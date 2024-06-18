Как отказать в запросе пояснений по камеральной проверке, если прошло три месяца со сдачи отчетности: формулировка

Камеральная проверка — важный инструмент налогового контроля, позволяющий выявить возможные нарушения в представленной отчетности. Как ответить налоговикам, если срок запроса пояснений по НК уже прошел?

По общему правилу, срок проведения такой проверки составляет 3 месяца со дня подачи отчета.

Однако для декларации по НДС установлен сокращенный срок — 2 месяца, который может быть продлен до 3 месяцев при обнаружении признаков нарушений.

Важно отметить, что требования налоговых органов о предоставлении пояснений или документов, направленные по истечении трехмесячного срока, признаются незаконными, что подтверждается позицией Пленума ВАС РФ (п. 27 постановления Пленума ВАС от 30.07.2013 № 57)

Налогоплательщики вправе не исполнять такие требования, а полученные на их основании сведения не могут быть использованы в налоговых спорах (подп. 11 п. 1 ст. 21 НК).

Если компания получила запрос о представлении пояснений после истечения срока камеральной проверки, она может отказать в их предоставлении, сославшись на нормы законодательства и разъяснения контролирующих органов.

Примерная формулировка отказа:

Понимание сроков камеральной проверки и своих прав позволит налогоплательщикам эффективно отстаивать свои интересы при взаимодействии с налоговыми органами.