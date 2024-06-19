Подготовка к открытию магазина в ТЦ: инструкция для арендатора

Представим, что предприниматель уже выбрал торговый центр для своего магазина. Что дальше? Как подготовить магазин к открытию? Как оптимизировать расходы на ремонт? Какие документы и разрешения потребуются для проведения работ? И как при этом не нарваться на штрафы?

Об этом рассказала директор по маркетингу и рекламе ТК «Савёловский» Евгения Бояринцева.

Особенности ремонта торговой точки в ТЦ

В ТЦ ремонт связан со множеством требований, длительными согласованиями и сжатыми сроками.

Сложность и стоимость работ определяются техническими требованиями администрации ТЦ, состоянием объекта после предыдущих арендаторов, конструктивными и планировочными решениями для будущего магазина.

В зависимости от уровня торгового центра различаются требования к проведению работ, используемым материалам, внешнему виду и внутреннему оформлению помещения, которое вы арендуете. Поэтому рекомендуется заранее разработать план и оценить последовательность предстоящих ремонтных мероприятий.

Шаг 1 — договор с ТЦ

Прежде чем начать работу, каждый арендатор заключают с торговым центром договор, в котором оговариваются многие аспекты сотрудничества: арендная плата, кредитные каникулы, реклама и маркетинг, и, кончено, там указывается само помещение и условия по его ремонту.

В арендном договоре необходимо указывать характеристики помещения, включая экспликацию (пояснение к архитектурному проекту, эскизу), обмеры и описание текущего состояния ремонта (если имеется).

Если площадь сдается вместе с ремонтом, то необходимо указывать материал отделки пола, стен и потолка. При выявлении видимых недостатков составляется акт.

Если помещение сдается без ремонта, то стоимость его выполнения может быть разделена между арендатором и арендодателем по договоренности, однако устранение естественного износа ложится на арендатора.

Арендатор может самостоятельно выполнить определенные работы, например, покрасить стены, однако другие виды работ могут выполняться только технической службой торгового центра или профильными специалистами. В таких случаях арендатору требуется специальное разрешение для проведения работ.

Шаг 2 — приемка помещения

Перед началом работы арендатор принимает торговое помещение у ТЦ. К этому вопросу нужно подойти серьезно, и лучше пригласить для оценки торговой площадки профессионального строителя, который сделает экспертизу.

Почему это важно? Дело в том, что в ходе эксплуатации помещения могут «всплыть» скрытые дефекты: например, ранее был залив помещения, и когда туда завезли оборудование, полы вздулись, но и ТЦ, и арендатор в этом случае имеют на руках акт приемки-передачи помещения в надлежащем состоянии.

Тогда причины и происхождение таких дефектов определит только экспертиза, что дорого и долго. Чтобы не попасть в такую неприятную ситуацию, нужна экспертная оценка профессионального строителя.

Еще один важный момент, который нужно учитывать и обсуждать с руководством ТЦ при приемке помещения, это коммунальные услуги и дополнительные платежи, например: электричество, подача и водоотведение или оплата вашей парковки.

Если вы принимаете помещение с торговым оборудованием, то в первую очередь проведите визуальный осмотр на наличие сколов, поломок, мест и способов крепления. Обязательно уточните, какая допустимая масса нагрузки на полки или стеллажи.

Важно узнать, из каких материалов стена, к которой крепится навесное оборудование, чтобы избежать деформации или падения на покупателя. Обговорите с ТЦ, какой износ будет допустимым, как вы компенсируете дефекты в случае появления таковых.

Второй важный момент: нужно понять — сможете ли вы (при необходимости) забрендировать торговое оборудование, либо разместить на нем таблички с размерными рядами, например. Уточните, можете ли вы это делать, и если да, то как.

Шаг 3 — согласование работ с ТЦ

Если ремонт предполагается делать своими силами, то нужно согласовать со службами ТЦ: дизайн-проект, проектно-конструкторскую документацию, электропроект, план расстановки мебели и оборудования, а также предоставить подрядчику все технические требования торгового центра. У всех сотрудников, которые будут проводить работы, должны быть документы и разрешения, например: высотные работы, допуски по электрике.

Обязательным этапом перед проведением работ является инструктаж, который проводится в технических или инженерных службах комплексов. Сюда обязательно входит и пожарная безопасность.

И еще один важный момент — на этапе проектирования магазина надо запланировать интерьерные рекламные и информационные места, как правило, они входят в общий проект магазина, в том числе и оформление входной группы. Важно делать это на этапе проектирования, чтобы обеспечить для них несущий конструктив или точку электроподключения.

Шаг 4 — ремонтные работы

Есть два варианта ремонта: предприниматель может провести его самостоятельно или воспользоваться услугами технической службы торгового комплекса. Выбор зависит от конкретного помещения и потребностей арендатора.

Крупные бренды могут объединять несколько магазинов, занимать несколько этажей, строить лестницы и так далее. У сетевых магазинов всегда есть своя команда, от архитекторов до строителей. Маленьким магазинам мы рекомендуем использовать ресурсы технической службы торгового комплекса.

Важно! Обязательно посчитайте стоимость ремонта в двух форматах: своими силами и силами ТЦ, а потом уже принимайте решение. По моему опыту, если ремонт делает техслужба ТЦ, то это выходит дешевле. Объясню почему.

Преимущества ремонта силами ТЦ

1. ТЦ приобретает строительные материалы большими объемами по оптовой цене, поэтому для арендатора они могут оказаться дешевле, чем при самостоятельной закупке.

2. У ТЦ своя доставка и разгрузка. Это удобно, ведь арендатору не нужно самому везти стройматериалы и отдельно оплачивать доставку.

3. У технической службы ТЦ уже есть все допуски для работ с электрикой, для работ на высоте и т. д. Получить такие допуски можно, пройдя специальное обучение и заплатив за это деньги. Специалисты, у которых нет разрешений, стоят дешевле, но на объект допущены не будут. Все это дополнительные вопросы, которые придется контролировать и решать арендатору.

4. У ТЦ есть все необходимые разрешения на труд, регистрации и патенты для иностранных граждан. Если предприниматель нанимает рабочих, и окажется, что у них нет разрешения на работу, это может быть наказуемо.

Штрафы не маленькие: для граждан — до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч рублей, для юрлиц и ИП — до 800 тысяч рублей. Либо деятельность предприятия может быть приостановлена на срок от 14 до 90 суток.

5. Не нужно согласовывать время работ и переплачивать за ночные коэффициенты. Торговый центр проводит работы тогда, когда ему это удобно. Если же привлекаются сторонние подрядчики, то, скорее всего, все пыльные, шумные, пахнущие работы ТЦ попросит делать ночью, а все ночные работы идут с коэффициентом х2! Делать работы в выходные тоже нельзя, потому что в выходные ТЦ открыт.

Также нужно учитывать, что соседний арендатор может пожаловаться на неприятный запах. Техслужба ТЦ в таком случае дополнительно установит вытяжку.

Если же арендатор красит сам, ему придется решать проблему самостоятельно, и возможно, прекращать работы. Кроме того, он может нарваться на штраф, ведь неприятный запах вызывает аллергию, отравление и «отпугивает» потенциальных клиентов, в результате чего соседи теряют деньги.

6. У ТЦ есть все необходимые документы и сертификаты на материалы, которые касаются экологичности, пожарной безопасности и т. д. Арендатору придется самому собирать эти стопки документов, если он делает ремонт своими силами.

7. Вывоз мусора. При любом ремонте возникает большое количество отходов. Их нужно кому-то вывозить — намного проще, если это будет делать ТЦ. Допустим, при вывозе мусора от него остается грязный след — естественно, арендатору необходимо будет очень оперативно привести места общего пользования в идеальный порядок.

8. Если арендатор делает ремонт силами ТЦ, то он может дополнительно обговорить скидку на аренду на первый месяц. В случае, когда ремонт предстоит длительный, то можно обсуждать увеличенные арендные каникулы.

Таким образом, перед началом ремонтных работ необходимо провести тщательную оценку затрат. Рекомендую запрашивать сметы от торгового комплекса, а также у двух-трех сторонних компаний.

Это позволит иметь несколько вариантов и сравнить предложения разных поставщиков. Предложите ТЦ взять среднее арифметическое и найти компромиссное решение, которое будет устраивать обе стороны.

Такой подход будет правильным. У меня был опыт, когда я выслала смету на рекламное оформление арендатору, а он через пару минут ответил «дорого». Вести себя нужно по-деловому и вежливо. И если вы делаете вывод «дорого», то я полагаю, что вы сравнили два абсолютно одинаковых по материалам, габаритам и объему работ предложения. Многие арендаторы не вникают в такие «мелочи».

Пример: мы рассчитывали стоимость оформления вывески на фризе магазина с объемными буквами. В смету были включены разработка дизайн-проекта, изготовление и монтаж букв, гарантия два года на изделие и работы, а также проектно-конструкторская документация и электропроект. В итоге получилось около 50 тысяч рублей, но арендатор посчитал, что это дорого, и в итоге сделал вывеску за восемь тысяч.

Но конструкция была совершенно другой: не объемные буквы, а ПВХ в три мм и пленка с печатью. При этом вывеска была сделана с нарушением закона «О Рекламе», так как был размещен незарегистрированный товарный знак на иностранном языке, размер конструкции был намного меньше изначального эскиза.

В итоге получилась не вывеска, а выпуклая табличка, которая значительно проигрывала конструкциям, которые установили соседи-конкуренты, и выглядела откровенно дешево, неопрятно. Через некоторое время арендатор выкинул эту вывеску и ему снова пришлось платить. Этот пример я привела к тому, что сравнивать цены нужно на аналогичные изделия, материалы или работы.

Итак, подытожим.