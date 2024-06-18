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Вебинары для бухгалтеров

Громкие изменения законодательства, резервы отпусков, КЭДО, мотивация персонала, квалификационные экзамены. Обзор мероприятий с 17 по 30 июня

Подготовили дайджест важных мероприятий для бухгалтеров, кадровиков, руководителей, предпринимателей. Изучайте, записывайтесь, обучайтесь!

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18 июня Резервы отпусков для ﻿государственных учреждений

Время: c 08:30 до 10:30

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа мероприятия:

1. Настройка формирования оценочных обязательств (резервов)

2. Расчет текущей суммы отчислений оценочных обязательств (резервов) за месяц.

3. Отражение резерва в бухгалтерском учете.

4. Проверка достоверности оценочных обязательств (резервов).

5. Ответы на вопросы.

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19 июня Внутренние источники эффективности бизнеса в условиях дефицита персонала: оргструктура, мотивация

Время: c 10:00 до 12:00

Формат: офлайн, Москва, Земляной Вал, 68/18, стр. 3

Стоимость: бесплатно

Программа мероприятия:

1. Организационная структура, распределение полномочий и ответственности.

2. Система материального премирования на основе KPI.

3. Мотивация ключевых для бизнеса руководителей программой «Золотой легион».

4. Оценка и ротация персонала по методу DISC.

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19 июня Громкие изменения второго полугодия 2024 года

Время: 11:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа мероприятия:

1. Кадровые дела: реестры воинского учета и повесток, новая методика проведения СОУТ, квоты на трудоустройство для инвалидов и др.

2. Расчеты с персоналом: сверхурочная работа, бесплатное питание для работников вредных производств.

3. НДС: подтверждение ставки при экспорте, отмена льготного НДС (в международных перевозках, при продаже серебра в слитках) и др.

4. Представительство: окончательный переход на МЧД.

5. Маркировка: велосипеды, БАДы, безалкогольное пиво, ветеринарные препараты, растительные масла, корм для животных, прослеживаемость партий молочной продукции, маркировка молочки для фермеров и др.

6. Касса: изменения в порядке ведения кассовых операций.

7. Изменения в регулировании отраслей: для производителей алкоголя, таксистов, художников-ювелиров (а также организаций и ИП, проводящих операции с драгоценными металлами), операторов связи и их абонентов, гостиниц, международных грузоперевозчиков, инструкторов-проводников, банков ("антифрод"), международных групп компаний и др.

8. Заканчивается срок: моратория на пени с положительным сальдо ЕНС, моратория на плановые надзорные проверки российских IT-компаний, льготной ставки по налогу на прибыль для IT-отрасли, льготного учета доходов в виде найденных при инвентаризации РИД, ограничений оборота наличной валюты, ограничений на денежные переводы за рубеж, валютных ограничений по сделкам, заочных собраний участников АО и ООО и др.

9. Личная бухгалтерия: НДФЛ с банковского вклада, ГОСТ для услуг нянь, семейная и льготная ипотека и др.

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20 июня Как бухгалтерам расти в доходе: секреты от Авито Услуг и Контур.Экстерна

Время: c 10:00 до 11:30

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа мероприятия:

1. Как бухгалтеру начать работать на Авито Услугах.

2. Как поднять объявление в топ поиска.

3. Инструменты Авито Услуг для продвижения бухгалтерских услуг.

4. Как Контур.Экстерн экономит время бухгалтера.

5. Увеличение заработка за счёт оптимизации работы.

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20 июня От бумеров до зумеров: КЭДО на производстве с учетом теории поколений

Время: c 11:00 до 12:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа мероприятия:

1. Зачем предприятию переходить на электронный кадровый документооборот и как это сделать с наименьшими усилиями.

2. Как выбрать систему КЭДО с учетом особенностей производства.

3. Зачем делить сотрудников на бумеров, миллениалов и зумеров при внедрении КЭДО.

4. Как работать с кадровыми документами в электронном виде в течение всего жизненного цикла сотрудника.

5. Почему важно заранее обучить сотрудников работе в новой системе КЭДО.

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20 июня Расскажем про изменения в списании крепкого алкоголя

Время: 13:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа мероприятия:

1. Продажа порции «чистого» крепкого алкоголя на кассе.

2. Порционное использование крепкого алкоголя в коктейле или блюде.

3. Продажа целой бутылки.

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21 июня — 24 июня Международные квалификационные экзамены CPА. Очно или дистанционно. Сертификат

Время: c 10:00 до 22:00

Формат: онлайн + офлайн, Москва, Пыжевский переулок, 7, эт. 1, oф. 2

Стоимость: 6 714 рублей

Программа мероприятия:

1. 21 июня 2024 – Налоги РФ/Финансовый менеджмент.

2. 22 июня 2024 – Управленческий учет 1 / Аудит (ISA).

3. 23 июня 2024 – Финансовый учет и отчетность 1 (МСФО)/ Управленческий учет-2.

4. 24 июня 2024 – Право РФ (Базовый уровень)/ Финансовый учет-2 (МСФО).

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25 июня Самозанятость: возможности и риски

Время: c 10:00 до 17:00

Формат: онлайн + офлайн, Москва, Пыжевский переулок, 7, эт. 1, oф. 2

Стоимость: 7 200 рублей

Программа мероприятия:

  • нормативно-правовое регулирование самозанятости;

  • критерии признания отношений трудовыми;

  • договор с самозанятым, возможности, снижение рисков;

  • поведение самозанятого при заключении и расторжении договора, снижение рисков;

  • судебная практика в спорах с самозанятыми;

  • прохождение контрольно-надзорных проверок при привлечении самозанятых;

  • самозанятый в качестве плательщика страховых взносов.

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25 июня Изменения законодательства во II полугодии: к чему готовиться бухгалтеру

Время: c 10:00 до 11:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа мероприятия:

1. Важные новации, которые бухгалтер должен применять в 2024 году.

2. Что важно знать про камеральные проверки, чтобы не допустить ошибок и избежать конфликтов с проверяющими.

3. Какие изменения планируются во II квартале 2024 года.

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26 июня Соответствие юридической структуры текущему времени. Актуальные тенденции

Время: c 10:00 до 11:30

Формат: офлайн, Москва, Пыжевский переулок, 7, эт. 1, oф. 2

Стоимость: бесплатно

Программа мероприятия:

1. Насколько юридическая структура соответствует текущему времени.

2. На какие факторы в структуре необходимо обращать внимание.

3. Какие существуют тенденции и риски.

4. Примеры из практики.

5. Возможности и способы минимизации рисков.

6. Ответы на вопросы.

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26 июня Быть или не быть: внутренний электронный документооборот для МСБ

Время: c 11:00 до 12:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа мероприятия:

1. Особенности внутреннего электронного документооборота в небольших организациях.

2. Анализ отличия в работе с бумажными и электронными документами.

3. Кейсы.

4. Подарим каждому участнику чек-лист по выбору оптимальной системы электронного документооборота.

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27 июня Честный разговор о КЭДО: интервью в прямом эфире

Время: c 11:00 до 12:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа мероприятия:

1. Законодательные основы и нормативные ограничения КЭДО.

2. Судебная практика по теме КЭДО

3. Частые ошибки компаний при внедрении систем КЭДО и то, как их избежать

4. Развитие электронного кадрового документооборота в России.

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29 июня — 30 июня Ясная конференция для бухгалтеров в Петербурге

Время: c 11:00 до 21:00

Формат: офлайн, Санкт-Петербург, Малая Морская , 24

Стоимость: 25 000 рублей

Программа мероприятия:

1. Какие навыки нужны для ведения бухгалтерского бизнеса.

2. Как построить собственную сеть, которая ведет клиентов.

3. Кинетика тела и невербальные сигналы для создания имиджа.

4. Как выстраивать эффективные коммуникации и внедряться в нужное сообщество.

5. Как построить прибыльное бухагенство.

6. Где брать кадры для развития бизнеса.

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