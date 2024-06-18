Громкие изменения законодательства, резервы отпусков, КЭДО, мотивация персонала, квалификационные экзамены. Обзор мероприятий с 17 по 30 июня

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18 июня Резервы отпусков для государственных учреждений
Время: c 08:30 до 10:30
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Программа мероприятия:
1. Настройка формирования оценочных обязательств (резервов)
2. Расчет текущей суммы отчислений оценочных обязательств (резервов) за месяц.
3. Отражение резерва в бухгалтерском учете.
4. Проверка достоверности оценочных обязательств (резервов).
5. Ответы на вопросы.
19 июня Внутренние источники эффективности бизнеса в условиях дефицита персонала: оргструктура, мотивация
Время: c 10:00 до 12:00
Формат: офлайн, Москва, Земляной Вал, 68/18, стр. 3
Стоимость: бесплатно
Программа мероприятия:
1. Организационная структура, распределение полномочий и ответственности.
2. Система материального премирования на основе KPI.
3. Мотивация ключевых для бизнеса руководителей программой «Золотой легион».
4. Оценка и ротация персонала по методу DISC.
19 июня Громкие изменения второго полугодия 2024 года
Время: 11:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Программа мероприятия:
1. Кадровые дела: реестры воинского учета и повесток, новая методика проведения СОУТ, квоты на трудоустройство для инвалидов и др.
2. Расчеты с персоналом: сверхурочная работа, бесплатное питание для работников вредных производств.
3. НДС: подтверждение ставки при экспорте, отмена льготного НДС (в международных перевозках, при продаже серебра в слитках) и др.
4. Представительство: окончательный переход на МЧД.
5. Маркировка: велосипеды, БАДы, безалкогольное пиво, ветеринарные препараты, растительные масла, корм для животных, прослеживаемость партий молочной продукции, маркировка молочки для фермеров и др.
6. Касса: изменения в порядке ведения кассовых операций.
7. Изменения в регулировании отраслей: для производителей алкоголя, таксистов, художников-ювелиров (а также организаций и ИП, проводящих операции с драгоценными металлами), операторов связи и их абонентов, гостиниц, международных грузоперевозчиков, инструкторов-проводников, банков ("антифрод"), международных групп компаний и др.
8. Заканчивается срок: моратория на пени с положительным сальдо ЕНС, моратория на плановые надзорные проверки российских IT-компаний, льготной ставки по налогу на прибыль для IT-отрасли, льготного учета доходов в виде найденных при инвентаризации РИД, ограничений оборота наличной валюты, ограничений на денежные переводы за рубеж, валютных ограничений по сделкам, заочных собраний участников АО и ООО и др.
9. Личная бухгалтерия: НДФЛ с банковского вклада, ГОСТ для услуг нянь, семейная и льготная ипотека и др.
20 июня Как бухгалтерам расти в доходе: секреты от Авито Услуг и Контур.Экстерна
Время: c 10:00 до 11:30
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Программа мероприятия:
1. Как бухгалтеру начать работать на Авито Услугах.
2. Как поднять объявление в топ поиска.
3. Инструменты Авито Услуг для продвижения бухгалтерских услуг.
4. Как Контур.Экстерн экономит время бухгалтера.
5. Увеличение заработка за счёт оптимизации работы.
20 июня От бумеров до зумеров: КЭДО на производстве с учетом теории поколений
Время: c 11:00 до 12:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Программа мероприятия:
1. Зачем предприятию переходить на электронный кадровый документооборот и как это сделать с наименьшими усилиями.
2. Как выбрать систему КЭДО с учетом особенностей производства.
3. Зачем делить сотрудников на бумеров, миллениалов и зумеров при внедрении КЭДО.
4. Как работать с кадровыми документами в электронном виде в течение всего жизненного цикла сотрудника.
5. Почему важно заранее обучить сотрудников работе в новой системе КЭДО.
20 июня Расскажем про изменения в списании крепкого алкоголя
Время: 13:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Программа мероприятия:
1. Продажа порции «чистого» крепкого алкоголя на кассе.
2. Порционное использование крепкого алкоголя в коктейле или блюде.
3. Продажа целой бутылки.
21 июня — 24 июня Международные квалификационные экзамены CPА. Очно или дистанционно. Сертификат
Время: c 10:00 до 22:00
Формат: онлайн + офлайн, Москва, Пыжевский переулок, 7, эт. 1, oф. 2
Стоимость: 6 714 рублей
Программа мероприятия:
1. 21 июня 2024 – Налоги РФ/Финансовый менеджмент.
2. 22 июня 2024 – Управленческий учет 1 / Аудит (ISA).
3. 23 июня 2024 – Финансовый учет и отчетность 1 (МСФО)/ Управленческий учет-2.
4. 24 июня 2024 – Право РФ (Базовый уровень)/ Финансовый учет-2 (МСФО).
25 июня Самозанятость: возможности и риски
Время: c 10:00 до 17:00
Формат: онлайн + офлайн, Москва, Пыжевский переулок, 7, эт. 1, oф. 2
Стоимость: 7 200 рублей
Программа мероприятия:
нормативно-правовое регулирование самозанятости;
критерии признания отношений трудовыми;
договор с самозанятым, возможности, снижение рисков;
поведение самозанятого при заключении и расторжении договора, снижение рисков;
судебная практика в спорах с самозанятыми;
прохождение контрольно-надзорных проверок при привлечении самозанятых;
самозанятый в качестве плательщика страховых взносов.
25 июня Изменения законодательства во II полугодии: к чему готовиться бухгалтеру
Время: c 10:00 до 11:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Программа мероприятия:
1. Важные новации, которые бухгалтер должен применять в 2024 году.
2. Что важно знать про камеральные проверки, чтобы не допустить ошибок и избежать конфликтов с проверяющими.
3. Какие изменения планируются во II квартале 2024 года.
26 июня Соответствие юридической структуры текущему времени. Актуальные тенденции
Время: c 10:00 до 11:30
Формат: офлайн, Москва, Пыжевский переулок, 7, эт. 1, oф. 2
Стоимость: бесплатно
Программа мероприятия:
1. Насколько юридическая структура соответствует текущему времени.
2. На какие факторы в структуре необходимо обращать внимание.
3. Какие существуют тенденции и риски.
4. Примеры из практики.
5. Возможности и способы минимизации рисков.
6. Ответы на вопросы.
26 июня Быть или не быть: внутренний электронный документооборот для МСБ
Время: c 11:00 до 12:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Программа мероприятия:
1. Особенности внутреннего электронного документооборота в небольших организациях.
2. Анализ отличия в работе с бумажными и электронными документами.
3. Кейсы.
4. Подарим каждому участнику чек-лист по выбору оптимальной системы электронного документооборота.
27 июня Честный разговор о КЭДО: интервью в прямом эфире
Время: c 11:00 до 12:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Программа мероприятия:
1. Законодательные основы и нормативные ограничения КЭДО.
2. Судебная практика по теме КЭДО
3. Частые ошибки компаний при внедрении систем КЭДО и то, как их избежать
4. Развитие электронного кадрового документооборота в России.
29 июня — 30 июня Ясная конференция для бухгалтеров в Петербурге
Время: c 11:00 до 21:00
Формат: офлайн, Санкт-Петербург, Малая Морская , 24
Стоимость: 25 000 рублей
Программа мероприятия:
1. Какие навыки нужны для ведения бухгалтерского бизнеса.
2. Как построить собственную сеть, которая ведет клиентов.
3. Кинетика тела и невербальные сигналы для создания имиджа.
4. Как выстраивать эффективные коммуникации и внедряться в нужное сообщество.
5. Как построить прибыльное бухагенство.
6. Где брать кадры для развития бизнеса.
Все мероприятия для бухгалтера, кадровика, директора, предпринимателя и других специалистов — ищите в разделе Мероприятия.
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