 500 до 2500 рублей за квадратных метр.

«Эти виды работ могут обойтись в 70% вашего бюджета на ремонт. Поэтому важно доверить их подрядчику, который не только обеспечит высокое качество, но и предложит выгодные условия при заказе ремонта «под ключ». Точную стоимость работ вы всегда можете рассчитать с помощью бесплатного калькулятора на сайте», — говорит прораб DOMEO Сергей Кривцов.

Прайс-лист на ремонтные работы в квартире в 2024 году

Ремонт DOMEO

Примерные цены на основные ремонтные работы в квартире:

Демонтажные работы:

Демонтаж стяжки 4–6 см: от 495 до 630 руб за кв. метр.

Демонтаж ламината, паркетной доски: от 127 руб за кв. метр.

Демонтаж плитки: от 250 руб за кв. метр.

Снятие обоев: от 170 до 640 руб за кв. метр.

Отбивка штукатурки со стен: от 470 руб за кв. метр.

Демонтаж стен из кирпича: от 880 до 1155 руб за кв. метр.

Демонтаж перегородок: от 570 до 770 руб за кв. метр.

Демонтаж несущих стен из бетона (до 80 см толщиной): от 4950 руб за кв. метр.

Строительство перегородок и отделка поверхностей:

Кладка перегородок из пеноблоков: от 957 руб за кв. метр.

Кладка перегородок из пазогребневых блоков: от 1210 руб за кв. метр.

Устройство перегородок из ГКЛ в 1 или 2 слоя: от 1500 до 1750 руб за кв. метр.

Выравнивание стен и потолков: от 950 до 4000 рублей за кв. метр.

Ремонт и отделка стен и потолков:

Комплексная подготовка стен под окраску (Комфорт): от 1950 руб за кв. метр.

Комплексная подготовка стен под обои (Комфорт): от 1633 руб за кв. метр.

Комплексная подготовка стен под окраску (Премиум): от 4900 руб за кв. метр.

Окраска стен: от 520 до 3000 рублей за кв. метр.

Установка натяжных потолков: от 1000 до 4000 рублей за кв. метр.

Окраска потолков: от 820 до 3500 рублей за кв. метр.

Облицовка стен плиткой: от 2500 руб за кв. метр.

Облицовка стен керамогранитом: от 2930 руб за кв. метр.

Укладка стяжки и напольного покрытия:

Устройство стяжки по маякам до 4 см: от 540 руб за кв. метр.

Устройство стяжки по маякам до 6 см: от 935 руб за кв. метр.

Устройство стяжки по маякам от 6 см: от 1045 руб за кв. метр.

Устройство наливных полов до 3 см: от 528 руб за кв. метр.

Устройство «сухой стяжки» по технологии «Кнауф-суперпол»: от 1595 руб за кв. метр.

Отделка паркетом: от 2000 до 5000 рублей за кв. метр.

Укладка коврового покрытия: от 1000 до 3500 рублей за кв. метр.

Укладка ламината: от 600 до 1500 рублей за кв. метр.

Облицовка керамической плиткой пола 600х600: от 2020 за кв. метр.

Облицовка керамогранитом: от 2970 руб за кв. метр.

Сантехнические работы:

Монтаж радиаторов без переварки труб: от 3850 руб за единицу.

Монтаж напольных конвекторов: от 6435 руб за м/п.

Установка ванны: от 4950 руб за единицу.

Монтаж раковины: от 1000 до 10000 рублей за единицу.

Установка душевой кабины: от 13000 до 35000 рублей за единицу.

Установка унитаза: от 1000 до 15000 рублей за единицу.

Электромонтаж:

Штробление бетонных ненесущих стен под кабель: от 605 руб за м/п.

Штробление кирпичных/гипсолитовых, пеноблочных стен: от 418 за м/п.

Высверливание чаш под подрозетники: от 385 до 605 руб за штуку.

Установка новой электрики и проводки: от 2500 до 13000 рублей за точку.

Установка дверей:

Монтаж и установка дверей: от 5000 до 25000+ рублей за единицу.

Эти цифры помогут оценить бюджет и определить, какие работы можно выполнить самостоятельно, а для каких лучше привлечь профессионалов.

Что влияет на стоимость ремонта в квартире

Ремонт DOMEO

При составлении сметы на ремонт в квартире учитывайте следующие факторы:

Изменение планировки и демонтажные работы. Перепланировка увеличивает расходы из-за демонтажа внутренних стен, возведения новых, обустройства ниш и т. д. Кроме того, любые масштабные изменения нужно согласовать в БТИ. Соответственно заплатить за работу проектировщиков, инженеров. Сроки ремонтных работ. Сокращение сроков ремонта квартиры приводит к повышению расходов. Как минимум подрядчику нужно задействовать больше человек на объекте, чтобы успеть сделать ремонт в ограниченные сроки. Класс отделки квартиры. От простого «эконом» до премиум-класса. Цены могут варьироваться от 5 000 до более чем 30 000 рублей за квадратный метр. Расценки на работы подрядчика. Величина оплаты зависит от сложности и качества ремонтных работ. Создание дизайн-проекта. Профессиональное дизайн-проектирование повышает общую стоимость ремонта на 15–20%. Цена строительно-отделочных материалов. Варьируется в зависимости от качества и бренда используемых материалов. Тип ремонта в квартире. Капитальный, косметический, дизайнерский — расценки на каждый вид ремонта различаются. Площадь жилья. Ремонт в больших квартирах требует больше материалов и трудозатрат, что увеличивает стоимость в пересчете на квадратный метр. Дополнительные траты. Включают подвоз и подъем материалов на этаж, вывоз строительного мусора и установку мебельных гарнитуров встроенного типа.

«Важный момент: когда подрядчик ремонтных работ в квартире изучил проект и провел измерения, он должен четко рассчитать и зафиксировать смету в договоре. Когда речь идет о затратах на материалы, часто применяют практику оплаты по чекам или актам закупок. Однако это усложняет контроль расходов. Лучше всего закрепить стоимость материалов в договоре, предусмотрев возможность колебания цен не более чем на 9–10%. В случае, если стоимость отделочных материалов превысит этот порог, вам не придется оплачивать разницу», — советует прораб DOMEO Романов Владимир.

Платить ли 20% бюджета за дизайн-проект

Дизайнер компании DOMEO

Возможно ли обойтись без профессионального дизайн-проекта? Да, но это зачастую приводит к лишним расходам и затягиванию сроков ремонта.

Вот почему: дизайн-проект формирует не только внешний облик интерьера, но и прорабатывает технические планы, необходимые для правильного выполнения работ. Проект помогает избежать ненужных расходов и выдержать сроки ремонта.

При его разработке учитываются:

Выбор стиля и материалов. Дизайнер вместе с клиентом определяют, какие материалы будут использоваться для отделки, а также в какой стиле будет выполнен интерьер.

Замена окон и дверей. Менять ли оконные и дверные конструкции? Этот вопрос нужно решить на раннем этапе, чтобы согласовать общую концепцию дизайна.

Перепланировка. Дизайнер разрабатывает планировочное решение по информации из плана БТИ и других документов.

Монтаж электрики. Определяется размещение светильников и розеток в квартире.

Установка сантехники и коммуникаций. Планируется точное расположение сантехники и коммуникаций.

Раскладка напольных покрытий в комнатах, варианты отделки стен, потолков, расстановка мебели.

«Детально проработанный дизайн-проект дает возможность точно рассчитать количество материалов и составить подробную смету для каждого этапа ремонта в квартире», — утверждает дизайнер DOMEO Юлия Бортневская.

Рекомендации прорабов и дизайнеров по квартирному ремонту

Прорабы компании DOMEO

«Черновая отделка — это фундамент качественного ремонта, и на ней экономить нельзя. Цены на эти материалы обычно предсказуемы и стабильны. Чтобы сократить расходы, не теряя в качестве, стоит рассмотреть комплексный ремонт. Обращаясь к проверенным подрядчикам, можно получить скидки до 15–20% за объем работы», — советует прораб DOMEO Алексей Васько.

«Хотите сэкономить — не делайте ремонт в сжатые сроки! Тут действует простое правило: чем быстрее хотите закончить ремонт в квартире, тем больше денег на него потребуется. Не ставьте подрядчику дедлайн в 1 месяц, особенно на капитальный ремонт — это не реальные сроки. Делайте размерено и строго по заранее составленной смете. В среднем на капремонт в однушке потребуется — 60–70 дней, в двушке — 90–100 дней, а в трешке — 100–120 дней», — советует прораб DOMEO Дмитрий Рожков.

«При ремонте в квартире начните с демонтажа, особенно если планируются изменения в планировке. Все работы должны быть согласованы с БТИ. Первым делом создавайте ниши, расширяйте проемы, возводите перегородки и меняйте окна и двери. Это важный этап, который подготовит пространство к следующим этапам работ. Такой метод позволяет плавно перейти к черновой и, в дальнейшем, чистовой отделке», — советует прораб DOMEO Максим Сомов.

«Не стоит недооценивать профессиональный дизайн-проект, думая, что это просто красивые картинки. Это фундамент ремонта. Дизайн-проект включает детальные чертежи, планы монтажа инженерных систем, схемы укладки материалов и точные размеры. Он служит дорожной картой для строителей и точной основой для составления сметы. Инвестиции в проект — это инвестиции в качество и предсказуемость ремонта», — считает дизайнер DOMEO Ирина Кумскова.

«При выборе материалов для отделки важно избегать лишних трат на бренд. Да, брендовая продукция часто высокого качества, но наценка может достигать 20–25%. Оптимизировать бюджет можно, выбрав альтернативы, которые зачастую стоят в 3–4 раза дешевле и при этом предлагают сопоставимое качество. У нас в DOMEO материалы закупают оптом у дистрибьюторов по скидке 10%, материалы хранятся на собственном складе — более 18 000 позиций и все по выгодной цене. Экономим клиенту до 20% бюджета», — советует прораб DOMEO Александр Кристин.

Мастера и дизайнеры DOMEO помогли подготовить этот материал. Вы можете бесплатно рассчитать смету ремонта в квартире, перейдя по ссылке: domeo.ru.

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