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Камеральные налоговые проверки

Как отказать в запросе пояснений по камеральной проверке, если прошло три месяца со сдачи отчетности: формулировка

Камеральная проверка — важный инструмент налогового контроля, позволяющий выявить возможные нарушения в представленной отчетности. Как ответить налоговикам, если срок запроса пояснений по НК уже прошел?
Как отказать в запросе пояснений по камеральной проверке, если прошло три месяца со сдачи отчетности: формулировка
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

По общему правилу, срок проведения такой проверки составляет 3 месяца со дня подачи отчета.

Однако для декларации по НДС установлен сокращенный срок — 2 месяца, который может быть продлен до 3 месяцев при обнаружении признаков нарушений.

Важно отметить, что требования налоговых органов о предоставлении пояснений или документов, направленные по истечении трехмесячного срока, признаются незаконными, что подтверждается позицией Пленума ВАС РФ (п. 27 постановления Пленума ВАС от 30.07.2013 № 57)

Налогоплательщики вправе не исполнять такие требования, а полученные на их основании сведения не могут быть использованы в налоговых спорах (подп. 11 п. 1 ст. 21 НК).

Если компания получила запрос о представлении пояснений после истечения срока камеральной проверки, она может отказать в их предоставлении, сославшись на нормы законодательства и разъяснения контролирующих органов.

Примерная формулировка отказа:

«В ответ на ваше требование ООО «Вика» информирует, что согласно п. 2 ст. 88 НК камеральная проверка проводится в пределах 3 месяцев со дня представления декларации без возможности продления. Таким образом, требования, направленные за пределами данного срока, являются неправомерными и не влекут обязанности по их исполнению, что находит отражение в письмах Минфина, ФНС и сложившейся судебной практике (письма Минфина от 18.02.2009 № 03-02-07/1-75, ФНС от 22.08.2014 № СА-4-7/16692, п. 27 Постановления Пленума ВАС от 30.07.2013 № 57)».

Понимание сроков камеральной проверки и своих прав позволит налогоплательщикам эффективно отстаивать свои интересы при взаимодействии с налоговыми органами.

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