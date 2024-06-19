Можно ли купить ПО за границей для ООО с личной карты сотрудника

У многих компаний сегодня возникают проблемы при расчетах с иностранными юридическими лицами. Можно ли оплатить импортное ПО через сотрудника с его личной карты?

С точки зрения валютного законодательства операции по приобретению программного обеспечения через сотрудника у иностранной организации незаконны.

В статье 14 Закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» указано, что резиденты вправе без ограничений открывать в уполномоченных банках банковские счета (банковские вклады) в иностранной валюте, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.

Если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, расчеты при осуществлении валютных операций производятся юридическими лицами — резидентами через банковские счета в уполномоченных банках, порядок открытия и ведения которых устанавливается ЦБ, а также переводами электронных денежных средств.

При этом расчеты между юридическими лицами и оплате программного обеспечения через подотчетное лицо электронными средствами не предусмотрены.

Валютные операции через подотчетника организация может совершать только в отношении командировочных и иных подобных расходов.

Поэтому при оплате электронной программы расчетные операции через подотчетное лицо провести нельзя.