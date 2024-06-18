Громкие изменения законодательства, резервы отпусков, КЭДО, мотивация персонала, квалификационные экзамены. Обзор мероприятий с 17 по 30 июня

Время: 11:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа мероприятия:

1. Кадровые дела: реестры воинского учета и повесток, новая методика проведения СОУТ, квоты на трудоустройство для инвалидов и др.

2. Расчеты с персоналом: сверхурочная работа, бесплатное питание для работников вредных производств.

3. НДС: подтверждение ставки при экспорте, отмена льготного НДС (в международных перевозках, при продаже серебра в слитках) и др.

4. Представительство: окончательный переход на МЧД.

5. Маркировка: велосипеды, БАДы, безалкогольное пиво, ветеринарные препараты, растительные масла, корм для животных, прослеживаемость партий молочной продукции, маркировка молочки для фермеров и др.

6. Касса: изменения в порядке ведения кассовых операций.

7. Изменения в регулировании отраслей: для производителей алкоголя, таксистов, художников-ювелиров (а также организаций и ИП, проводящих операции с драгоценными металлами), операторов связи и их абонентов, гостиниц, международных грузоперевозчиков, инструкторов-проводников, банков ("антифрод"), международных групп компаний и др.

8. Заканчивается срок: моратория на пени с положительным сальдо ЕНС, моратория на плановые надзорные проверки российских IT-компаний, льготной ставки по налогу на прибыль для IT-отрасли, льготного учета доходов в виде найденных при инвентаризации РИД, ограничений оборота наличной валюты, ограничений на денежные переводы за рубеж, валютных ограничений по сделкам, заочных собраний участников АО и ООО и др.

9. Личная бухгалтерия: НДФЛ с банковского вклада, ГОСТ для услуг нянь, семейная и льготная ипотека и др.

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